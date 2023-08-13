https://ukraina.ru/20230813/1048658160.html

"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах

"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах - 13.08.2023 Украина.ру

"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах

Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал, как ВСУ в эти дни обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, а также о том, на каких направлениях фронта замечены грузинские наёмники:

2023-08-13T13:14

2023-08-13T13:14

2023-08-13T13:14

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сво

донецк

himars

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наемники

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00:50 – О текущей ситуации в Донецке03:59 – Об особенностях американских кассетных 155-мм артиллерийских снарядов, которыми ВСУ начали обстреливать Донецк 07:30 – Куда бьют Himars в Донецке? 09:15 – Об "ударах возмездия11:23 – Что происходит на разных направлениях фронта?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, донецк, himars, всу, наемники, видео