Военный эксперт ответил на вопрос, почему наступление ВСУ на юге Донбасса все же было выполнено грамотно - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт ответил на вопрос, почему наступление ВСУ на юге Донбасса все же было выполнено грамотно
Военный эксперт ответил на вопрос, почему наступление ВСУ на юге Донбасса все же было выполнено грамотно - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт ответил на вопрос, почему наступление ВСУ на юге Донбасса все же было выполнено грамотно
Нельзя говорить о том, что на Юго-Донецком направлении украинские войска поступили грамотно по всем законам военной науки, сосредоточив на узком участке большие силы. Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T11:30
2023-08-13T11:30
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Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах, пояснил эксперт.ВСУ на узких участках всегда будут иметь преимущество. Даже если его ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника, добавил специалист.Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится, заключил собеседник издания.
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новости, всу, донбасс, россия, вс рф, сво
Новости, ВСУ, Донбасс, Россия, ВС РФ, СВО

Военный эксперт ответил на вопрос, почему наступление ВСУ на юге Донбасса все же было выполнено грамотно

11:30 13.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Нельзя говорить о том, что на Юго-Донецком направлении украинские войска поступили грамотно по всем законам военной науки, сосредоточив на узком участке большие силы. Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах, пояснил эксперт.
"Поэтому я и говорю, что наши ребята молодцы. Они выдерживают первый натиск ВСУ, а потом отходят на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы понимаем, на каком направлении враг нанес удар, стягиваем туда средства огневого поражения и уничтожаем противника", - уточнил Полищук.
ВСУ на узких участках всегда будут иметь преимущество. Даже если его ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника, добавил специалист.
Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится, заключил собеседник издания.
 
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