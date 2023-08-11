https://ukraina.ru/20230811/1048624118.html
Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео
Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал о двух составляющих при попытках атак БПЛА по Москве, а также прокомментировал... Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T10:08
2023-08-11T10:08
2023-08-11T10:08
владимир джаралла
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африка
нигер
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Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал о двух составляющих при попытках атак БПЛА по Москве, а также прокомментировал ситуацию в Чёрном море и госпереворот в Нигере: 00:34 - Атаки БПЛА по столице: есть ли реальный риск для Москвы? 04:04 - Ситуация в Крыму: есть ли повышение уровня военной эскалации? 06:50 - Что необходимо для стабилизации ситуации в акватории Чёрного моря? 11:11 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": каковы итоги и почему Китай принял участие в саммите? 16:49 - Почему мятежники в Нигере не приняли делегацию ЭКОВАС, но приняли Викторию Нуланд?
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир джаралла, видео, россия, украина, сво, бпла, москва, крым, африка, нигер, франция, саудовская аравия, видео
Владимир Джаралла, Видео, Россия, Украина, СВО, БПЛА, Москва, Крым, Африка, Нигер, Франция, Саудовская Аравия
Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал о двух составляющих при попытках атак БПЛА по Москве, а также прокомментировал ситуацию в Чёрном море и госпереворот в Нигере:
00:34 - Атаки БПЛА по столице: есть ли реальный риск для Москвы?
04:04 - Ситуация в Крыму: есть ли повышение уровня военной эскалации?
06:50 - Что необходимо для стабилизации ситуации в акватории Чёрного моря?
11:11 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": каковы итоги и почему Китай принял участие в саммите?
16:49 - Почему мятежники в Нигере не приняли делегацию ЭКОВАС, но приняли Викторию Нуланд?