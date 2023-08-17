https://ukraina.ru/20230817/1048751282.html

"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины

"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины - 17.08.2023 Украина.ру

"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины

У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина появился новый заместитель Тимур Ткаченко, который займется вопросами связанными с укрытиями и бомбоубежищами. Об этом сам новый замминистра сообщил в соцсетях

2023-08-17T12:11

2023-08-17T12:11

2023-08-17T12:11

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украина

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промышленность

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Также украинские журналисты обратили внимание на то, что Ткаченко всего 33 года, а стажа госслужбы у него уже 11 лет. Такую удачу представители местной прессы связывают с благосклонностью чиновника к партии Виталия Кличко УДАР и лично заместителю главы Офиса президента Кулебе."При назначении в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) Ткаченко на своей странице в соцсетях поблагодарил за доверие лично председателя КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба", - прокомментировали ситуацию журналисты "Знай.ua".Кроме того, Ткаченко связывают с ООО "Аспер Эстейд", он упоминался в СМИ как основатель этой компании. В то же время конечным бенефициаром фирмы СМИ называют Алексея Кулебу.

https://ukraina.ru/20230817/1048748247.html

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новости, украина, назначение, министр, промышленность