https://ukraina.ru/20230817/1048751282.html
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины - 17.08.2023 Украина.ру
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины
У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина появился новый заместитель Тимур Ткаченко, который займется вопросами связанными с укрытиями и бомбоубежищами. Об этом сам новый замминистра сообщил в соцсетях
2023-08-17T12:11
2023-08-17T12:11
2023-08-17T12:11
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украина
назначение
министр
промышленность
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Также украинские журналисты обратили внимание на то, что Ткаченко всего 33 года, а стажа госслужбы у него уже 11 лет. Такую удачу представители местной прессы связывают с благосклонностью чиновника к партии Виталия Кличко УДАР и лично заместителю главы Офиса президента Кулебе."При назначении в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) Ткаченко на своей странице в соцсетях поблагодарил за доверие лично председателя КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба", - прокомментировали ситуацию журналисты "Знай.ua".Кроме того, Ткаченко связывают с ООО "Аспер Эстейд", он упоминался в СМИ как основатель этой компании. В то же время конечным бенефициаром фирмы СМИ называют Алексея Кулебу.
https://ukraina.ru/20230817/1048748247.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, назначение, министр, промышленность
Новости, Украина, назначение, министр, промышленность
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины
У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина появился новый заместитель Тимур Ткаченко, который займется вопросами связанными с укрытиями и бомбоубежищами. Об этом сам новый замминистра сообщил в соцсетях
"Заместителем министра (!) стратегической (!) промышленности (!) воюющей страны становится человек, который, официально (!) следил за подземными переходами и пляжами Киева. Это официальная должность. А понятийно, он был смотрящим за ларьками столицы. Если что, он входит в обойму заместителя [главы Офиса президента Андрея] Ермака – Алексея Кулебы", - пишет автор тelegram-канале "Свободный".
Также украинские журналисты обратили внимание на то, что Ткаченко всего 33 года, а стажа госслужбы у него уже 11 лет. Такую удачу представители местной прессы связывают с благосклонностью чиновника к партии Виталия Кличко УДАР и лично заместителю главы Офиса президента Кулебе.
"При назначении в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) Ткаченко на своей странице в соцсетях поблагодарил за доверие лично председателя КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба", - прокомментировали ситуацию журналисты "Знай.ua".
Кроме того, Ткаченко связывают с ООО "Аспер Эстейд", он упоминался в СМИ как основатель этой компании. В то же время конечным бенефициаром фирмы СМИ называют Алексея Кулебу.