На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян" - 17.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230817/1048757850.html
На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян"
На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян" - 17.08.2023 Украина.ру
На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян"
На бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* написали заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) за высказывание о россиянах. Копию заявления опубликовал в своих соцсетях пользователь Александр Нотевский 17 августа
2023-08-17T15:10
2023-08-17T15:10
новости
сбу
алексей арестович
национализм
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102942/94/1029429454_1:0:1334:750_1920x0_80_0_0_72a05eedc6412ea3b02486c509ba98dc.jpg
Пользователю социальной сети "Х" (новое название заблокированного в России "твиттера") Александру Нотевскому не понравилась фраза Арестовича*, в которой он назвал ошибкой Украины политику по "расчеловечиванию" россиян и внедрению украинского национализма.Украинский национализм есть "производное от российского империализма", также сказал бывший советник офиса Зеленского, и назвал оба явления "сиамскими близнецами".Нотевский увидел в этом высказывании статью 436-2 Уголовного кодекса Украины. По его мнению, слова Арестовича* можно трактовать таким образом, что у "мобилизованных россиян есть оправдание для участия в войне против Украины".Он опубликовал заявление, которое отправил в СБУ, с просьбой провести расследование и дать правовую оценку словам бывшего советника Офиса президента. Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также "предсказаниями". Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".* - Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ukraina.ru/20230419/1045479805.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102942/94/1029429454_299:0:1299:750_1920x0_80_0_0_ac8f63f0038cb96882b4d85ce0e79105.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сбу, алексей арестович, национализм, украина, россия
Новости, СБУ, Алексей Арестович, национализм, Украина, Россия

На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян"

15:10 17.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
Читать в
На бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* написали заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) за высказывание о россиянах. Копию заявления опубликовал в своих соцсетях пользователь Александр Нотевский 17 августа
Пользователю социальной сети "Х" (новое название заблокированного в России "твиттера") Александру Нотевскому не понравилась фраза Арестовича*, в которой он назвал ошибкой Украины политику по "расчеловечиванию" россиян и внедрению украинского национализма.
""Расчеловечивание" россиян - главный промах. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Мы дали мобилизованным россиянам, которые сейчас составляют костяк ВС РФ, отличную мотивацию вести боевые действия. Мы дали повод для мести", - заявил Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**
Украинский национализм есть "производное от российского империализма", также сказал бывший советник офиса Зеленского, и назвал оба явления "сиамскими близнецами".
Нотевский увидел в этом высказывании статью 436-2 Уголовного кодекса Украины. По его мнению, слова Арестовича* можно трактовать таким образом, что у "мобилизованных россиян есть оправдание для участия в войне против Украины".
Он опубликовал заявление, которое отправил в СБУ, с просьбой провести расследование и дать правовую оценку словам бывшего советника Офиса президента.
Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также "предсказаниями". Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".
* - Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Верховная Рада вид - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
19 апреля, 15:50
Радикалы Ахметова, Арестович, Притула и партия главкома ВСУ. Украина в ожидании выборов в РадуОфис президента Украины, несмотря на военный конфликт на территории страны, намерен осенью 2023 года провести выборы в Верховную Раду
 
НовостиСБУАлексей АрестовичнационализмУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39США готовятся к наступательной биологической войне. Каким может быть ответ
16:38Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?
16:24Спиридон Килинкаров: Нельзя уподобляться тому, против чего ты борешься
16:20Грабь награбленное. США погружаются в глубокий криминальный кризис
16:16Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа
16:14Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ
16:11Украина получит от Швеции партию военной помощи на сотни миллионов долларов
15:44Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский
15:37Будет ли заморозка конфликта на Украине, бои за Купянск. О чём говорили эксперты 17 августа
15:36Для будущего трибунала. Вышла книга Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности"
15:10"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео
15:10На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян"
15:05"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске
14:28Подоляк обвинил Саркози в участии в сговоре по "захвату" украинских территорий
14:27В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России
14:21Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ
14:12Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели
14:02СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры
13:51СК РФ завел уголовные дела в отношении членов "Голоса"*
13:47Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР
Лента новостейМолния