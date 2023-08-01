Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника - 01.08.2023 Украина.ру
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Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника
Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника - 01.08.2023 Украина.ру
Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника
Когда в прошедшее воскресенье глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак написал, что "Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе", недоумевали многие: что еще этим украинцам надо?
2023-08-01T14:07
2023-08-01T14:30
эксклюзив
владимир зеленский
госдеп сша
украина-нато
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Однако Ермак разъяснил: эти гарантии от США будут действовать до того времени, пока Украина не вступит полноценно в НАТО. Вот до этого часа США и могут гарантировать, что продолжат оказывать стране военную и финансовую поддержку, а также продолжат вводить новые санкции. Против России, разумеется.А ведь, казалось бы, украинцев уже буквально задарили и засыпали общениями не бросить в трудную минуту и помочь по первому требованию.Например, 11-12 июля 2023 года в ходе саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в Альянс – как только, так и сразу. То есть как только победоносные ВСУ камня на камне не оставят от российских войск на фронтах спецвоенной операции (СВО) и промаршируют победно по Красной площади в Москве, так Киеву и будет направлено приглашение на вступление.Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда же заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списке политических, экономических и военных требований. Они были обязательны к выполнению всеми кандидатами в члены НАТО с 1999 года. Но вот для крайне героического и безмерно демократического Киева эти "формальные" условия для присоединения к Альянсу будут смягчены. Чтобы, значит, сократить процесс присоединения до минимума: побеждай Россию и вступай – не хочу.Кроме того, раньше и "Большая семерка" -- G7 после своего майского этого года саммита в Хиросиме приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая предполагает в том числе поставку вооружений. На бывшем первом в мире ядерном пепелище современные идолы ядерного оружия клялись, что готовы залюбить Украину в ее борьбе с Россией вплоть до применения новых атомных бомб, если "демократия того потребует".В июне этого года в Копенгагене состоялись первые консультации стран Запада, Востока и Глобального Юга (Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии) о том, как навязать России якобы "от всего мира" пресловутую "формулу мира" Зеленского, которая предполагает поражение России. Ее в Данию на это "збиговысько" (сборище) не пригласили.На 5-6 августа 2023 года второй раунд этих же консультация у себя в Джидде с тем же составом участников и опять без России инициировала Саудовская Аравия. Но рулить всем собираются привычно США, и агентство Reuters со ссылкой на своих собеседников в дипломатических кругах, участвующих в подготовке переговоров, заявило: "Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины".Но украинцы во главе со своим фюрером и президентом Владимиром Зеленским продолжали требовать еще и еще, и американцы, походу, сдались. Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в ведомстве сообщил: переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности начнутся уже на этой неделе.И о цели их Миллер сказал откровенно: "Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны и помощи Украине в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию".Россия ее поражение – вот центр устремлений и средоточие желаний коллективного Запада, который хочет подмять под себя в этом вопросе и Восток, и Глобальный Юг, а Украину использовать как тарана и многоразовый долгоиграющий инструмент длительного пользования, но непритязательного назначения (сгореть без следа в борьбе).Однако, как говорят в Одессе, между "на тебе" и "я тебе дам" есть две большие разницы. Так и здесь: заметен очень большой разлет между сказанным и обещанным и тем, что может получиться на выходе. Во-первых, даже мистер Миллер сказал, что детали договоренностей о гарантиях США Украине прояснятся в ходе предстоящих переговоров.Во-вторых, -- и это главное! – они начнутся в виртуальном формате и на уровне зампомощников глав внешнеполитических ведомств (даже не замминистров). То есть на таком низком уровне, что вряд ли стоит надеться на серьезные и ценные договоренности, дающие немедленный результат. В лучшем случае, речь пойдет либо о предварительном и ознакомительном обнюхивании, либо о маневре, отвлекающем внимание и затягивающем время по принципу "либо падишах умрет, либо ишак издохнет". Другими словами, если в то время, когда идут переговоры о гарантиях, Украина исчезнет, то и вопрос этот отпадет сам по себе. За ненадобностью. И предварительные договоренности окажутся никому ненужным архивным мусором.Кстати, именно об этом говорят и гарантии саммита НАТО о вступлении или "Большой семерки" -- о помощи. Например, четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. Однако предварительные условия были выставлены: а) после может претендовать на членство выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока: б) генсек Столтенберг и в Вильнюсе подтвердил, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.Так зачем же тогда нужны украинско-американские переговоры о гарантиях США Украине?Очень просто: для начала они – подтверждение того, как плачевно положение Украины на фронтах СВО, где у нее ничего, вот совсем ничего, пока не получается с хваленым контрнаступом. И вряд ли получится. Но для того, чтобы поддержать моральный дух и ВСУ, и задерганного украинского политикума, и всего украинского общества и нужен отвлекающий и одновременной мобилизующий стимул-символ. Типа подтверждение того, что "весь мир с Украиной", а СЩА – так в первую очередь. А в Украине уже привыкли молиться на Америку как на палочку выручалочку, хозяйский кнут и спасительный круг одновременно.Переговоры о якобы гарантиях безопасности Украине от США для этого дела – в самый раз!Второй момент: украинцы просят США о гарантиях и, с одной стороны, тем самым как бы показывают, кто для них главный хозяин на всем коллективном западе. Не ЕС, не НАТО, а именно США – вот они гарантируют, и все будет хорошо, никто Украину не тронет. Зряшные мечты и надежды, конечно, но пока такой подход срабатывал.С другой стороны, обращаясь к США и требуя у них гарантий, режим Зеленского как бы хочет разделить ответственность за возможные поражения, провалы и неудачи не с кем-нибудь, а именно с мировым гегемоном. Зеленский и его камарилья надеются на то, что если они заручаться поддержкой американцев, то те не доведут дело до фиаско. Чтобы за него не отвечать перед всем миром и перед союзниками.Это, надо признать, хитрый дипломатический расчет украинцев. Но он вряд ли реально осуществим, так как американцы, скорее всего, понимают все и о Зеленском, и о силе его режима, и о возможном исходе СВО. Что-что, а ответственность за провал они ни с кем делить не собираются, это не в их традициях.Третье: ситуация с гарантиями безопасности очень похожа на политическую лебединую песню Зеленского, о смерти или замене которого на посту президента Украины говорят все настойчивее и настойчивее. Главным образом по причине того, что Зеленский исчерпал себя и политически, дипломатически, и нравственно-психологически. Он завершает свой путь. Политический – точно, а вот с жизненным -- тут сложнее, тут как повезет ему лично.Начинал Зеленский, как известно, как "королева попрошаек". Так его обозвали в США за то, что он все время что-то просил для Украины и для войны с Россией. И ему давали. Щедро давали, десятками миллиардов долларов и армадами военных поставок.Но у режима Зеленского ничего не получилось. Практически совсем ничего, и Украина оказалась на грани банкротства. А потом и исчезновения с карты мира, если сильные не договорятся сохранить ее в каком-то виде. Уже сейчас Украине не сможет и месяца прожить без иностранных вливаний. Она – банкрот и нахлебник. Политический, экономический, духовно-культурный. Без суверенитета, без привычного прошлого, с сомнительным неустойчивым настоящим и без вменяемого будущего.И Зеленский не понял, что он сам – временщик, который стал банкротом. Недавно через бразильскую газету O Globo он опять попросил западных союзников о новой помощи: "Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь".Он, походу, так и не понял, что сам стал банальным нахлебником. И это его сервильная прозападная, а не проукраинская политика довела Украину до того, что ей нужна любая помощь, потому что у нее ничего своего не осталось и ничего нет.Но Зеленский обижается, сердится, хамит своим хозяевам и спонсорам, приближая свой неизбежный конец. Как написала известная сербская журналистка Билана Митринович в популярном сербском издании "Политика", "начав читать нотации своим менторам, Зеленский забыл, что в колониальных отношениях у него есть хозяин. …Зеленский преступил границу дозволенного, что вместе с другими факторами подтолкнуло западных союзников к мысли о возможности начать переговоры в скором будущем. Замена Зеленского неминуема".Но вот беда: Украина вряд ли проживет дольше. С Зеленским или без него – не важно…
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир зеленский, госдеп сша, украина-нато
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Госдеп США, Украина-НАТО

Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника

14:07 01.08.2023 (обновлено: 14:30 01.08.2023)
 
© dnr-news.ru
© dnr-news.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Когда в прошедшее воскресенье глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак написал, что "Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе", недоумевали многие: что еще этим украинцам надо?
Однако Ермак разъяснил: эти гарантии от США будут действовать до того времени, пока Украина не вступит полноценно в НАТО. Вот до этого часа США и могут гарантировать, что продолжат оказывать стране военную и финансовую поддержку, а также продолжат вводить новые санкции. Против России, разумеется.
А ведь, казалось бы, украинцев уже буквально задарили и засыпали общениями не бросить в трудную минуту и помочь по первому требованию.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Например, 11-12 июля 2023 года в ходе саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в Альянс – как только, так и сразу. То есть как только победоносные ВСУ камня на камне не оставят от российских войск на фронтах спецвоенной операции (СВО) и промаршируют победно по Красной площади в Москве, так Киеву и будет направлено приглашение на вступление.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда же заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списке политических, экономических и военных требований. Они были обязательны к выполнению всеми кандидатами в члены НАТО с 1999 года. Но вот для крайне героического и безмерно демократического Киева эти "формальные" условия для присоединения к Альянсу будут смягчены. Чтобы, значит, сократить процесс присоединения до минимума: побеждай Россию и вступай – не хочу.
Кроме того, раньше и "Большая семерка" -- G7 после своего майского этого года саммита в Хиросиме приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая предполагает в том числе поставку вооружений. На бывшем первом в мире ядерном пепелище современные идолы ядерного оружия клялись, что готовы залюбить Украину в ее борьбе с Россией вплоть до применения новых атомных бомб, если "демократия того потребует".
В июне этого года в Копенгагене состоялись первые консультации стран Запада, Востока и Глобального Юга (Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии) о том, как навязать России якобы "от всего мира" пресловутую "формулу мира" Зеленского, которая предполагает поражение России. Ее в Данию на это "збиговысько" (сборище) не пригласили.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 11:57
Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада Как первой сообщила газета The Wall Street Journal, 5–6 августа 2023 года в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры с участием представителей около 30 государств, которые обсудят в числе прочего и проблему мира на Украине
На 5-6 августа 2023 года второй раунд этих же консультация у себя в Джидде с тем же составом участников и опять без России инициировала Саудовская Аравия. Но рулить всем собираются привычно США, и агентство Reuters со ссылкой на своих собеседников в дипломатических кругах, участвующих в подготовке переговоров, заявило: "Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины".
Но украинцы во главе со своим фюрером и президентом Владимиром Зеленским продолжали требовать еще и еще, и американцы, походу, сдались. Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в ведомстве сообщил: переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности начнутся уже на этой неделе.
И о цели их Миллер сказал откровенно: "Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны и помощи Украине в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию".
Россия ее поражение – вот центр устремлений и средоточие желаний коллективного Запада, который хочет подмять под себя в этом вопросе и Восток, и Глобальный Юг, а Украину использовать как тарана и многоразовый долгоиграющий инструмент длительного пользования, но непритязательного назначения (сгореть без следа в борьбе).
Однако, как говорят в Одессе, между "на тебе" и "я тебе дам" есть две большие разницы. Так и здесь: заметен очень большой разлет между сказанным и обещанным и тем, что может получиться на выходе. Во-первых, даже мистер Миллер сказал, что детали договоренностей о гарантиях США Украине прояснятся в ходе предстоящих переговоров.
Во-вторых, -- и это главное! – они начнутся в виртуальном формате и на уровне зампомощников глав внешнеполитических ведомств (даже не замминистров). То есть на таком низком уровне, что вряд ли стоит надеться на серьезные и ценные договоренности, дающие немедленный результат. В лучшем случае, речь пойдет либо о предварительном и ознакомительном обнюхивании, либо о маневре, отвлекающем внимание и затягивающем время по принципу "либо падишах умрет, либо ишак издохнет". Другими словами, если в то время, когда идут переговоры о гарантиях, Украина исчезнет, то и вопрос этот отпадет сам по себе. За ненадобностью. И предварительные договоренности окажутся никому ненужным архивным мусором.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги
Кстати, именно об этом говорят и гарантии саммита НАТО о вступлении или "Большой семерки" -- о помощи. Например, четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. Однако предварительные условия были выставлены: а) после может претендовать на членство выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока: б) генсек Столтенберг и в Вильнюсе подтвердил, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.
Так зачем же тогда нужны украинско-американские переговоры о гарантиях США Украине?
Очень просто: для начала они – подтверждение того, как плачевно положение Украины на фронтах СВО, где у нее ничего, вот совсем ничего, пока не получается с хваленым контрнаступом. И вряд ли получится. Но для того, чтобы поддержать моральный дух и ВСУ, и задерганного украинского политикума, и всего украинского общества и нужен отвлекающий и одновременной мобилизующий стимул-символ. Типа подтверждение того, что "весь мир с Украиной", а СЩА – так в первую очередь. А в Украине уже привыкли молиться на Америку как на палочку выручалочку, хозяйский кнут и спасительный круг одновременно.
Переговоры о якобы гарантиях безопасности Украине от США для этого дела – в самый раз!
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 08:28
ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник СШАПереход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "промышленных масштабах". Об этом заявил 30 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале
Второй момент: украинцы просят США о гарантиях и, с одной стороны, тем самым как бы показывают, кто для них главный хозяин на всем коллективном западе. Не ЕС, не НАТО, а именно США – вот они гарантируют, и все будет хорошо, никто Украину не тронет. Зряшные мечты и надежды, конечно, но пока такой подход срабатывал.
С другой стороны, обращаясь к США и требуя у них гарантий, режим Зеленского как бы хочет разделить ответственность за возможные поражения, провалы и неудачи не с кем-нибудь, а именно с мировым гегемоном. Зеленский и его камарилья надеются на то, что если они заручаться поддержкой американцев, то те не доведут дело до фиаско. Чтобы за него не отвечать перед всем миром и перед союзниками.
Это, надо признать, хитрый дипломатический расчет украинцев. Но он вряд ли реально осуществим, так как американцы, скорее всего, понимают все и о Зеленском, и о силе его режима, и о возможном исходе СВО. Что-что, а ответственность за провал они ни с кем делить не собираются, это не в их традициях.
Третье: ситуация с гарантиями безопасности очень похожа на политическую лебединую песню Зеленского, о смерти или замене которого на посту президента Украины говорят все настойчивее и настойчивее. Главным образом по причине того, что Зеленский исчерпал себя и политически, дипломатически, и нравственно-психологически. Он завершает свой путь. Политический – точно, а вот с жизненным -- тут сложнее, тут как повезет ему лично.
Начинал Зеленский, как известно, как "королева попрошаек". Так его обозвали в США за то, что он все время что-то просил для Украины и для войны с Россией. И ему давали. Щедро давали, десятками миллиардов долларов и армадами военных поставок.
Зеленский
14 ноября 2022, 08:58
"Государство-банкрот": Володин рассказал, как Зеленский загнал Украину в долгиПрезидент Украины Владимир Зеленский превратил страну в государство-банкрот и лишил ее граждан будущего. Таким мнением поделился 14 ноября в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
Но у режима Зеленского ничего не получилось. Практически совсем ничего, и Украина оказалась на грани банкротства. А потом и исчезновения с карты мира, если сильные не договорятся сохранить ее в каком-то виде. Уже сейчас Украине не сможет и месяца прожить без иностранных вливаний. Она – банкрот и нахлебник. Политический, экономический, духовно-культурный. Без суверенитета, без привычного прошлого, с сомнительным неустойчивым настоящим и без вменяемого будущего.
И Зеленский не понял, что он сам – временщик, который стал банкротом. Недавно через бразильскую газету O Globo он опять попросил западных союзников о новой помощи: "Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь".
Он, походу, так и не понял, что сам стал банальным нахлебником. И это его сервильная прозападная, а не проукраинская политика довела Украину до того, что ей нужна любая помощь, потому что у нее ничего своего не осталось и ничего нет.
Но Зеленский обижается, сердится, хамит своим хозяевам и спонсорам, приближая свой неизбежный конец. Как написала известная сербская журналистка Билана Митринович в популярном сербском издании "Политика", "начав читать нотации своим менторам, Зеленский забыл, что в колониальных отношениях у него есть хозяин. …Зеленский преступил границу дозволенного, что вместе с другими факторами подтолкнуло западных союзников к мысли о возможности начать переговоры в скором будущем. Замена Зеленского неминуема".
Но вот беда: Украина вряд ли проживет дольше. С Зеленским или без него – не важно…
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийГосдеп СШАУкраина-НАТО
 
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14:07Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника
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