Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
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Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео
Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, что будет Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T11:47
2023-08-18T11:47
николай стариков
видео
россия
украина
сво
нато
дональд трамп
олаф шольц
ракеты
германия
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, что будет после провала украинского наступления, а также прокомментировал ситуацию вокруг ареста Дональда Трампа и решение Цетробанка по ключевой ставке: 00:42 - О своевременности разговоров про предварительные итоги СВО; 03:43 – Территории взамен членства: сколько Украины попадёт в НАТО? 07:07 - О вероятной передаче Германией ракет Taurus Украине; 10:50 – О германском суде по делу о подрыве "Северных потоков"; 13:12 - О новом обвинении в адрес Дональда Трампа; 15:56 - Какова главная цель Центробанка.
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николай стариков, видео, россия, украина, сво, нато, дональд трамп, олаф шольц, ракеты, германия, северный поток, "taurus", центробанк рф, видео
Николай Стариков, Видео, Россия, Украина, СВО, НАТО, Дональд Трамп, Олаф Шольц, ракеты, Германия, Северный поток, "Taurus", Центробанк РФ

Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео

11:47 18.08.2023
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, что будет после провала украинского наступления, а также прокомментировал ситуацию вокруг ареста Дональда Трампа и решение Цетробанка по ключевой ставке:
00:42 - О своевременности разговоров про предварительные итоги СВО;
03:43 – Территории взамен членства: сколько Украины попадёт в НАТО?
07:07 - О вероятной передаче Германией ракет Taurus Украине;
10:50 – О германском суде по делу о подрыве "Северных потоков";
13:12 - О новом обвинении в адрес Дональда Трампа;
15:56 - Какова главная цель Центробанка.
 
Николай СтариковВидеоРоссияУкраинаСВОНАТОДональд ТрампОлаф ШольцракетыГерманияСеверный поток"Taurus"Центробанк РФ
 
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