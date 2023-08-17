Подоляк обвинил Саркози в участии в сговоре по "захвату" украинских территорий - 17.08.2023 Украина.ру
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Подоляк обвинил Саркози в участии в сговоре по "захвату" украинских территорий
Подоляк обвинил Саркози в участии в сговоре по "захвату" украинских территорий - 17.08.2023 Украина.ру
Подоляк обвинил Саркози в участии в сговоре по "захвату" украинских территорий
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 августа на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) обвинил экс-президента Франции Николя Саркози в участии в преступном сговоре по "захвату" территорий страны
2023-08-17T14:28
2023-08-17T14:28
крым
саркози
михаил подоляк
захват
новости
новые регионы
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"Нельзя в 2023 году повторять "опыт Саркози", который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны", - написал Подоляк.При этом Саркози ушел с президентского поста за два года до воссоединения Крыма с Россией.Накануне Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею о проведении аналогичных референдумов в новых регионах России.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 17 августа назвал идею бывшего президента Франции о нровых референдумах неуместной. Он указал, что само признание Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются.По его словам, по такому же принципу и на основе таких же исторических факторов в состав России вошли и новые субъекты, а значит и в этом случае никаких дополнительных подтверждений волеизъявления граждан этих регионов не нужно.
https://ukraina.ru/20230817/1048745772.html
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крым, саркози, михаил подоляк, захват, новости, новые регионы
Крым, Саркози, Михаил Подоляк, захват, Новости, Новые регионы

Подоляк обвинил Саркози в участии в сговоре по "захвату" украинских территорий

14:28 17.08.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 августа на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) обвинил экс-президента Франции Николя Саркози в участии в преступном сговоре по "захвату" территорий страны
"Нельзя в 2023 году повторять "опыт Саркози", который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны", - написал Подоляк.
При этом Саркози ушел с президентского поста за два года до воссоединения Крыма с Россией.
Накануне Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею о проведении аналогичных референдумов в новых регионах России.
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 17 августа назвал идею бывшего президента Франции о нровых референдумах неуместной. Он указал, что само признание Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются.
По его словам, по такому же принципу и на основе таких же исторических факторов в состав России вошли и новые субъекты, а значит и в этом случае никаких дополнительных подтверждений волеизъявления граждан этих регионов не нужно.
Крым
07:57
Представитель Крымской межнациональной миссии оценил идею Саркози о новом референдумеПредставитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 17 августа назвал неуместной идею бывшего президента Франции Николя Саркози о референдуме в Крыму под наблюдением международного сообщества, передает РИА Новости
 
КрымСаркозиМихаил ПодолякзахватНовостиНовые регионы
 
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