"Вокруг Булгакова": "Ревизор" - 20.08.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230820/1048771196.html
"Вокруг Булгакова": "Ревизор"
"Вокруг Булгакова": "Ревизор" - 20.08.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "Ревизор"
Сценарий художественного фильма "Необычайное происшествие, или Ревизор" – ещё одна попытка Булгакова сдружиться с искусством кино. Хотя, как и в других случаях, инициатором попытки были именно кинематографисты, а не Булгаков. Попытка традиционно неудачная – фильм так и не был снят
2023-08-20T10:18
2023-08-20T10:18
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
кино
фильм
кинематограф
сценарий
николай васильевич гоголь
ревизор
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С соответствующим предложением выступил трест "Украинфильм", а точнее – входившая в его состав Киевская кинофабрика (в будущем – студия им. Довженко). Соответствующий договор был подписан 16 августа 1934 года – сразу после окончания работы над "Мёртвыми душами".Режиссёром картины должен был стать Алексей Дикий – довольно известный на тот момент актёр и режиссёр. В обоих этих качествах он работал и во МХАТе. Любители старого советского кино могут помнить его по ролям Кутузова и Нахимова в одноимённых фильмах 1943 и 1946 годов. Доверялось ему и исполнение роли Сталина.Работа над первой версией сценария была начала 25 августа, а закончена – 15 октября. Однако заказчик, в лице помощника директора киевской кинофабрики Михаила Загорского и администратора "Украинфильма" по художественной части Василия Катинова, работу не принял.Главная претензия состояла в том, что фильм получался камерным, в то время как киношники хотели вынести действие из павильона. То, что Гоголь писал именно пьесу для театра, не учитывалось. Но даже помимо этого булгаковский подход не мог понравиться, поскольку драматург выпячивал мистическую и фантастическую составляющие гоголевского текста, реализуя на практике видения и мечтания героев (вроде сна городничего с крысами).А позже, в ноябре, к Булгакову заехал Дикий и сказал, что он вообще не собирался ставить Гоголя, потому что не знает, как это делать. А потом заехал режиссёр Михаил Каростин и сказал, что Гоголя хочет ставить он.Работа Булгакова с Каростиным сложилось до такой степени, что Булгаков признал его соавтором сценария и даже уведомил об этом специальным письмом студию с тем, чтобы Каростин получил половину причитающихся за написание сценария средств. Впрочем, часть булгаковедов полагает, что после того, как студия отбросила первоначальный булгаковский вариант, драматург просто сбросил на режиссёра работу, которая перестала быть для него интересной.Сценарий Каростина далеко отошёл и от булгаковского варианта, и от гоголевского оригинала. Это была авантюрная картина, в которой городничий смог дать настоящему ревизору взятку, что категорически не совпадает с идеей Гоголя, по мысли которого "настоящим" ревизором является как раз Хлестаков, а не появляющийся на сцене "приехавший из Петербурга по именному повелению чиновник" – Тот Кто Вершит Последний Суд. И ему дать взятку не получится… Булгаков гоголевскую концовку трогать не стал.Каростин отснял два эпизода – первую встречу городничего с Хлестаковым и немую сцену. Хлестакова играл Сергей Мартинсон (дьяк в "Вечерах на хуторе близ Диканьки"), городничего – Геннадий Мичурин.В конце февраля 1936 года во время дискуссии в Доме кино начальник Главного управления кинопромышленности Борис Шумяцкий и режиссёр Александр Довженко обвинили автора в формализме, что съёмку фильма исключило. Опубликован он был только в 1983 году. Булгаковский же сценарий вообще никогда не использовался. Его опубликовали в 1988 году.Интересно, что у Булгакова в написании этого сценария был конкурент – Виктор Шкловский(прототип Шполянского из "Белой гвардии"), чьи фрагменты сценария даже публиковала "Литературная газета". Но Шкловский, в отличие от Каростина, был самым настоящим формалистом (в смысле принадлежности к научному течению в литературоведении, которое представляли такие фигуры как Пропп и Тынянов), так что его сценарий не пропустила сама студия.
https://ukraina.ru/20230813/1048652061.html
https://ukraina.ru/20230806/1048502329.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, кино, фильм, кинематограф, сценарий, николай васильевич гоголь, ревизор
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, кино, фильм, кинематограф, сценарий, Николай Васильевич Гоголь, Ревизор

"Вокруг Булгакова": "Ревизор"

10:18 20.08.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Сценарий художественного фильма "Необычайное происшествие, или Ревизор" – ещё одна попытка Булгакова сдружиться с искусством кино. Хотя, как и в других случаях, инициатором попытки были именно кинематографисты, а не Булгаков. Попытка традиционно неудачная – фильм так и не был снят
С соответствующим предложением выступил трест "Украинфильм", а точнее – входившая в его состав Киевская кинофабрика (в будущем – студия им. Довженко). Соответствующий договор был подписан 16 августа 1934 года – сразу после окончания работы над "Мёртвыми душами".
Режиссёром картины должен был стать Алексей Дикий – довольно известный на тот момент актёр и режиссёр. В обоих этих качествах он работал и во МХАТе. Любители старого советского кино могут помнить его по ролям Кутузова и Нахимова в одноимённых фильмах 1943 и 1946 годов. Доверялось ему и исполнение роли Сталина.
Работа над первой версией сценария была начала 25 августа, а закончена – 15 октября. Однако заказчик, в лице помощника директора киевской кинофабрики Михаила Загорского и администратора "Украинфильма" по художественной части Василия Катинова, работу не принял.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 08:27"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" - несостоявшаяся экранизацияРешение колоссальной по сложности задачи инсценировки поэмы Гоголя "Мёртвые души" для театра не могла не привлечь интереса у смежной отрасли искусств – кино. И оно привлекло. 31 марта 1934 года, после постановки во МХАТе "Мёртвых душ", руководство Первой кинофабрики "Союзфильм" заключило с Булгаковым договор о написании сценария одноимённого фильма
Главная претензия состояла в том, что фильм получался камерным, в то время как киношники хотели вынести действие из павильона. То, что Гоголь писал именно пьесу для театра, не учитывалось. Но даже помимо этого булгаковский подход не мог понравиться, поскольку драматург выпячивал мистическую и фантастическую составляющие гоголевского текста, реализуя на практике видения и мечтания героев (вроде сна городничего с крысами).
А позже, в ноябре, к Булгакову заехал Дикий и сказал, что он вообще не собирался ставить Гоголя, потому что не знает, как это делать. А потом заехал режиссёр Михаил Каростин и сказал, что Гоголя хочет ставить он.
Работа Булгакова с Каростиным сложилось до такой степени, что Булгаков признал его соавтором сценария и даже уведомил об этом специальным письмом студию с тем, чтобы Каростин получил половину причитающихся за написание сценария средств. Впрочем, часть булгаковедов полагает, что после того, как студия отбросила первоначальный булгаковский вариант, драматург просто сбросил на режиссёра работу, которая перестала быть для него интересной.
Сценарий Каростина далеко отошёл и от булгаковского варианта, и от гоголевского оригинала. Это была авантюрная картина, в которой городничий смог дать настоящему ревизору взятку, что категорически не совпадает с идеей Гоголя, по мысли которого "настоящим" ревизором является как раз Хлестаков, а не появляющийся на сцене "приехавший из Петербурга по именному повелению чиновник" – Тот Кто Вершит Последний Суд. И ему дать взятку не получится… Булгаков гоголевскую концовку трогать не стал.
Каростин отснял два эпизода – первую встречу городничего с Хлестаковым и немую сцену. Хлестакова играл Сергей Мартинсон (дьяк в "Вечерах на хуторе близ Диканьки"), городничего – Геннадий Мичурин.
В конце февраля 1936 года во время дискуссии в Доме кино начальник Главного управления кинопромышленности Борис Шумяцкий и режиссёр Александр Довженко обвинили автора в формализме, что съёмку фильма исключило. Опубликован он был только в 1983 году. Булгаковский же сценарий вообще никогда не использовался. Его опубликовали в 1988 году.
Интересно, что у Булгакова в написании этого сценария был конкурент – Виктор Шкловский(прототип Шполянского из "Белой гвардии"), чьи фрагменты сценария даже публиковала "Литературная газета". Но Шкловский, в отличие от Каростина, был самым настоящим формалистом (в смысле принадлежности к научному течению в литературоведении, которое представляли такие фигуры как Пропп и Тынянов), так что его сценарий не пропустила сама студия.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2023
6 августа, 06:19"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре"Мёртвые души" инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение", – Михаил Булгаков в письме своему другу Павлу Попову 7 мая 1932 года. Он же 28 ноября 1932 года – присутствует на премьере спектакля "Мёртвые души" во МХАТе. Бывало и не такое…
 
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