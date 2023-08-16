https://ukraina.ru/20230816/1048717674.html

Земля в обмен на НАТО: о целеполагании Запада

Земля в обмен на НАТО: о целеполагании Запада - 16.08.2023 Украина.ру

Земля в обмен на НАТО: о целеполагании Запада

Заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о возможном формате урегулирования украино-российского конфликта и удовлетворения желаний Киева вступить в НАТО спровоцировало активный обмен мнениями в СМИ и обозначило противоречия между Украиной и НАТО в понимании целей конфликта

2023-08-16T10:42

2023-08-16T10:42

2023-08-16T10:42

эксклюзив

украина

нато

россия

конфликт

переговоры

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Итак, 15 августа норвежское издание Verdens Gang привело слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена: "я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО"Йенсен – лицо официальное, но само предложение не является выражением официальной точки зрения альянса. Высказывание было сделано в ходе групповых дебатов и само по себе может расцениваться просто как элемент "мозгового штурма". А вот его публикация в СМИ явно имеет характер "вброса", для того, чтобы прощупать позицию сторон.Украинская сторона отреагировала очень бурно, но однотипно. Типичным является высказывание советника главы ОП Михаила Подоляка в социальной сети "Х" (заблокированный в России "твиттер"; это, разумеется, тоже не официальная позиция):"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии… уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения".Эти две точки зрения наглядно показывают различие подходов к конфликту Украины и НАТО.Украинская сторона останавливать конфликт не собирается. Официально декларируемой целью является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года и получение гарантий безопасности на будущее. Сроки достижения первого роли не играют, форма второго значения не имеет – это может быть получение специальных гарантий, включение Украины в НАТО, распад России или всё вместе.Уничтожение России официально в целях украинского режима не фигурирует (тот же Подоляк не устаёт повторит, что его "не интересует", что будет происходить в России после достижения целей войны). Разумеется, Зеленский может представить себя на Поклонной горе в ожидании делегации boyards de Moscou, благо, он такую роль уже играл, но вряд и он серьёзно на это рассчитывает. Также Зеленский наверняка понимает, что Украина вряд ли в обозримой перспективе станет членом ЕС и, тем более, НАТО, хотя он от такой возможности не отказался бы – этот вариант ничуть не хуже ожидания бояр на Поклонной горе.Скорее Зеленского устроил бы статус европейского Израиля – вечная война (70 лет), непрерывный поток военной помощи, предельная милитаризация страны, кстати – очень специфический режим, в котором демократия совмещается с расизмом. Демократия, конечно, Зеленскому не особенно нужна – он уже вошёл во вкус власти и захочет оставаться на посту президента, что можно обеспечить за счёт продления военного положения и за счёт "демократических выборов" в условиях войны. США, скорее всего, не дадут, но в принципе такая возможность есть.Другое дело, что фактически Украина больше похожа не на Израиль, а на Палестину, которая отрицала право Израиля на существования, получила по щам и пытается выправить ситуацию путём террористических атак. Но тут уж на вкус и цвет.Позиция НАТО иная. По большому счёту Запад своих целей достиг – ситуация в регионе дестабилизирована, внимание и ресурсы России отвлечены. Эти задачи могут решаться теперь и без военных действий – Украина, тем более – член НАТО, будет представлять угрозу для России, и она вынуждена будет постоянно укреплять свою юго-западную границу, защищаясь от уже вполне реальной ракетной базы НАТО в районе Харькова.Ну а что до "территориальной целостности"… У свиньи ведь не спрашивают – хочет она пойти на шашлык или на жаркое.При этом надо иметь в виду особенности официальной риторики Запада. Там обычно не говорят о полном поражении России. Россия не должна выиграть. Если она не выиграет в результате военного поражения – это неплохо. Если не выиграет в результате дипломатической игры а-ля "Минск-2" – ещё лучше.Полное поражение и дестабилизация России Западу невыгодны прежде всего потому, что это делает ситуацию неуправляемой, но – предсказуемой. Скорее всего результатом станет не только ослабление, но и озлобление России. В результате Запад может получить мобилизованную и мотивированную страну, представляющую собой военную силу Китая (такой статус России навязывался и навязывается).Развал России Западу не выгоден по тем же причинам, по которым был невыгоден распад СССР – слишком велик риск гражданской войны в ядерной державе. А ведь даже война на Украине представляет огромную угрозу Западу – результатом может быть уничтожение газопровода и повторение Чернобыля.В общем, полная победа Украины Запад устраивает даже в меньшей степени, чем победа России, как бы она ни выглядела.В этом смысле предложение Йенсена – вполне реальный вариант урегулирования конфликта, а вернее – перевода его из военно-политической в политико-военную сферу.Проблема тут даже не в несогласии Киева (в принципе у НАТО есть средства для того, чтобы заставить его подчиняться – нет политической воли их использовать), а самой сущности украинской власти.Вариант Йенсена был бы приемлем для самого же НАТО если бы украинский режим был аналогом талибана* – умеренно рациональной политической силы, которая "всего лишь" хочет построить идеальное общество по заветам Пророка (стремление к идеалу само по себе страшно, а если помнить, что пророком является обобщённая Грета Тунберг, которая, как говорил булгаковский Воланд, готова "ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и всё живое из-за фантазии наслаждаться голым светом", то всё ещё хуже). Но талибан* – продукт афганского общества. А продуктом американского вмешательства может быть только ИГИЛ** или "Аль-Каида"**, которые убивают чтобы убивать.Украину можно принять в состав НАТО, но нельзя отучить заниматься террористической деятельностью и провоцировать конфликты. Даже признав Крым российским (допустим, хотя и непонятно – как), Украина будет делать всё, чтобы он был безлюдным. Результатом станет конфликт уже между Россией и НАТО в ближайшей перспективе (никаких "поколений", о которых говорит Подоляк, не будет). Или же НАТО придётся самой устраивать денацификацию, зачищая зеленских и подоляков. Только для этого Украину не надо принимать в НАТО.Так что предложение Йенсена вряд ли реализуемо. В первую очередь – исходя из интересов НАТО.* Организация, против которой введены санкции НАТО.** Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20230724/1048224807.html

https://ukraina.ru/20230606/1046945048.html

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эксклюзив, украина, нато, россия, конфликт, переговоры