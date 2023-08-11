https://ukraina.ru/20230811/1048624118.html

Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео

Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео - 11.08.2023 Украина.ру

Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал о двух составляющих при попытках атак БПЛА по Москве, а также прокомментировал... Украина.ру, 11.08.2023

2023-08-11T10:08

2023-08-11T10:08

2023-08-11T10:08

владимир джаралла

видео

россия

украина

сво

бпла

москва

крым

африка

нигер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048623731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_653518dfe4fe3be42489da10702f967e.jpg

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал о двух составляющих при попытках атак БПЛА по Москве, а также прокомментировал ситуацию в Чёрном море и госпереворот в Нигере: 00:34 - Атаки БПЛА по столице: есть ли реальный риск для Москвы? 04:04 - Ситуация в Крыму: есть ли повышение уровня военной эскалации? 06:50 - Что необходимо для стабилизации ситуации в акватории Чёрного моря? 11:11 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": каковы итоги и почему Китай принял участие в саммите? 16:49 - Почему мятежники в Нигере не приняли делегацию ЭКОВАС, но приняли Викторию Нуланд?

нигер

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир джаралла, видео, россия, украина, сво, бпла, москва, крым, африка, нигер, франция, саудовская аравия, видео