https://ukraina.ru/20230816/1048729134.html

Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету

Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету - 16.08.2023 Украина.ру

Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету

На фоне разочарования в результатах украинского контрнаступления в информационном пространстве разворачивается еще одна важная дискуссия — о долгосрочных последствиях применения кассетных боеприпасов, которые официально предоставили Киеву в Пентагоне

2023-08-16T14:39

2023-08-16T14:39

2023-08-16T16:23

эксклюзив

украина

джо байден

владимир зеленский

камбоджа

сша

вьетнам

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Сообщение о том, что украинская армия использует американские кассетные снаряды, стали настоящим шоком для международных гуманитарных организаций.Они десятилетиями пытаются обезвредить боеприпасы такого типа, применявшиеся войсками США во время военной агрессии против государств Индокитая — Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.Причем подлинные масштабы этого неспровоцированного и необъявленного вторжения осознаются специалистами только сейчас, когда с этой информации снимается гриф «секретно».«Ученые из Йельского университета, просматривая архивы ВВС США, обнаружили, что Камбоджа подвергалась еще более масштабным нападениям, чем первоначально предполагалось. Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress совершили более 230 000 вылетов с баз в Таиланде и Гуамо, сбросив 2 756 941 тонн бомб на 113 716 целей в Камбодже.Лаос ранее имел сомнительную честь считаться "страной, подвергшейся наибольшему количеству бомбардировок". Американские военные самолеты сбросили на это государство 2 093 100 тонн бомб. Но даже эти цифры, конечно, не идут ни в какое сравнение с тоннами всех видов взрывчатых веществ, сброшенных на Северный и Южный Вьетнам за 20 лет войны. Их количество оценивается более чем в пять миллионов.Первые налеты на Лаос начались в 1964 году, а на Камбоджу — в 1965 году, когда обе страны были нейтральными. Бомбардировки резко усилились в 1969–1970 годах и продолжались вплоть до 1973 года», — рассказывает катарский канал Al Jazeera.Значительная часть этих снарядов и бомб не разорвались, превратившись в мины замедленного действия. Они лежат, присыпанные землей, укрытые листьями, поджидая свою случайную жертву.Местные жители до сих пор подрываются на этих страшных подарках, которые щедро сеяла с воздуха американская авиация.По мнению военных экспертов, решить проблему неразорвавшихся кассетных боеприпасов нельзя — даже с применением новейших технологий. Она останется в наследство будущим поколениям — несмотря на то что боевые действия закончились ровно полвека назад.А постоянные расходы на разминирование в основном оплачиваются из бюджета бедных стран, пострадавших от американских бомбардировок.«Юго-Восточная Азия может преподать несколько уроков и поделиться свои печальным опытом. Она является одним из тех регионов, которые загрязнены минами и другими неразорвавшимися боеприпасами в наибольшей степени, и она уже несколько десятилетий пытается справиться с последствиями. Большинство этих мин и боеприпасов остаются там со времен войны во Вьетнаме и бомбовых кампаний Соединенных Штатов в Камбодже и Лаосе.Люди, живущие в этих странах, до сих пор сталкиваются со страшными последствиями тех конфликтов. Каждый год неразорвавшиеся боеприпасы — в том числе поражающие элементы кассетных бомб — убивают и калечат мирных граждан, делая территории этих стран небезопасными на много десятилетий вперед.В ходе бомбовой кампании, которую Соединенные Штаты проводили с 1964 по 1973 год, – ее называли "секретной войной", потому что в тот момент американской общественности никто о ней не сообщал, – американские бомбардировщики сбрасывали эквивалент одной полной загрузки самолета каждые восемь минут на протяжении девяти лет.По данным лаосского правительства, с тех пор неразорвавшиеся боеприпасы стали причиной гибели и увечий более 50 тысяч мирных граждан — и большая часть пострадавших появилась уже после окончания войны.Хотя в 2022 году число жертв снизилось до 50 человек за год, большинство таких происшествий все еще оказываются смертельными. И почти половину жертв составляют дети», — пишет влиятельный американский журнал Foreign Policy.В Министерстве иностранных дел Лаоса выразили глубокую тревогу в связи с применением этого оружия на территории Украины — напоминая, что их страна до сих пор страдает от последствий использования американских кассетных боеприпасов.«Украинцы должны понять, что очень многие люди получат увечья, — не только сейчас, но и после окончания конфликта», — предупреждает лаосец Пхонгсават Манитсонг, который подорвался на старом кассетном снаряде в 2008 году, потеряв в результате этого зрение и обе руки.Премьер-министр Камбоджи Хун Сен публично призвал Владимира Зеленского не применять кассетное оружие, «потому что настоящими жертвами станут украинцы».Западные неправительственные организации также жестко раскритиковали милитаристскую политику администрации Джозефа Байдена, называя ее безответственной, опасной и даже преступной.«История говорит нам, что использование кассетных боеприпасов будет иметь долгосрочные последствия для мирного населения. Правительства, раздающие и использующие такие бомбы, подготавливают следующее поколение к ненужным смертям.После окончания военных действий как минимум нужно будет провести очистку территории от невзорвавшихся боеприпасов. И тем правительствам, которые снабжают Украину этим смертоносным оружием, потом снова придется ей помогать», — считает ветеран американской военной публицистики Джим Лори, изучающий последствия вторжения в страны Индокитая.«Будут ли Соединенные Штаты помогать с очисткой территорий от этих боеприпасов, предоставят ли они протезы, помогут ли они людям, которые лишатся зрения в результате взрывов?» — спрашивает Майк Бертон, бывший офицер ВВС США, который когда-то участвовал в миссии по сбрасыванию кассетных бомб, а теперь является членом совета организации Legacies of War, которая занимается поиском и нейтрализацией подобных боеприпасов.«Мы способствуем минному загрязнению новых территорий, хотя до сих пор не сумели разобраться с аналогичными проблемами, которые мы спровоцировали в других странах», — заявила антивоенная активистка Сера Кулабдара, председатель американского филиала движения Cluster Munition Coalition — международной коалиции против использования кассетных снарядов.По ее словам, применение американских кассетных бомб на территории Украины станет опасным прецедентом для будущих военных конфликтов, «перечеркнув годы прогресса в вопросе запрещения этого вида вооружений».Западные журналисты напоминают, что украинские войска использовали кассетное оружие еще во время прошлого года, рассказывая о жертвах среди мирного населения, которые фиксировали американские правозащитные группы.«Украинские СМИ уже начинают задаваться вопросом, насколько это оружие опасно для мирных граждан. И у них есть данные, на которые можно опереться. До того как Вашингтон начал поставлять Украине кассетные бомбы, Киев воспользовался собственными запасами таких бомб еще советского производства, обстреляв ими территории, контролируемые российскими войсками.Организация Human Rights Watch задокументировала случаи, когда мирные жители гибли и получали ранения из-за разрыва суббоеприпасов украинских кассетных бомб в городе Изюм (Министерство обороны Украины отрицает эти обвинения). Независимая международная комиссия по расследованию нарушений на Украине тоже сообщает о жертвах в жилых районах», — сообщает об этом публикация в Foreign Policy.Обсуждение этой болезненной темы показывает: на Западе начинают анализировать долгосрочные последствия украинского конфликта, которые усугубляются на каждом новом витке эскалации.И все чаще задаются вопросом о его реальной цене для будущих поколений.

https://ukraina.ru/20230301/1044009191.html

https://ukraina.ru/20221113/1040775060.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, джо байден, владимир зеленский, камбоджа, сша, вьетнам