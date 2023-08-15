https://ukraina.ru/20230815/1048684969.html
Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря - 15.08.2023 Украина.ру
Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
После того, как Россия ввела четыре новых региона в свой состав, говорить о первоначальных целях СВО и поддержании территориальной целостности Украины сейчас просто неактуально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T10:35
2023-08-15T10:35
2023-08-15T10:35
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одесса
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цели
черное море
донбасс
украина
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С точки зрения целей, изначально поставленных перед специальной военной операцией, необходимо было сохранить Одессу, Днепропетровск и Полтаву в составе Украины, рассказал политолог.В начале СВО ставилась задача по спасению Украины и поддержанию ее территориальной целостности за исключением Крыма. И Донбасс был бы вынужден вернуться в ее состав на условиях полноценной федерализации государства, добавил Неменский.Поэтому для российского военного планирования будет все более актуальной по крайней мере задача по отрезанию Киева от Черного моря. Но на нынешнем этапе СВО пока речь идет об отражении украинского контрнаступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, сво, цели, черное море, донбасс, украина
Новости, Одесса, СВО, цели, Черное море, Донбасс, Украина
Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
После того, как Россия ввела четыре новых региона в свой состав, говорить о первоначальных целях СВО и поддержании территориальной целостности Украины сейчас просто неактуально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
С точки зрения целей, изначально поставленных перед специальной военной операцией, необходимо было сохранить Одессу, Днепропетровск и Полтаву в составе Украины, рассказал политолог.
В начале СВО ставилась задача по спасению Украины и поддержанию ее территориальной целостности за исключением Крыма. И Донбасс был бы вынужден вернуться в ее состав на условиях полноценной федерализации государства, добавил Неменский.
"А новые цели четко не заявлены и, очевидно, формируются по ходу военных действий. Насколько я могу судить, в руководящих кругах постепенно нарастает понимание, что существование украинской государственности даже в ее сокращенных границах Москве не выгодно", - подчеркнул эксперт.
Поэтому для российского военного планирования будет все более актуальной по крайней мере задача по отрезанию Киева от Черного моря. Но на нынешнем этапе СВО пока речь идет об отражении украинского контрнаступления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь