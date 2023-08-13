Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа - 13.08.2023 Украина.ру
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Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа
Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа - 13.08.2023 Украина.ру
Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Американские СМИ рассказали, как на боевых действиях наживается один из лидеров Майдана Сергей Пашинский. В Киево-Печерской лавре попытались повредить икону
2023-08-13T13:36
2023-08-13T13:37
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 46 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, миномёта 120 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БпЛА, на светлодарском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы)."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения в Петровском районе Донецка, Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Луганском", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 36 снарядов калибром 155 мм, по Озеряновке — 4 снаряда калибром 152 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 33 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 10 ракет из РСЗО и 7 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Зайцево - на трассе в сторону Горловки ранены: женщины 1963 и 1952 годов рождения, мужчина 1945 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" по этому региону России ВСУ выпустили в общей сложности 58 снарядов."Вчера днем ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 16; Раденск — 12; Алёшки — 12; Корсунка — 9; Песчановка — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Утром ВСУ нанесли удар по Алёшкам."Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в г. Алёшки. К счастью пострадавших нет", - сообщила военно-гражданская администрация Алёшек, опубликовав фото с места событий.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - указывалось в сводке.Также в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником ВСУ был атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений не было. Кроме того, из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал, разрушений не было.В сводке также отмечалось, что в Шебекинском городском округе был сбит один украинский беспилотник. Обошлось без последствий.Позже губернатор Гладков сообщил ещё об одном беспилотнике."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", - указал онОбстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Пашинский и оружиеМинобороны Украины попало ещё в один коррупционный скандал. Как сообщило издание The New York Times, министерство закупает оружие у фирмы "Украинская бронетехника", которая связана с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. Компания продаёт ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. В прошлом году "Украинская бронетехника" продала оружия на сумму в $350 млн. При этом за год до этого — в 2021 году — компания продала оружия на $2,8 млн.Как сообщило американское издание, сейчас компания находится под следствием. Украинские власти изучают ценообразование фирмы и её "отношения с официальными лицами, занимающимися закупками", рассказали The New York Times два чиновника.В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники". Следовали искали улики в том числе и против Пашинского."С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского — до тех пор, пока конечный покупатель - украинские военные - не заплатит больше всех... Это проверенный временем способ увеличения прибыли", - сообщило издание..По данным источника, большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи. При этом официальные лица США и Европы не хотят обсуждать Пашинского, чтобы информационно не навредить Украине, а также чтобы не поднимать вопрос о коррумпированности украинского правительства, что болезненно воспринимается и западными избирателями."Однако в частном порядке они говорят, что возрождение таких фигур, как Пашинский, является одной из причин, по которой американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не передают деньги", - отметило издание.Сам Пашинский отрицает причастность к "Украинской бронетехнике". Однако The New York Times отмечает, что за компанией всё же стоит Пашинский."Высокопоставленный чиновник по закупкам вооружений говорит, что, когда правительство хочет купить у "Украинской бронетехники", оно ведет переговоры с Пашинским", - указывалось в публикации.Ранее — ещё до начала спецоперации — украинское издание "Новое время" опубликовало расследование, утверждающее, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 80-ых годов ХХ века по завышенной цене. Сам Пашинский пытался угрожать журналистам. При этом он отрицал участие в коррупционных сделках.Ранее, в 2014 году, Пашинский прославился как один из лидеров Майдана. Именно он прикрывал человека, вывозившего с места гибели "майдановцев" нарезное стрелковое оружие. Также Пашинский друг Татьяны Черновол, ответственной за убийство инженера Владимира Захарова в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года.Атака на иконуУкраинская православная церковь сообщила о провокации в храме преподобного Агапита Печерского."Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", - указывалось в телеграм-канале УПЦ.Злоумышленника остановили верующего. Его задержала полиция. На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Полиция зафиксировала свидетельства очевидцев, братия написала заявление.Примечательно, что сейчас Киево-Печерская лавра находится практически в осаде. Православных не пускают на территорию Нижней лавры. Так, прихожане храма "Живоносный источник" сегодня причащались через закрытые ворота храма.Также полиция не разрешала передавать продукты заблокированным в одном из корпусов Лавры паломникам.Для свободного входа открыты лишь храмы Агапита Печерского, где и произошло нападение на икону, и храм Сергия Радонежского.
https://ukraina.ru/20230813/1048652750.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа

13:36 13.08.2023 (обновлено: 13:37 13.08.2023)
 
© Фото : Українська православна церква / Telegramикона Спасителя, повреждённая вандалом
икона Спасителя, повреждённая вандалом - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Українська православна церква / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Американские СМИ рассказали, как на боевых действиях наживается один из лидеров Майдана Сергей Пашинский. В Киево-Печерской лавре попытались повредить икону
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 46 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, миномёта 120 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БпЛА, на светлодарском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).
"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения в Петровском районе Донецка, Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Луганском", - сообщило представительство.
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
09:25
Что происходит на правом берегу, атака дронов. Главное на Украине на утро 13 августаУкраина может готовить силы для атаки на левобережную Херсонщину. Несколько украинских беспилотников попытались атаковать Белгородскую область
Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 36 снарядов калибром 155 мм, по Озеряновке — 4 снаряда калибром 152 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 33 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 10 ракет из РСЗО и 7 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Зайцево - на трассе в сторону Горловки ранены: женщины 1963 и 1952 годов рождения, мужчина 1945 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" по этому региону России ВСУ выпустили в общей сложности 58 снарядов.
"Вчера днем ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 16; Раденск — 12; Алёшки — 12; Корсунка — 9; Песчановка — 9", - указывалось в публикации агентства.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Вчера, 18:10
Атаки на Крымский мост. Итоги 12 августа на УкраинеУкраина попыталась нанести несколько ударов по Крымскому мосту
Утром ВСУ нанесли удар по Алёшкам.
"Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в г. Алёшки. К счастью пострадавших нет", - сообщила военно-гражданская администрация Алёшек, опубликовав фото с места событий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - указывалось в сводке.
Также в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником ВСУ был атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений не было. Кроме того, из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал, разрушений не было.
В сводке также отмечалось, что в Шебекинском городском округе был сбит один украинский беспилотник. Обошлось без последствий.
Позже губернатор Гладков сообщил ещё об одном беспилотнике.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", - указал он
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Вчера, 13:00
Морской коридор, пляжи Одессы, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 12 августаВ Одессе открыли несколько пляжей. Украина открыла регистрацию судов для прохождения по морскому коридору. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, а также применять беспилотники в т.ч. и в отдалённых от границы регионах РФ
Пашинский и оружие
Минобороны Украины попало ещё в один коррупционный скандал. Как сообщило издание The New York Times, министерство закупает оружие у фирмы "Украинская бронетехника", которая связана с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. Компания продаёт ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. В прошлом году "Украинская бронетехника" продала оружия на сумму в $350 млн. При этом за год до этого — в 2021 году — компания продала оружия на $2,8 млн.
Как сообщило американское издание, сейчас компания находится под следствием. Украинские власти изучают ценообразование фирмы и её "отношения с официальными лицами, занимающимися закупками", рассказали The New York Times два чиновника.

В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники". Следовали искали улики в том числе и против Пашинского.
"С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского — до тех пор, пока конечный покупатель - украинские военные - не заплатит больше всех... Это проверенный временем способ увеличения прибыли", - сообщило издание..

По данным источника, большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи. При этом официальные лица США и Европы не хотят обсуждать Пашинского, чтобы информационно не навредить Украине, а также чтобы не поднимать вопрос о коррумпированности украинского правительства, что болезненно воспринимается и западными избирателями.
"Однако в частном порядке они говорят, что возрождение таких фигур, как Пашинский, является одной из причин, по которой американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не передают деньги", - отметило издание.
Анджей Дуда
Вчера, 09:38
Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августаУкраина попыталась осуществить массированную атаку на Крым. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о способе остановить "российский империализм"
Сам Пашинский отрицает причастность к "Украинской бронетехнике". Однако The New York Times отмечает, что за компанией всё же стоит Пашинский.
"Высокопоставленный чиновник по закупкам вооружений говорит, что, когда правительство хочет купить у "Украинской бронетехники", оно ведет переговоры с Пашинским", - указывалось в публикации.
Ранее — ещё до начала спецоперации — украинское издание "Новое время" опубликовало расследование, утверждающее, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 80-ых годов ХХ века по завышенной цене. Сам Пашинский пытался угрожать журналистам. При этом он отрицал участие в коррупционных сделках.
Ранее, в 2014 году, Пашинский прославился как один из лидеров Майдана. Именно он прикрывал человека, вывозившего с места гибели "майдановцев" нарезное стрелковое оружие. Также Пашинский друг Татьяны Черновол, ответственной за убийство инженера Владимира Захарова в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года.
Атака на икону
Украинская православная церковь сообщила о провокации в храме преподобного Агапита Печерского.
"Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", - указывалось в телеграм-канале УПЦ.
Злоумышленника остановили верующего. Его задержала полиция. На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Полиция зафиксировала свидетельства очевидцев, братия написала заявление.
Примечательно, что сейчас Киево-Печерская лавра находится практически в осаде. Православных не пускают на территорию Нижней лавры. Так, прихожане храма "Живоносный источник" сегодня причащались через закрытые ворота храма.
Также полиция не разрешала передавать продукты заблокированным в одном из корпусов Лавры паломникам.
Для свободного входа открыты лишь храмы Агапита Печерского, где и произошло нападение на икону, и храм Сергия Радонежского.
 
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