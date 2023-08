https://ukraina.ru/20230813/1048658435.html

Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа

Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа - 13.08.2023

Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Американские СМИ рассказали, как на боевых действиях наживается один из лидеров Майдана Сергей Пашинский. В Киево-Печерской лавре попытались повредить икону

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 46 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, миномёта 120 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БпЛА, на светлодарском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы)."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения в Петровском районе Донецка, Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Луганском", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 36 снарядов калибром 155 мм, по Озеряновке — 4 снаряда калибром 152 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 33 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 10 ракет из РСЗО и 7 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Зайцево - на трассе в сторону Горловки ранены: женщины 1963 и 1952 годов рождения, мужчина 1945 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" по этому региону России ВСУ выпустили в общей сложности 58 снарядов."Вчера днем ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 16; Раденск — 12; Алёшки — 12; Корсунка — 9; Песчановка — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Утром ВСУ нанесли удар по Алёшкам."Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в г. Алёшки. К счастью пострадавших нет", - сообщила военно-гражданская администрация Алёшек, опубликовав фото с места событий.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - указывалось в сводке.Также в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником ВСУ был атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений не было. Кроме того, из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал, разрушений не было.В сводке также отмечалось, что в Шебекинском городском округе был сбит один украинский беспилотник. Обошлось без последствий.Позже губернатор Гладков сообщил ещё об одном беспилотнике."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", - указал онОбстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Пашинский и оружиеМинобороны Украины попало ещё в один коррупционный скандал. Как сообщило издание The New York Times, министерство закупает оружие у фирмы "Украинская бронетехника", которая связана с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. Компания продаёт ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. В прошлом году "Украинская бронетехника" продала оружия на сумму в $350 млн. При этом за год до этого — в 2021 году — компания продала оружия на $2,8 млн.Как сообщило американское издание, сейчас компания находится под следствием. Украинские власти изучают ценообразование фирмы и её "отношения с официальными лицами, занимающимися закупками", рассказали The New York Times два чиновника.В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники". Следовали искали улики в том числе и против Пашинского."С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского — до тех пор, пока конечный покупатель - украинские военные - не заплатит больше всех... Это проверенный временем способ увеличения прибыли", - сообщило издание..По данным источника, большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи. При этом официальные лица США и Европы не хотят обсуждать Пашинского, чтобы информационно не навредить Украине, а также чтобы не поднимать вопрос о коррумпированности украинского правительства, что болезненно воспринимается и западными избирателями."Однако в частном порядке они говорят, что возрождение таких фигур, как Пашинский, является одной из причин, по которой американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не передают деньги", - отметило издание.Сам Пашинский отрицает причастность к "Украинской бронетехнике". Однако The New York Times отмечает, что за компанией всё же стоит Пашинский."Высокопоставленный чиновник по закупкам вооружений говорит, что, когда правительство хочет купить у "Украинской бронетехники", оно ведет переговоры с Пашинским", - указывалось в публикации.Ранее — ещё до начала спецоперации — украинское издание "Новое время" опубликовало расследование, утверждающее, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 80-ых годов ХХ века по завышенной цене. Сам Пашинский пытался угрожать журналистам. При этом он отрицал участие в коррупционных сделках.Ранее, в 2014 году, Пашинский прославился как один из лидеров Майдана. Именно он прикрывал человека, вывозившего с места гибели "майдановцев" нарезное стрелковое оружие. Также Пашинский друг Татьяны Черновол, ответственной за убийство инженера Владимира Захарова в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года.Атака на иконуУкраинская православная церковь сообщила о провокации в храме преподобного Агапита Печерского."Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", - указывалось в телеграм-канале УПЦ.Злоумышленника остановили верующего. Его задержала полиция. На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Полиция зафиксировала свидетельства очевидцев, братия написала заявление.Примечательно, что сейчас Киево-Печерская лавра находится практически в осаде. Православных не пускают на территорию Нижней лавры. Так, прихожане храма "Живоносный источник" сегодня причащались через закрытые ворота храма.Также полиция не разрешала передавать продукты заблокированным в одном из корпусов Лавры паломникам.Для свободного входа открыты лишь храмы Агапита Печерского, где и произошло нападение на икону, и храм Сергия Радонежского.

