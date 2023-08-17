"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины - 17.08.2023 Украина.ру
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"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины - 17.08.2023 Украина.ру
"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины
У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина появился новый заместитель Тимур Ткаченко, который займется вопросами связанными с укрытиями и бомбоубежищами. Об этом сам новый замминистра сообщил в соцсетях
2023-08-17T12:11
2023-08-17T12:11
новости
украина
назначение
министр
промышленность
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Также украинские журналисты обратили внимание на то, что Ткаченко всего 33 года, а стажа госслужбы у него уже 11 лет. Такую удачу представители местной прессы связывают с благосклонностью чиновника к партии Виталия Кличко УДАР и лично заместителю главы Офиса президента Кулебе."При назначении в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) Ткаченко на своей странице в соцсетях поблагодарил за доверие лично председателя КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба", - прокомментировали ситуацию журналисты "Знай.ua".Кроме того, Ткаченко связывают с ООО "Аспер Эстейд", он упоминался в СМИ как основатель этой компании. В то же время конечным бенефициаром фирмы СМИ называют Алексея Кулебу.
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новости, украина, назначение, министр, промышленность
Новости, Украина, назначение, министр, промышленность

"Смотрящий" за ларьками в Киеве назначен замминистра стратегической промышленности Украины

12:11 17.08.2023
 
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У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина появился новый заместитель Тимур Ткаченко, который займется вопросами связанными с укрытиями и бомбоубежищами. Об этом сам новый замминистра сообщил в соцсетях

"Заместителем министра (!) стратегической (!) промышленности (!) воюющей страны становится человек, который, официально (!) следил за подземными переходами и пляжами Киева. Это официальная должность. А понятийно, он был смотрящим за ларьками столицы. Если что, он входит в обойму заместителя [главы Офиса президента Андрея] Ермака – Алексея Кулебы", - пишет автор тelegram-канале "Свободный".

Также украинские журналисты обратили внимание на то, что Ткаченко всего 33 года, а стажа госслужбы у него уже 11 лет. Такую удачу представители местной прессы связывают с благосклонностью чиновника к партии Виталия Кличко УДАР и лично заместителю главы Офиса президента Кулебе.
"При назначении в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) Ткаченко на своей странице в соцсетях поблагодарил за доверие лично председателя КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба", - прокомментировали ситуацию журналисты "Знай.ua".
Кроме того, Ткаченко связывают с ООО "Аспер Эстейд", он упоминался в СМИ как основатель этой компании. В то же время конечным бенефициаром фирмы СМИ называют Алексея Кулебу.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
10:13
Глава МИД Украины назвал два условия для своей отставкиУкраинские СМИ распространили информацию о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может лишиться своей должности. Эти слухи глава МИД прокомментировал 17 августа в эфире местного телевидения
 
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