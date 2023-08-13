Пашинский и нажива, атака на икону, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 августа
13:36 13.08.2023 (обновлено: 13:37 13.08.2023)
© Фото : Українська православна церква / Telegramикона Спасителя, повреждённая вандалом
© Фото : Українська православна церква / Telegram
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Американские СМИ рассказали, как на боевых действиях наживается один из лидеров Майдана Сергей Пашинский. В Киево-Печерской лавре попытались повредить икону
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 46 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, миномёта 120 мм, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БпЛА, на светлодарском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).
"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения в Петровском районе Донецка, Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Луганском", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 36 снарядов калибром 155 мм, по Озеряновке — 4 снаряда калибром 152 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 33 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 10 ракет из РСЗО и 7 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Зайцево - на трассе в сторону Горловки ранены: женщины 1963 и 1952 годов рождения, мужчина 1945 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" по этому региону России ВСУ выпустили в общей сложности 58 снарядов.
"Вчера днем ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 16; Раденск — 12; Алёшки — 12; Корсунка — 9; Песчановка — 9", - указывалось в публикации агентства.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.
Утром ВСУ нанесли удар по Алёшкам.
"Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в г. Алёшки. К счастью пострадавших нет", - сообщила военно-гражданская администрация Алёшек, опубликовав фото с места событий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - указывалось в сводке.
Также в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником ВСУ был атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений не было. Кроме того, из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал, разрушений не было.
В сводке также отмечалось, что в Шебекинском городском округе был сбит один украинский беспилотник. Обошлось без последствий.
Позже губернатор Гладков сообщил ещё об одном беспилотнике.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", - указал он
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Вчера, 13:00Морской коридор, пляжи Одессы, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 12 августаВ Одессе открыли несколько пляжей. Украина открыла регистрацию судов для прохождения по морскому коридору. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, а также применять беспилотники в т.ч. и в отдалённых от границы регионах РФ
Пашинский и оружие
Минобороны Украины попало ещё в один коррупционный скандал. Как сообщило издание The New York Times, министерство закупает оружие у фирмы "Украинская бронетехника", которая связана с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. Компания продаёт ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. В прошлом году "Украинская бронетехника" продала оружия на сумму в $350 млн. При этом за год до этого — в 2021 году — компания продала оружия на $2,8 млн.
Как сообщило американское издание, сейчас компания находится под следствием. Украинские власти изучают ценообразование фирмы и её "отношения с официальными лицами, занимающимися закупками", рассказали The New York Times два чиновника.
В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники". Следовали искали улики в том числе и против Пашинского.
В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники". Следовали искали улики в том числе и против Пашинского.
"С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского — до тех пор, пока конечный покупатель - украинские военные - не заплатит больше всех... Это проверенный временем способ увеличения прибыли", - сообщило издание..
По данным источника, большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи. При этом официальные лица США и Европы не хотят обсуждать Пашинского, чтобы информационно не навредить Украине, а также чтобы не поднимать вопрос о коррумпированности украинского правительства, что болезненно воспринимается и западными избирателями.
По данным источника, большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи. При этом официальные лица США и Европы не хотят обсуждать Пашинского, чтобы информационно не навредить Украине, а также чтобы не поднимать вопрос о коррумпированности украинского правительства, что болезненно воспринимается и западными избирателями.
"Однако в частном порядке они говорят, что возрождение таких фигур, как Пашинский, является одной из причин, по которой американское и британское правительства покупают боеприпасы для Украины, а не передают деньги", - отметило издание.
Сам Пашинский отрицает причастность к "Украинской бронетехнике". Однако The New York Times отмечает, что за компанией всё же стоит Пашинский.
"Высокопоставленный чиновник по закупкам вооружений говорит, что, когда правительство хочет купить у "Украинской бронетехники", оно ведет переговоры с Пашинским", - указывалось в публикации.
Ранее — ещё до начала спецоперации — украинское издание "Новое время" опубликовало расследование, утверждающее, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 80-ых годов ХХ века по завышенной цене. Сам Пашинский пытался угрожать журналистам. При этом он отрицал участие в коррупционных сделках.
Ранее, в 2014 году, Пашинский прославился как один из лидеров Майдана. Именно он прикрывал человека, вывозившего с места гибели "майдановцев" нарезное стрелковое оружие. Также Пашинский друг Татьяны Черновол, ответственной за убийство инженера Владимира Захарова в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года.
Атака на икону
Украинская православная церковь сообщила о провокации в храме преподобного Агапита Печерского.
"Мужчина зашёл в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", - указывалось в телеграм-канале УПЦ.
Злоумышленника остановили верующего. Его задержала полиция. На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Полиция зафиксировала свидетельства очевидцев, братия написала заявление.
Примечательно, что сейчас Киево-Печерская лавра находится практически в осаде. Православных не пускают на территорию Нижней лавры. Так, прихожане храма "Живоносный источник" сегодня причащались через закрытые ворота храма.
Также полиция не разрешала передавать продукты заблокированным в одном из корпусов Лавры паломникам.
Для свободного входа открыты лишь храмы Агапита Печерского, где и произошло нападение на икону, и храм Сергия Радонежского.