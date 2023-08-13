"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах - 13.08.2023 Украина.ру
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"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах
"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах - 13.08.2023 Украина.ру
"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах
Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал, как ВСУ в эти дни обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, а также о том, на каких направлениях фронта замечены грузинские наёмники:
2023-08-13T13:14
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донецк
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всу
наемники
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00:50 – О текущей ситуации в Донецке03:59 – Об особенностях американских кассетных 155-мм артиллерийских снарядов, которыми ВСУ начали обстреливать Донецк 07:30 – Куда бьют Himars в Донецке? 09:15 – Об "ударах возмездия11:23 – Что происходит на разных направлениях фронта?
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видео, сво, донецк, himars, всу, наемники, видео
Видео, СВО, Донецк, HIMARS, ВСУ, наемники

"Кассеты", грузинские наёмники и вопрос возмездия: Копыл о старых и новых угрозах

13:14 13.08.2023
 
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Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал, как ВСУ в эти дни обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, а также о том, на каких направлениях фронта замечены грузинские наёмники:
00:50 – О текущей ситуации в Донецке
03:59 – Об особенностях американских кассетных 155-мм артиллерийских снарядов, которыми ВСУ начали обстреливать Донецк
07:30 – Куда бьют Himars в Донецке?
09:15 – Об "ударах возмездия
11:23 – Что происходит на разных направлениях фронта?
 
ВидеоСВОДонецкHIMARSВСУнаемники
 
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