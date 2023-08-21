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Nové slovo: НАТО вцепилось в Украину из-за провала в Грузии
Nové slovo: НАТО вцепилось в Украину из-за провала в Грузии - 21.08.2023 Украина.ру
Nové slovo: НАТО вцепилось в Украину из-за провала в Грузии
Североатлантический альянс не может оставить в покое Украину после того, как провалил аналогичную операцию в Грузии. Такое мнение в своей новой статье озвучил обозреватель словацкого издания Nové slovo Павол Подолаи
2023-08-21T10:33
2023-08-21T10:33
2023-08-21T10:33
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Подолаи назвал руководителей альянса "идиотами", которым не дано понять, когда они "перегибают палку". По его мнению, члены НАТО уверены, что могут делать с Украиной что хотят, и оправдывают этим свои действия.Журналист констатировал, что в альянсе не осознавали всю тяжесть решений о расширении НАТО на восток, в том числе попытки поглотить Грузию и Украину.Ранее западные СМИ сообщили, что члены НАТО планируют вынудить Киев пойти на переговоры.15 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию "Чистое поле" с целью уничтожения независимой Республики Южная Осетия. Тогда грузинские войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал и позиции российских миротворцев, после чего на южноосетинскую территорию вошли части грузинского спецназа и танки.Президент России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию, объявив о начале операции по принуждению к миру и отправил в республику российские подразделения.Сама операция длилась пять дней, а чуть позже - 26 августа - Медведев подписал указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии, навсегда лишив Грузию возможности повторить провокацию.Позже эксперты отметили, что именно события августа 2008 года полностью раскрыли характер грузино-американского партнерства, ведь в Южную Осетию вторглись грузинские соединения созданные, обученные и вооруженные по стандартам НАТО.На национальные вооруженные силы Грузии численностью 20 тысяч человек альянс потратил два миллиарда долларов. На эти средства была разработана концепция о ведении боевых действий в горных условиях, а боевые навыки грузинских военных совершенствовались в Ираке.Известно также, что вторжение в Южную Осетию тщательно планировалось и отрабатывалось в ходе совместных грузино-американских маневров. Киев поставил Тбилиси комплексы ПВО "Бук" и "Тор" вместе с украинскими расчетами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, украина, грузия, провал, нато
Nové slovo: НАТО вцепилось в Украину из-за провала в Грузии
Североатлантический альянс не может оставить в покое Украину после того, как провалил аналогичную операцию в Грузии. Такое мнение в своей новой статье озвучил обозреватель словацкого издания Nové slovo Павол Подолаи
"Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что наши герои из Североатлантического альянса оставят Украину в покое. К сожалению, они не смогли", - написал журналист.
Подолаи назвал руководителей альянса "идиотами", которым не дано понять, когда они "перегибают палку". По его мнению, члены НАТО уверены, что могут делать с Украиной что хотят, и оправдывают этим свои действия.
Журналист констатировал, что в альянсе не осознавали всю тяжесть решений о расширении НАТО на восток, в том числе попытки поглотить Грузию и Украину.
Ранее западные СМИ сообщили, что члены НАТО планируют вынудить Киев пойти на переговоры.
15 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию "Чистое поле" с целью уничтожения независимой Республики Южная Осетия. Тогда грузинские войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал и позиции российских миротворцев, после чего на южноосетинскую территорию вошли части грузинского спецназа и танки.
Президент России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию, объявив о начале операции по принуждению к миру и отправил в республику российские подразделения.
Сама операция длилась пять дней, а чуть позже - 26 августа - Медведев подписал указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии, навсегда лишив Грузию возможности повторить провокацию.
Позже эксперты отметили, что именно события августа 2008 года полностью раскрыли характер грузино-американского партнерства, ведь в Южную Осетию вторглись грузинские соединения созданные, обученные и вооруженные по стандартам НАТО.
На национальные вооруженные силы Грузии численностью 20 тысяч человек альянс потратил два миллиарда долларов. На эти средства была разработана концепция о ведении боевых действий в горных условиях, а боевые навыки грузинских военных совершенствовались в Ираке.
Известно также, что вторжение в Южную Осетию тщательно планировалось и отрабатывалось в ходе совместных грузино-американских маневров. Киев поставил Тбилиси комплексы ПВО "Бук" и "Тор" вместе с украинскими расчетами.