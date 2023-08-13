Переправились и вышли к нам в тыл. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без мостов через Днепр - 13.08.2023 Украина.ру
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Переправились и вышли к нам в тыл. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без мостов через Днепр
Переправились и вышли к нам в тыл. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без мостов через Днепр - 13.08.2023 Украина.ру
Переправились и вышли к нам в тыл. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без мостов через Днепр
Когда Красная Армия в 1941 году оставляла Киев, все мосты через Днепр там были взорваны. Но это не предотвратило окружение наших отступающих войск. А в районе Кременчуга, когда наступала 1-я немецкая танковая группа, мы это сделать не успели. Она переправилась через Днепр и вышла к нам в тыл
2023-08-13T09:50
2023-08-13T09:50
новости
мосты
днепр
украина
великая отечественная война
сво
всу
россия
вс рф
киев
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Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.руТем не менее, в ходе СВО российские войска должны уничтожить мосты через Днепр и другие крупные водные преграды, которые позволяют киевскому режиму перебрасывать войска и маневрировать, уверен эксперт."А если кто-то сидя на диване думает, что мы потом сможем переправиться по этим мостам, то ничего подобного не будет. Украина их взорвет. Мне кажется, что многие из них уже заминированы. Они только ждут приказа, чтобы нажать на кнопку. Более того, их могут взорвать даже в тот момент, когда там будут находиться мирные жители", - подчеркнул Мягков.У нас есть современные средства переправы через водные преграды. Мы сможем быстро развернуть понтоны под прикрытием с воздуха. Поэтому не стоит жалеть мосты через Днепр и улицу Банковую в Киеве, где находится руководство Украины, убежден историк.При проведении любой операции необходимо уничтожать любые стратегические центры противника, в которых принимаются ключевые решения против нашей страны, заключил собеседник издания.
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новости, мосты, днепр, украина, великая отечественная война, сво, всу, россия, вс рф, киев, банковая
Новости, мосты, Днепр, Украина, Великая Отечественная война, СВО, ВСУ, Россия, ВС РФ, Киев, Банковая

Переправились и вышли к нам в тыл. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без мостов через Днепр

09:50 13.08.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДнепр вид
Днепр вид - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Когда Красная Армия в 1941 году оставляла Киев, все мосты через Днепр там были взорваны. Но это не предотвратило окружение наших отступающих войск. А в районе Кременчуга, когда наступала 1-я немецкая танковая группа, мы это сделать не успели. Она переправилась через Днепр и вышла к нам в тыл
Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью изданию Украина.ру
Тем не менее, в ходе СВО российские войска должны уничтожить мосты через Днепр и другие крупные водные преграды, которые позволяют киевскому режиму перебрасывать войска и маневрировать, уверен эксперт.
"А если кто-то сидя на диване думает, что мы потом сможем переправиться по этим мостам, то ничего подобного не будет. Украина их взорвет. Мне кажется, что многие из них уже заминированы. Они только ждут приказа, чтобы нажать на кнопку. Более того, их могут взорвать даже в тот момент, когда там будут находиться мирные жители", - подчеркнул Мягков.
У нас есть современные средства переправы через водные преграды. Мы сможем быстро развернуть понтоны под прикрытием с воздуха. Поэтому не стоит жалеть мосты через Днепр и улицу Банковую в Киеве, где находится руководство Украины, убежден историк.
При проведении любой операции необходимо уничтожать любые стратегические центры противника, в которых принимаются ключевые решения против нашей страны, заключил собеседник издания.
 
НовостимостыДнепрУкраинаВеликая Отечественная войнаСВОВСУРоссияВС РФКиевБанковая
 
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