https://ukraina.ru/20230820/1048822665.html

Священник в зоне конфликта о том, как "Бес" стал Пересветом

Священник в зоне конфликта о том, как "Бес" стал Пересветом - 20.08.2023 Украина.ру

Священник в зоне конфликта о том, как "Бес" стал Пересветом

Бывают ли на войне атеисты, мы не знаем, но священников в зоне конфликта сейчас предостаточно. О том, зачем представители РПЦ едут в зону проведения СВО, какова роль батюшки на войне, как говорить с военнослужащим и распознать ложного пастыря изданию "Украина.ру" рассказал сотрудник военного отдела Бердянской епархии РПЦ иеродиакон Паисий.

2023-08-20T22:04

2023-08-20T22:04

2023-08-20T22:04

интервью

рпц

россия

православие

вера

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/14/1048823027_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ccc494d0b78ef890f85b02eb87ef2cf9.jpg

- Батюшка, вы отвечаете за коммуникацию между церковью и военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных органов. В чем суть этой работы?- Сразу уточню, что не отвечаю за это направление, но являюсь одним из винтиков большого механизма. Боевыми действиями охвачена огромная территория, и многие представители РПЦ, конечно, вовлечены в эту ситуацию. Равнодушных здесь нет. Я помощник руководителя военного отдела епархии.- Вы ведь не из Бердянска родом. Расскажите немного о себе. Как вы попали на войну?- Я сибиряк, родом из Новосибирска. Последние двенадцать лет нес послушание в церкви, в Новосибирской области. Из родного города уехал совсем недалеко – в Искитим. Это третий по величине город в области. Так уж сложилась моя судьба, что в юности, еще до принятия сана, я нес служение в монастыре.Когда наместник монастыря стал управляющим Искитимской епархии, новообразованной в 2015 году, я перенес свою деятельность с территории монастыря на территорию епархии и стал одним из сотрудников епархиального управления. В том числе отвечал за видео-направление, фотографии, пресс-службу, сайт и многое другое. Потому мы с вами в определенном смысле коллеги.После того, как владыка завершил свое послушание на Искитимской кафедре, шестнадцатого марта Священным Синодом РПЦ было принято решение о назначении епископа Луки на Бердянскую кафедру – в город Бердянск.Вообще этот прецедент был предан широкой огласке. Бердянская епархия стала первой, куда назначили архиерея, как здесь говорят, с большой земли. Это первая епархия в зоне СВО, которая вошла в юрисдикцию Московского патриархата РПЦ. Местные клирики, оставленные своим архипастырем, обратились к святейшему, а тот благословил, принял под свой святительский омофор и назначил сюда епископа Луку.Многие задаются вопросом: почему? Мы, конечно, этого не знаем. Владыке пришла разнарядка – с утра отбыть к месту нового служения. Утром шестнадцатого марта состоялся Синод, а вечером (в Новосибирске у нас +4 часа к московскому времени) владыке позвонил управляющий делами Московской патриархии и сообщил это известие. Мы, правда, узнали немножко заранее, увидев документы, опубликованные на сайте Московской патриархии.А мне вообще позвонил товарищ из Сочи и спросил: как ты принял эту весть? Я тогда еще не был в курсе. Для нас, конечно, это было шоком. Дома ведь все уже было отлажено и 99% проблем решались одним телефонным звонком. А тут едем в неизвестность. Но смущения и сомнений не было, когда на следующий день собрались в кабинете у владыки. Он тогда сказал, что будет рад всем, кто захочет составить компанию. Вот мы и прибыли вместе с ним.Теперь мы жители Бердянска, славной Запорожской области. Прибыли 26 мая и находимся здесь уже более двух месяцев. Так вот.- Текущая работа сильно от предыдущей отличается?- Отличается. Непривычно мне здесь. До сих пор не могу привыкнуть к каким-то вещам. Люди здесь более спокойные, размеренные. Сибиряки динамичнее. Наверное, в связи с тем, что температурный фон диктует совсем другую скорость принятия решений и их реализации. Когда за бортом минус сорок, ты не постоишь и не порассуждаешь о своих дальнейших действиях. Ты максимально быстро обдумаешь и примешь решение, быстренько выполнишь и вернешься на исходную.Здесь решения принимаются дольше. И потом наступает реализация. Тут люди немножко иначе воспринимают свои задачи и немножко по-другому относятся к их исполнению. Не скажу, хорошо это или плохо. Просто непривычный формат для меня.Но так или иначе, нам с этим форматом работать, а потому придется искать какой-то баланс, чтоб и самим не расслабиться, но и местных не испугать своей оперативностью, которая иным может показаться слегка неадекватной.- Запорожская область – это, в первую очередь, зона конфликта. Вас инструктировали перед отправкой сюда? Были какие-нибудь ускоренные курсы подготовки? С каким багажом знаний вы сюда прибыли?- Я думаю, что основной багаж знаний дали владыке и нам через него. Это сугубое благословение святейшего Патриарха. В ходе встречи в Москве святейший дал владыке особое напутствие, такое теплое, отеческое. После этого некоторые помощники святейшего говорили владыке, что уж после таких слов у него все точно получится. Думаю, что это и была наша главная подготовка.Что же до нюансов тактической медицины, оперативного взаимодействия, то мы получили их уже на месте. Хотя, конечно, некоторое представление имеется, поскольку ранее уже была командировка по доставке гуманитарного груза на Луганщину. Буквально за две недели тогда из Новосибирска до самого Рубежного доехали. Привезли тогда гуманитарку от сибиряков бойцам из новосибирского подразделения. Привезли, повидались, благословили, передали адресные посылки от родственников, письма от детей, передали гуманитарку от епархии, а также автомобиль от неравнодушного человека.Не успели вернуться – пришла вот эта повестка на переезд. Так что перспектива на обучение есть. Отдел по взаимодействию с военнослужащими активно занимается обучением священников, командированных в зону СВО для пасторского окормления военнослужащих. У них есть многодневные рабочие программы. Они проводятся в трех точках России: Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург.Нам уже приходило приглашение. Обучение бесплатное, вся экипировка, включая бронежилеты и каски, участникам выделяется. Рассматриваются и тактическая медицина, и самозащита при обстреле, и действия в каких-то сложных тактических оперативных происшествиях. Но там же рассказывают об аспектах взаимодействия с военнослужащими, о том, как разговаривать с ребятами, которые видели смерть, о том, какие слова подобрать, как подойти, утешить и оказаться действительно полезным, а не обременительным фактором.А то отцы, которые здесь в командировке находятся, рассказывали, что священнослужители, командированные в зону СВО для окормления, нередко в запале рвутся на передовую. Там, дескать, наши ребята в окопах сидят, а мы должны быть рядом с ними. На самом же деле, священнику нечего делать на первой линии. Он же не подойдет к военнослужащему, сидящему на позиции с оружием в руках. Он же не скажет: положи, пожалуйста, свое оружие, пойдем со мной, я хочу побеседовать с тобой, исповедовать. Это же нонсенс!Поэтому основная работа у священников на второй или третьей линии обороны. Либо в тылу, либо на полигоне. Там, где можно выделить время на общение и какие-то таинства. Где можно совершить молебен, исповедовать или поддержать ребят словом. Вот эти процессы находятся в планомерном освоении нами. У нас это все в перспективе.- С какими проблемами бойцы чаще обращаются к священникам?- Всем же известна расхожая фраза о том, что атеистов на войне не бывает. Причем даже инославные, как мы называем мусульман, или верующие других религий всегда с уважением относятся к священнослужителям, которые приходят в их подразделения.Чаще всего взаимодействие с военнослужащими основывается на совершении таинств. То есть священник – это не просто психолог, который пришел подбодрить. Не какой-то аналог замполита, поскольку мотивационная составляющая у бойцов на высоте и мотивировать их еще больше – это не наша задача. Наша задача – дать им то, чего больше никто дать не сможет. Это благодать нашей веры и таинства, которые доступны только священнослужителям.Поэтому священник, в первую очередь, благословляет бойцов, совершает молитву о них, приступает к таинствам исповеди, причастия. То есть батюшка приезжает и делает то, что должен делать как священнослужитель.Для воюющих ребят это очень важно. Во-первых, они безусловно видят в этому дополнительную защиту, которая в большей степени моральная. Во-вторых, батюшки обычно приезжают с большой земли и передают настроения, рассказывают об отношении к военнослужащим людей, проживающих в тылу, о том, как их любят, ценят и ждут дома. С благословением и молитвой, все это дает эффект, которого невозможно добиться иными средствами.- А доводилось вам привести кого-нибудь к вере?- Не могу сказать, что кто-то пришел к вере благодаря беседе со мной или теми людьми, которые мне лично известны, но поделюсь случаем, очевидцем которого стал абсолютно случайно. Есть такой культурный деятель, журналист, режиссер Олеся Шигина. С отцом Олегом они знакомы еще по деятельности в Донецке, в одну из его прошлых командировок. И Олеся Николаевна, будучи проездом на территории Запорожской области, заглянула к нам в гости. У них там вышла заминка и вместо трех часов добирались добрых шесть.Приехали глубокой ночью, во время комендантского часа. Естественно, в город их не пустили, поскольку не было пропуска. Мы встретили их на блокпосте, взяли на себя ответственность, проводили под наше честное слово.Олеся Николаевна пересела к нам в машину и по дороге рассказывала о парне, который уже долгое время находится рядом с ней. О том, что он много воевал на территории ЛДНР, на территории Запорожья, Херсонщины. Грубо говоря, еще с 2014 года принимал участие в боевых действиях, несмотря на свой юный возраст. Сейчас ему всего 22 года.Пройдя такой тяжелый путь через войну и ранения, этот парень не считал себя православным. Будучи родом из Татарстана, он не считал себя также и мусульманином. У него было такое языческое направление. Об этом свидетельствовали его татуировки, которые он мне после показывал. Вообще парень был такой…настоящее дитя войны: разухабистый, горячий, бесстрашный, где-то резкий, прямой.Восстановившись после тяжелого ранения, он уже не вернулся в окопы. У него теперь другая задача. Но вот с самоопределением в духовном плане ему было трудно. К тому же он носил такой очень интересный позывной – "Бес". Олеся Николаевна говорила, что ей тяжело обращаться к нему таким образом, поскольку человек она верующий и понимает, что нематериальное так или иначе становится материальным.Когда она рассказывала, я еще не знал, что этот парень едет в соседней машине. В общем, за несколько дней до того они в Луганске, приобретая сим-карты в магазине, столкнулись в очереди с батюшкой. И вот как-то этот батюшка нашел к парню ключик, нашел подход и в довольно ультимативной форме, не терпя возражений, сказал: приедешь, я тебя покрещу и будешь Пересветом.Батюшка, наверное, понимал необходимость этого шага в его жизни, и я хочу сказать, что это свершилось. Через несколько дней после нашей разлуки, когда я с ним познакомился, он сообщил, что крещен и отныне Александр Пересвет. А когда ехали в машине, Олеся Николаевна рассказывала историю, а у меня на шее висел крестик, привезенный из Сибири. Услышав эту историю, я проникся и крестик передал Олесе Николаевне, чтобы Пересвет, когда будет принимать крещение, мог надеть его на себя. Вышли потом из машины, и она при мне передала ему этот крестик.Я удивился, насколько, оказывается, все близко. И теперь крест на шее у воина, который в свои 22 года прожил такую большую жизнь, положив ее на алтарь мира для всего Юго-Востока Украины. Это удивительные вещи и вот этот переход человека от жизни немыслимой к жизни более осмысленной совершился почти на моих глазах. Это, конечно, оставляет глубокие впечатления.- Какова, на ваш взгляд, первопричина этого конфликта? Почему многие люди так стремятся к ложным ценностям?- Я думаю, что причины, по большей части, лежат в духовной плоскости. А что касается легкости увлечения именно этими вещами, то есть же довольно известная притча о том, как философ шел с учениками по древнему Риму и к нему обратилась блудница, сказав, что ему нужно прикладывать так много усилий, ведя учеников за собой, а ей стоит лишь поманить их пальцем. На что философ ответил, что катиться вниз намного легче, чем подниматься на гору.И я думаю, что созидать в себе намного сложнее, чем катиться по наклонной. И вот здесь, благодаря усилиям наших недругов и учитывая эту данность человеческой природы, это приобрело некий формат смещения от качества к количеству. От внутреннего созидания духовности люди перешли к внешнему облику.Конечно, такое отхождение от настоящей работы над собой, от изменения своего образа жизни, когда христианин не только по названию, но и по жизни. Вот если бы здесь были христиане по жизни, то, мне кажется, этого конфликта никогда не случилось бы. Человеческая натура не позволила бы этому случиться.- Как человеку разобраться? Представители украинской раскольничьей церкви тоже призывают вернуться к традиционным ценностям, но под этим соусом годами убеждают людей, что убивать русских можно и нужно. Но ведь это говорят батюшки, к которым люди привыкли прислушиваться. Как верующему понять, что пастырь ведет его куда-то не туда? Был ли у них шанс не поддаться на все это?- Я думаю, что вариант "не поддаться" был обязательно. Потому, что Спаситель в Евангелие неоднократно говорит, что те, кто придет после него, будут суть волчицы и хищницы в овечьих шкурах. То есть не те, за кого себя выдают.Тут же вопрос целеполагания. Евангелие нам говорит, что по делам их узнаете их. Здесь стоит слушать не только то, что тебе говорят. Пусть даже это голос авторитетного для тебя человека, который стоит в облачении и с крестом. Нужно смотреть не только на слова, но также и на дела, которые совершает этот священник. На то, куда он движется.Если смотреть на траекторию жизни этих священников, на смысл жизни, на то, чем они диктуют свои поступки и целеполагание, то можно заметить, что во главе угла у них стоит не церковь, а политика. Они отошли от церковных канонов и стали жить по сиюминутным политическим нюансам.И тогда становится понятно, что человек, подменивший Бога политикой, является слепым и обязательно приведет тебя в яму. Такой проводник для тебя страшен и опасен. Потому нужно смотреть на священника. Не просто слепое доверие человеку, который имеет образ пастыря, но рассуждение. Посмотрите на его сердцевину, его наполнение.Если бы люди были более внимательными, то отдавали бы себе отчет в том, что происходит и куда их ведут. Размышляли бы над этим. Тогда и появился бы вариант избежать того, к чему мы пришли, в связи с этим расколом, породившим ПЦУ и много-много других околоправославных структур, которые зовут себя православными, а на самом деле имеют четкий статус еретиков и раскольников.

https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html

https://ukraina.ru/20140910/1010430525.html

https://ukraina.ru/20230817/1048770018.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, рпц, россия, православие, вера, донбасс