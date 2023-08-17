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Марочко: более 65% обстрелов севера ЛНР приходится на кассетные снаряды

Марочко: более 65% обстрелов севера ЛНР приходится на кассетные снаряды - 17.08.2023 Украина.ру

Марочко: более 65% обстрелов севера ЛНР приходится на кассетные снаряды

На участке Сватово – Кременная более 65% натовских снарядов, которые использует ВСУ, приходится на кассетные боеприпасы. Об этом 17 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2023-08-17T10:16

2023-08-17T10:16

2023-08-17T10:16

новости

андрей марочко

кассетные боеприпасы

лнр

кременная

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На Красно-Лиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ производится с помощью кассетных боеприпасов, сказал Марочко. Он уточнил, что кассетные боеприпасы Украина использует в том числе для поражения российской бронетехники. Но эти обстрелы являются малоэффективными, потому что "кассетники" для этого не предназначены.11 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия не применяет кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, но это решение может быть пересмотрено.Сообщение о том, что украинская армия использует американские кассетные снаряды, стали настоящим шоком для международных гуманитарных организаций. Они десятилетиями пытаются обезвредить боеприпасы такого типа, применявшиеся войсками США во время военной агрессии против государств Индокитая — Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет автор Александр Савко.

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новости, андрей марочко, кассетные боеприпасы, лнр, кременная