https://ukraina.ru/20230811/1048626864.html

Война без мира. Глава МИД Украины Кулеба о том, как с помощью дипломатии убить свою страну

Война без мира. Глава МИД Украины Кулеба о том, как с помощью дипломатии убить свою страну - 11.08.2023 Украина.ру

Война без мира. Глава МИД Украины Кулеба о том, как с помощью дипломатии убить свою страну

Сейчас очевидно, что Запад подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией. Причём подталкивает довольно грубо – вплоть до намёков на возможную безвременную кончину инициатора войны Владимира Зеленского. Украинский президент явно нервничает, но на попятный пока не идёт. Во всяком случае официальная позиция Киева переговоров не допускает

2023-08-11T12:34

2023-08-11T12:34

2023-08-11T12:34

эксклюзив

дмитрий кулеба

владимир зеленский

переговоры

дипломатия

война

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое было опубликовано 9 августа. Некоторые СМИ расценили сказанное министром как демонстрацию готовности к переговорам. Это, однако, не совсем так.Разумеется, Кулеба, будучи главной МИД обязан говорить о дипломатических шагах, но делает это он весьма своеобразно. По его мнению, украинские военные должны "подтолкнуть русских к отступлению и понять, что лучше говорить, чем драться". А уже потом он будет заботиться "о дипломатии и диалоге, когда это возможно" (подчёркивание наше – Авт.).Причём Кулеба, видимо желая польстить интервьюеру, вспоминает о битве при Монте-Кассино в январе-мае 1944 года. "Сначала союзники были блокированы грозными немецкими позициями, им потребовалось четыре месяца, чтобы их разбить, но затем им удалось освободить Рим".Разумеется, слова Кулебы не следует воспринимать как обещание взять Донецк или Симферополь в сентябре (с него станется, но в другом месте он говорит о "зимних окопах"), тут интересны другие аспекты.Во-первых, сама эта битва получила славу "мясорубки" – командование союзников (американский генерал Уэйн Кларк) гнало войска на штурм немецких укреплений, в результате было потеряно свыше 50 тыс. человек (половина наступавшей армии). Чем не нынешние "мясные штурмы"?Во-вторых, в мясорубку эту попали, главным образом, поляки из армии Владислава Андерса. И правда с американской точки зрения – чего их жалеть-то? Собственно, именно так Запад поступает сейчас с украинцами…В-третьих, вообще очень забавно, когда представитель режима, который позиционируется как продолжатель дела нацистских коллаборационистов, апеллирует к подвигам солдат Антигитлеровской коалиции.В целом, Кулеба рассчитывает на силовое решение конфликта: "наши военные возможности растут, а российские уменьшаются. Однако мы рассчитываем на то, что когда-нибудь война закончится в нашу пользу".Причём о возможном кризисе в России как об условии "победы" он говорил весьма неопределённо и только по подсказке итальянского журналиста, который поинтересовался мнением относительно мятежа Пригожина:"Система, выстроенная Путиным, достаточно сильна, чтобы скрывать напряжённость от общественности, но мы наблюдаем нарастание внутренних столкновений и антагонизмов. (…) Власть Путина подрывается фракциями, распрями и структурными слабостями".Ну и что касается условий переговоров:1. "Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель".2. "Путин не партнёр. Он совершил слишком много очень серьёзных преступлений. Есть и другие дипломатические способы вести дела косвенно. Но нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом".3. Переговоры будут вестись через посредников по образцу "зерновой сделки", которая была достигнута "при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. С нами и с Москвой было два отдельных соглашения, прямого понимания никогда не было".Можем только констатировать, что, не смотря на всё давление со стороны Запада позиция Киева не меняется – Зеленский не намерен вести переговоры (даже переговоры через посредников, как следует из слов Кулебы, не будут вестись с современной российской властью) и рассчитывает на военный успех. Сообщения СМИ о готовности Украины отказаться от "военного плана Зеленского" пока что представляются преувеличенными... Следует, впрочем, отметить, что давление Запада пока что осуществляется только на словах и только кулуарно – отказываться от военно-экономической помощи никто и не думает, а готовность Киева воевать зиждется именно на этом.Тут обе стороны попали в ловушку:- Запад не может прекратить словесную поддержку и военную помощь Украине;- украинское руководство не может пойти на уступки ради прекращения войны.И то и другое приведёт к имиджевым последствиям, которые для западного руководства будут неприятными, а для Зеленского фатальными (хотя сам по себе нацистский режим сохранится – его ликвидация дипломатическим путём невозможна).Расчёт России может строиться только на исчерпании человеческих ресурсов и усталости от войны на Украине, но по мере усиления влияния этих факторов усиливается и вероятность непосредственного вмешательства в кризис Запада в лице, например, Польши.

https://ukraina.ru/20230806/1048511170.html

https://ukraina.ru/20230713/1047992049.html

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эксклюзив, дмитрий кулеба, владимир зеленский, переговоры, дипломатия, война