https://ukraina.ru/20230815/1048690223.html

Мэр Луцка неприятно удивил украинцев поступком после ракетного удара по городу

Мэр Луцка неприятно удивил украинцев поступком после ракетного удара по городу - 15.08.2023 Украина.ру

Мэр Луцка неприятно удивил украинцев поступком после ракетного удара по городу

Украинцы в соцсетях негодуют из-за мэра Луцка Волынской области Игоря Полищука, который после ударов в ночь на 15 августа по промышленным объектам в городе позволил себе утреннюю пробежку

2023-08-15T11:38

2023-08-15T11:38

2023-08-15T11:38

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"Мэр Луцка Полищук забил на прилет в городе и вышел на пробежку. Уже трое погибших, а Игорь – на пробежке. Что должно быть в голове?!" - говорится в одной из публикаций."Наш Арестович говорил, что у русских ракеты уже заканчивались! Что же нам все врут!!!", "Ну если прилет, что теперь отклонить от распорядка дня?", "Живет вопреки удару противника, да как он может вообще?", "Зрада че перемога?", "Ракеты давно кончились, получает сами себя обстреливают?", "Вертел он вас всех. Только вы одно место рвете за своих наркоманов. Что ему париться-то? Он наворовал, не сегодня, так завтра свалит из страны и будет жить за границей за ваши денежки. А вы продолжайте умирать", "Его пробежка говорит о том, что врет все киевский режим о том, что русские бьют по жилым кварталам", - отреагировали пользователи.В ночь на 15 августа украинские промышленные предприятия стали целью нового удара ВС РФ. Известно о попаданиях в промышленные предприятия в Днепре (Днепропетровске) и Луцке."Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.

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