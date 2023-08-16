ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048718619.html
ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку - 16.08.2023 Украина.ру
ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ
2023-08-16T11:44
2023-08-16T11:44
фсб
гур моу
новости
уголовное дело
листовки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/02/1032210212_0:105:1619:1016_1920x0_80_0_0_0827b511fd39ade55e10f820cd8366da.jpg.webp
Там пояснили, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собрал сведения и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки (ГУР) Украины.Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.На днях сотрудники ФСБ также задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам.
https://ukraina.ru/20230815/1048690674.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/02/1032210212_264:0:1619:1016_1920x0_80_0_0_164374d9dd4ca2eca6b9bc953b8aa00c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, гур моу, новости, уголовное дело, листовки
ФСБ, ГУР МОУ, Новости, уголовное дело, листовки

ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку

11:44 16.08.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
© Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ
Там пояснили, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собрал сведения и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.
На днях сотрудники ФСБ также задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам.
ФСБ РФ задержала сторонника украинских националистов
Вчера, 10:47
Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянинаВ Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщила ФСБ России
 
ФСБГУР МОУНовостиуголовное делолистовки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
12:19Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
12:13Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
12:06Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала
12:00Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
11:58Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов
11:53"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
11:45Зеленский – кладбище шансов
11:44Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику
11:44ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
11:17Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
11:16ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины
11:11"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
11:10Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить
11:03Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео
10:53Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
10:52Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО
10:47"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений
10:46Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста
10:45"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
Лента новостейМолния