https://ukraina.ru/20230809/1048583004.html

"Следующий – Зеленский?" Как США избавлялись от надоевших им президентов

"Следующий – Зеленский?" Как США избавлялись от надоевших им президентов - 09.08.2023 Украина.ру

"Следующий – Зеленский?" Как США избавлялись от надоевших им президентов

У спецслужб США – богатый опыт организации госпереворотов, цветных революций и политических убийств в разных уголках планеты. Попробуем разобраться, какой сценарий будет реализован на Украине

2023-08-09T14:26

2023-08-09T14:26

2023-08-09T16:10

владимир зеленский

цру

сша

эксклюзив

украина

убийство

богдан безпалько

вьетнам

эрнесто че гевара

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Американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в других странах после того, как они становятся бесполезными для США. Эта участь может постичь и президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение 8 августа сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.По мнению аналитика, на Западе недовольны провальным контрнаступлением ВСУ и поэтому могут, например, устроить взрыв в его штаб-квартире и выдать это за удар российской ракеты. "Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", – полагает Джонсон.Джонсон прав в том, что у ЦРУ действительно преуспела в организации госпереворотов, цветных революций и политических убийств лидеров других стран, которые или изначально не пришлись им по вкусу, или сначала "дружили" с ними, проводя политику, которая отвечала американским интересам, а потом стали неугодными или "порочащими демократические ценности". При этом устраняются неугодные бывшие или несостоявшиеся союзники в основном чужими руками.Вспомним имена некоторых мировых лидеров, которые, как предполагается, ушли с политической сцены и одновременно из жизни в результате деятельности американских спецслужб. Самое известное имя – один из организаторов Кубинской Революции Эрнесто Че Гевара. Латиноамериканский революционер стал невероятно популярен среди простых людей, симпатизирующим левым идеям, что долгое время не нравилось американским спецслужбам. Когда в 1966 году он прибыл в Боливию, чтобы возглавить повстанческое движение, президент и диктатор Боливии Рене Баррьентос обратился за помощью к США. Американцы тут же прислали Баррьентосу агента ЦРУ Феликса Родригеса, бывшего кубинского беженца и убежденного антикоммуниста. После ранения в одной из стычек, Че Гевара попал в плен. Там с ним жестоко обращались, а в конце концов расстреляли без суда и следствия. Но кумир миллионов с самого начала был непримиримым идеологическим противником США. А что с теми, кто на каком-то этапе политической карьеры был американским союзником, а потом по разным причинам попали в опалу?После освобождения от французской колониальной зависимости Вьетнам разделился на северный, коммунистически, и южный – проамериканский. В 1955 году президентом Южного Вьетнама стал юрист Нго Динь Зьем. США сначала поддержали президента Южного Вьетнама, который в своей стране установил диктаторский режим и стал бороться с политическими противниками и буддистами, так как сам был католиком. Но через некоторое время американцы решили, что Нго Динь Зьем недостаточно активно борется против коммунистов. ЦРУ вышли на группу генералов-заговорщиков и поддержали военный переворот, в результате которого первый президент Южного Вьетнама был захвачен и расстрелян в затылок одним из генералов в подвале генштаба.В СМИ неустанно цитируют президента США Франклина Рузвельта, который про никарагуанского диктатора Анастасио Сомоса однажды сказал: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын". Из-за ужасной репутации этот жестокий диктатор и коррупционер стал обузой для США. В результате покушения в 1956 году он был смертельно ранен. Скончался Сомоса в американском госпитале в зоне Панамского канала, прожив восемь дней после операции.Доминиканский диктатор Рафаэль Трухильо с 1930 по 1961 год держал собственную страну в страхе и ужасе, отстаивая как американские, так и собственные интересы. Также, как и Сомоса, он стал серьезно компрометировать США. В итоге покушение на Трухильо организовали при содействии ЦРУ два генерала и его личный адъютант.Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград), приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру напомнил о судьбе президента Ирака Саддама Хусейна. По словам Гайича, США напрямую помогали Хусейну оружием в период, когда он им был нужен, чтобы воевать против Ирана – после того, как там произошла Исламская революция и к власти пришел режим Хомейни, вражеский настроенный к США."Позже Саддам Хусейн только мешал США. Они его подтолкнули к вторжению в Кувейт и после этого фактически было принято решение о его ликвидации. Американские спецслужбы убили Хусейна, но чужими руками. Его судили шииты, но, если бы американцы его не поймали, этого суда не было бы", – рассказал Гайич.По словам политолога, в прошлом случались политические убийства, где след американских спецслужб не так очевиден, но, тем не менее, есть версии, над которыми стоило бы задуматься."Может быть, одним из самых ярких таких примеров является гибель пакистанского военного диктатора Мухаммада Зия-Уль-Хака. Сначала он был противником США, но потом они поняли, что Зия-Уль-Хак им нужен в их прокси-войне против СССР. Американцы после войны в Вьетнаме сделали соответствующие выводы – там русские их выматывали, теперь они поняли, что советская интервенция в Афганистане идеальный шанс для того, чтобы вымотать СССР", – рассказал сербский политолог.С помощью Зия-Уль-Хака американцы организовали то, что в странах Персидского залива называлось "антисоветский джихад", продолжил Гайич."Зия-Уль-Хак оказался слишком непредсказуемым для американцев. Его смерть в авиакатастрофе, в которой тут же обвинили Советский Союз, до сих пор осталась загадкой. Но в книге "Войны призраков" Стив Колл приводит довольно убедительные доказательства того, что за этим событием стояли как раз американские спецслужбы", – допустил Стеван Гайич.Также политолог напомнил об убийстве премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в марте 2003 года. Кроме официальной версии, в соответствии с которой убийство премьера заказало преступное сообщество Земунский клан, есть и другая версия, которая связывает покушение с политическими заявлениями Зорана Джинджича – в первую очередь по поводу Косово."Джинджич требовал политической дискуссии по поводу статуса Косово. В последнем интервью он заявил, что в ходе переговоров по Косово не нужно обсуждать права человека и права сербов, а то, что у сербского государства есть в Косово. В этом смысле предположения, что за убийством Джинджича могут стоять американцы, выдвигаемые в книге "Третья пуля" Милана Веруовича и Николы Врзича, не кажутся так уж и необоснованными", – отметил Гайич.Политолог видит корни акций по устранению политических противников в самой американской идеологии. По его словам, с первого дня своего существования у ЦРУ был приоритет – обеспечивать американское превосходство."Это прикладной макиавеллизм – цель оправдывает средство. Ели целью является американское превосходство в мире, тогда позволено абсолютно все, в том числе политические убийства", – подытожил Стеван Гайич.Но вернемся к словам Ларри Джонсона о том, что и Владимира Зеленского может постичь такая же учесть, как и других перечисленных нами бывших американских союзников и партнеров. Мы не будем рассуждать о том, насколько это вероятно. Но попытаемся порассуждать о перспективах союзничества между американской администрацией и Владимиром Зеленским.Очевидно, что цели коллективного Запада, а это фактически США, ЕС и НАТО, отличаются от того, что Зеленский в своих публичных выступлениях называет "победой над Россией". Зеленский говорит о "восстановлении территориальной целостности Украины", но есть вопрос: обещали ли ему именно это его западные партнеры? Украинское контрнаступление, на которое хотя бы в медийном пространстве делал ставку Запад, застопорилось в самом начале, и шансы на то, что ВСУ удастся перевернуть ситуацию в свою пользу, пока весьма невелики. В то же время американские союзники по НАТО в Европе изрядно утомились снабжать режим в Киеве оружием. Они уже задумываются над тем, что наступило время подумать о собственной безопасности и оставить нужное количество техники и боеприпасов у себя дома.Это обстоятельство, как ни странно звучит, может быть на руку самим США. Их не так сильно заботит "территориальная целостность Украины", намного важнее для них держать Россию в постоянном состоянии конфликта, которое расходует ее экономические, человеческие и военные ресурсы. И здесь как раз идеально подошли бы очередные мирные переговоры. Взять передышку, заморозить конфликт, провести очередные президентские выборы у себя дома, а там будет видно.А что Зеленский? Американские спецслужбы выбрали его на роль президента Украины в период, когда им было нужно, чтобы украинцы воевали с русскими. Зеленский хорошо выучил роль, весьма убедительно ее исполняет. Но в кино и театре, а также в политике, случается, что он не может выйти из этой роли. До того как Зеленский стал президентом, у него не было никакого политического авторитета, поэтому он не может выйти и заявить всему населению Украины, что кровавая война, в которую он втянул страну, оказалась бессмысленной, что никакого "восстановления границ" не будет. Его просто не поймут. Поэтому он упорно играет свою роль – и переигрывает.Требуя в ультимативном порядке еще больше западного вооружения, больше современной техники, истребителей, танков и ракет, Зеленский забывает, кто на самом деле хозяин. Но об этом не забывают на Западе. С другой стороны, что с ним делать? Его не отправишь в Гаагу, чтобы судить за военные преступления, если до этого ты упорно лепил из него бескомпромиссного защитника справедливости и международного правопорядка, перед которым весь коллективный Запад должен приклоняться.Запад не может избавиться от Зеленского так, как в свое время избавился от Слободана Милошевича. А Зеленский или поверил в то, что на его долю выпала особая миссия, или просто понимает, что деваться ему некуда, и становится все более дерзким и требовательным.У США есть варианты, чтобы лишить Зеленского власти и назначить президентом Украины более подходящую на данном этапе фигуру. Достаточно прекратить меры поддержки в отношении Украины, и в стране начнется кризис, который приведет или к дворцовому перевороту, или к досрочным выборам, полагает политолог Богдан Безпалько. Тем более и в самых США, и в целом ряде подконтрольных им регионов мира отходят от практики политических убийств, заменяя одного марионеточного лидера другим, когда для этого наступит время. Другой вопрос, что порой приходится действовать в экстремальных условиях. Скорее всего, у американских спецслужб и на такие случаи есть "план Б".

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Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

владимир зеленский, цру, сша, эксклюзив, украина, убийство, богдан безпалько, вьетнам, эрнесто че гевара