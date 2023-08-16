https://ukraina.ru/20230816/1048717468.html
Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков - 16.08.2023 Украина.ру
Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
В Харькове после 7 утра в среду, 16 августа, сработали сирены воздушной тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, на направлении к городу были замечены российские дроны-камикадзе
2023-08-16T11:17
2023-08-16T11:17
2023-08-16T11:17
беспилотник
атака
россия
харьков
украина
новости
новые регионы
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Власти города объявили о появлении российских беспилотников над городом, призвав население оставаться в укрытиях.Мониторинговые каналы Украины написали, что дроны беспрепятственно долетели до города и поразили несколько объектов. Несколько взрывов было зафиксировано в Основянском районе около железнодорожной станции.В последние дни Харьков превратился в большой перевалочный пункт для украинских войск, город наводнили бойцы ВСУ и боевая техника, перебрасываемые на данное направление для остановки российского контрнаступления под Купянском. "Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колонн. В различных учебных заведениях размещают военных", - отмечал военный эксперт Андрей Марочко.По данным некоторых ресурсов, российские военные били в район железнодорожного вокзала, где расположены склады ВСУ и размещены установки ПВО.
https://ukraina.ru/20230812/1048648274.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотник, атака, россия, харьков, украина, новости, новые регионы
беспилотник, атака, Россия, Харьков, Украина, Новости, Новые регионы
Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
В Харькове после 7 утра в среду, 16 августа, сработали сирены воздушной тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, на направлении к городу были замечены российские дроны-камикадзе
Власти города объявили о появлении российских беспилотников над городом, призвав население оставаться в укрытиях.
Мониторинговые каналы Украины написали, что дроны беспрепятственно долетели до города и поразили несколько объектов. Несколько взрывов было зафиксировано в Основянском районе около железнодорожной станции.
В последние дни Харьков превратился в большой перевалочный пункт для украинских войск, город наводнили бойцы ВСУ и боевая техника, перебрасываемые на данное направление для остановки российского контрнаступления под Купянском.
"Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колонн. В различных учебных заведениях размещают военных", - отмечал военный эксперт Андрей Марочко.
По данным некоторых ресурсов, российские военные били в район железнодорожного вокзала, где расположены склады ВСУ и размещены установки ПВО.