https://ukraina.ru/20230818/1048780013.html

Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео

Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео - 18.08.2023 Украина.ру

Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, что будет Украина.ру, 18.08.2023

2023-08-18T11:47

2023-08-18T11:47

2023-08-18T11:47

николай стариков

видео

россия

украина

сво

нато

дональд трамп

олаф шольц

ракеты

германия

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, что будет после провала украинского наступления, а также прокомментировал ситуацию вокруг ареста Дональда Трампа и решение Цетробанка по ключевой ставке: 00:42 - О своевременности разговоров про предварительные итоги СВО; 03:43 – Территории взамен членства: сколько Украины попадёт в НАТО? 07:07 - О вероятной передаче Германией ракет Taurus Украине; 10:50 – О германском суде по делу о подрыве "Северных потоков"; 13:12 - О новом обвинении в адрес Дональда Трампа; 15:56 - Какова главная цель Центробанка.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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