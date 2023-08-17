Грабь награбленное. США погружаются в глубокий криминальный кризис
© AP / Noah Berger
© AP / Noah Berger
В течение прошлого года ведущие американские медиа полностью сосредоточились на пропагандистском освещении украинского конфликта. Потому, что это отвлекало внимание от комплексных социально-экономических проблем, которые нарастали внутри США, снижая рейтинги президента Джозефа Байдена
Однако проблемы усугубились, и не обращать на них внимания больше не получается. Причем, американские журналисты не так давно смогли убедиться в этом на своем собственном опыте, при достаточно драматических обстоятельствах.
Съёмочная группа канала CNN решила посетить торговые точки сети Wallgreens, которые работают в солнечном Сан-Франциско. И всего за полчаса съёмок американские телевизионщики увидели в этих магазинах три случая ограбления – одно за другим. Полицейских же не было заметно даже на горизонте.
"Для Калифорнии шоплифтинг стал уже обыденностью. Каждый магазин Сан-Франциско в среднем сталкивается с 12 грабежами в день. А тому же Wallgreens приходится прятать почти все свои товары в стеллажах под замком. Потому что воруют всё – от кофе и сладостей до мяса и алкоголя. Многие ритейлеры уже не выдерживают и сворачиваются.
Из Сан-Франциско уходит сеть В Калифорнии учащаются организованные набеги на торговые центры. Очередной жертвой грабежей стал магазин Nordstrom в Лос-Анджелесе. В него ворвались 50 грабителей в балаклавах. Они отогнали охранников противомедвежими баллончиками и ринулись заниматься лутингом.
Буквально за несколько минут преступники награбили брендовой одежды и аксессуаров от Burberry, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta на 100 тысяч долларов. И тут же скрылись на, возможно, тоже краденых машинах Lexus и BMW.
Похожим образом был ограблен и бутик Yves Saint Laurent в калифорнийском Глендейле. Там погромщики успели унести с собой награбленного на 300 тысяч долларов. Никого за это тоже не наказали", – описывает ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.
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Калифорния – самый населенный и самый богатый штат Америки, занимающий первое место по объему ВВП и обеспечивающий 13% валового национального дохода США.
Здесь проживает большая часть миллиардеров и знаменитостей. Здесь находится Кремниевая долина и киностудии Голливуда, здесь добывают и перерабатывают нефть, здесь расположены основные предприятия аэрокосмической индустрии и производится большая часть сельскохозяйственной продукции – мяса, зерна, овощей и фруктов.
Тем не менее, в последние годы калифорнийцы столкнулись с катастрофическим социальным расслоением, которое привело к взрывному росту криминала – включая организованную и уличную преступность, а также торговлю наркотиками, оружием и людьми, которая приняла в "Золотом штате" масштабы настоящего бедствия.
Сан-Франциско считался популярным курортом и туристическим центром мирового значения, куда приезжали хиппи, музыканты и любители серфинга. Однако сегодня он в основном известен криминальным насилием, от которого не защищены не только посетители магазинов, но и представители официальной власти.
"Ситуация в Сан-Франциско становится настолько замечательной, что федеральным чиновникам, работающим в городском представительстве Минздрава США, официально рекомендуют лишний раз не посещать офис. И работать на удалёнке.
Причиной этого является не пандемия или желание сэкономить деньги, а неспособность обеспечить безопасность чиновников на фоне творящегося в Сан-Франциско хаоса. Улицы города забиты бездомными и наркоманами, а уровень преступности зашкаливает.
Волна погромов и ограблений магазинов уже привела к массовому исходу торговых сетей. За последний год Сан-Франциско покинули 95 представителей крупного ритейла. Массово уезжают и местные жители – да так, что число посетителей общественного транспорта рухнуло на 65%. Активность мобильной связи составляет лишь 32% от показателей последнего мирного 2019 года.
Дошло до того, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил в Сан-Франциско нацгвардию – для борьбы с наркомафией. Однако это вряд ли остановит быстрый упадок города. Жизнь в Калифорнии катится под откос – с превращением всего штата в failed state или один большой Детройт", – отмечает Малек Дудаков.
Судебный медик из Сан-Франциско обнародовал шокирующие данные о жертвах передозировки наркотических препаратов, которые опубликовала газета Le Monde. За последний год в городе погибло от наркотиков почти 700 человек, и число жертв этой социальной эпидемии значительно превосходит количество умерших от ковида.
"Как и по всей Америке, большинство передозировок связаны с синтетическим опиоидом фентанил, который в пять раз сильнее героина. 500 миллиграммов этого вещества можно приобрести за 20 долларов в городском квартале Тендерлойн, который превратился в уличный наркорынок", – сообщает французское издание.
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Такая торговля осуществляется почти открыто. Полицейские патрули обычно предпочитают на заглядывать в криминальный квартал Сан-Франциско и не защищают местных жителей от преступной деятельности траффикантов.
А в соседнем городе Окленд власти совершенно серьезно предлагают жителям выходить из дома с сигнальными рожками – которые, по идее, должны отпугнуть напавших на них вооруженных грабителей.
Полиция очевидно не контролирует ситуацию на улицах. Американские правоохранители не в состоянии пресечь деятельность криминальных группировок. Однако они всегда готовы применить избыточное насилие по отношению к невинным и безоружным людям.
Это касается не только Калифорнии. В городе Денвер – столице штата Колорадо – женщина-полицейский застрелила на днях повздорившего с женой мужчину.
Как установило внутреннее расследование, погибший американец держал в руке обыкновенный маркер, а женщина просила полицейских не направлять на своего супруга оружие. Но офицер полиции посчитала, что подозреваемый угрожает ей ножом, и без колебаний убила отца семейства.
Криминальный кризис в Калифорнии имеет важное политическое измерение. Губернатор штата Гэвин Ньюсом считается запасным кандидатом демократов, которого могут выдвинуть в президенты вместо Байдена. Потому что рейтинги действующего главы государства постоянно снижаются на фоне расследования коррупционных скандалов с участием его сына.
Однако все видят, что Ньюсом не справляется с управлением самым богатым штатом США, который вскоре может превратиться в самое опасное место Америки.
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Губернатор игнорирует тяжелые социальные проблемы, считая, что калифорнийские богачи надежно защищены от криминала своей охраной, а обыкновенные граждане могут работать на дистанционке из дома – если он у них, конечно же, есть.
Или дудеть в рожки – если их решили ограбить.