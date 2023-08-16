ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
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В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ
Там пояснили, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собрал сведения и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.
На днях сотрудники ФСБ также задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам.