https://ukraina.ru/20230817/1048745772.html

Представитель Крымской межнациональной миссии оценил идею Саркози о новом референдуме

Представитель Крымской межнациональной миссии оценил идею Саркози о новом референдуме - 17.08.2023 Украина.ру

Представитель Крымской межнациональной миссии оценил идею Саркози о новом референдуме

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 17 августа назвал неуместной идею бывшего президента Франции Николя Саркози о референдуме в Крыму под наблюдением международного сообщества, передает РИА Новости

2023-08-17T07:57

2023-08-17T07:57

2023-08-17T07:57

крым

новости

саркози

референдум

россия

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"Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются", - сказал Смирнов.По его словам, по такому же принципу и на основе таких же исторических факторов в состав России вошли и новые субъекты, а значит и в этом случае никаких дополнительных подтверждений волеизъявления граждан этих регионов не нужно.Накануне Саркози в интервью Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины – иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею об аналогичных референдумах в новых регионах России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://ukraina.ru/20230816/1048730341.html

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крым, новости, саркози, референдум, россия