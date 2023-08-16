https://ukraina.ru/20230816/1048718619.html

ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку

ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку - 16.08.2023 Украина.ру

ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ

2023-08-16T11:44

2023-08-16T11:44

2023-08-16T11:44

фсб

гур моу

новости

уголовное дело

листовки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/02/1032210212_0:105:1619:1016_1920x0_80_0_0_0827b511fd39ade55e10f820cd8366da.jpg.webp

Там пояснили, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собрал сведения и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки (ГУР) Украины.Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.На днях сотрудники ФСБ также задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам.

https://ukraina.ru/20230815/1048690674.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, гур моу, новости, уголовное дело, листовки