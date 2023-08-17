https://ukraina.ru/20230817/1048757850.html

На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян"

На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян" - 17.08.2023 Украина.ру

На Арестовича* написали заявление в СБУ за слова о "расчеловечивании россиян"

На бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* написали заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) за высказывание о россиянах. Копию заявления опубликовал в своих соцсетях пользователь Александр Нотевский 17 августа

2023-08-17T15:10

2023-08-17T15:10

2023-08-17T15:10

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алексей арестович

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Пользователю социальной сети "Х" (новое название заблокированного в России "твиттера") Александру Нотевскому не понравилась фраза Арестовича*, в которой он назвал ошибкой Украины политику по "расчеловечиванию" россиян и внедрению украинского национализма.Украинский национализм есть "производное от российского империализма", также сказал бывший советник офиса Зеленского, и назвал оба явления "сиамскими близнецами".Нотевский увидел в этом высказывании статью 436-2 Уголовного кодекса Украины. По его мнению, слова Арестовича* можно трактовать таким образом, что у "мобилизованных россиян есть оправдание для участия в войне против Украины".Он опубликовал заявление, которое отправил в СБУ, с просьбой провести расследование и дать правовую оценку словам бывшего советника Офиса президента. Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также "предсказаниями". Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".* - Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20230419/1045479805.html

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новости, сбу, алексей арестович, национализм, украина, россия