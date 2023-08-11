https://ukraina.ru/20230811/1048612646.html

Назад на Луну

Назад на Луну - 11.08.2023 Украина.ру

Назад на Луну

Забавный троллинг получается. Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил о предстоящей посадке на Южный полюс Луны межпланетной станции "Луна-25". Посадка может состояться в День независимости Украины... Понятно, привязка случайная, а вот советскую лунную программу стоило бы вспомнить

2023-08-11T03:47

2023-08-11T03:47

2023-08-11T03:47

история

космос

роскосмос

луна

исследования

ракета

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Вообще советская лунная программа в металле началась ещё в 1958 году. Тогда "лунная гонка" имела не столько научное, сколько оборонное и, главное, политико-пропагандистское значение – СССР уже опередил США с выходом в космос ("Сутник-1" подал сигнал 4 октября 1957 года, в то время как Explorer-I – 1 февраля 1958-го), оставалось опередить с пилотируемым полётом (это было сделано 12 апреля 1961 года) и с высадкой на ближайшее небесное тело. И тут СССР ожидал провал.Но тогда об этом никто не знал. Так же как никто не знал и о том, что никакого смысла, оправдывающего бешеные затраты на пилотируемый полёт к Луне, найти не удастся. Насколько можно понять, для Китайской народной республики, которая сейчас готовит полёт к Луне, этот акт тоже имеет значение преимущественно имиджевое (не думаем же мы, что они рассчитывают добраться до Лунного Зайца – как в фантастическом романе Вадима Панова).В общем, "Луна-25" недаром носит такое название.В 1958 году бала разработана версия ракеты "Восток-Л" ("Луна") – королёвская "семёрка" с разгонным блоком "Е", позволявшим достичь второй космической скорости. Автоматические межпланетные станции (АМС) носили индекс "Е".Запуски 23 сентября, 11 октября и 4 декабря 1958 года закончились катастрофами – в баках ракет возникали автоколебания, которые приводили к разрушению конструкции через 100 с небольшим секунд после запуска.Частичной удачей завершился запуск четвертой станции "Е-1", которая и получила название "Луна-1" 2 января 1959 года. Частичной – потому что целью было попасть в Луну, оставив на её поверхности вымпел. Однако при запуске разгонного блока не было учтено время прохождения радиосигнала (запуск не был автоматизирован) в результате чего АМС промахнулась мимо цели на 6 тысяч километров. Зато удалось достичь второй комической скорости и осчастливить Солнечную систему новым членом – первым искусственным спутником Солнца.Пятый пуск также окончился неудачно, шестой не состоялся из-за серии неполадок и только седьмой принёс полный успех – запущенная 12 сентября 1959 года "Луна-2" таки врезалась в поверхность Луны, оставив там воронку и предположительно целые вымпелы. Удар наблюдался с земли в виде облака пыли.Далее была реализована целая серия запусков АМС под названиями "Луна", "Космос" и "Зонд" – более или менее успешных (название аппарат получает в случае, если ему в принципе удаётся выйти за пределы земной атмосферы).Перечислять все запуски смысла нет, отметим только главные:- "Луна-3" (запущенна 4 октября 1959 года) смогла получить фотографии обратной стороны Луны – крайне некачественные из-за недостатков системы передачи информации, но не оставлявшие сомнений в советском приоритете. Призом за это достижение была тысяча бутылок шампанского, проигранных французским виноделом Анри Мэром советскому консулу и отправленных в Академию наук СССР.Позже, в 1965 и 1966 годах станции "Зонд-3" и "Луна-12" провели вторичную фотосъёмку – более качественную.- "Луна-9" (3 февраля 1966 года) совершила мягкую посадку на поверхность Луны и передала на Землю телевизионную панораму окрестностей места посадки.- "Луна-10" (31 марта 1966 года) стала искусственным спутником Луны.- Станции "Луна-17" (17 ноября 1970 года) и "Луна-21" (8 января 1973 года) доставили на поверхность спутника луноходы.Всего в ходе реализации программы было осуществлено 45 запусков, в соответствии с программой были завершены 14 миссий.- Станции "Луна-16" (12 сентября 1970 года), "Луна-20" и "Луна-24" (9 августа 1976 года) доставили на Землю чуть больше 300 грамм лунного грунта.После этого надо было переходить уже к пилотируемым полётам, но переход этот так и произошёл.Беспилотный запуски космических кораблей "Союз-7К-Л1" (под названием "Космос" и "Зонд") при помощи ракет "Протон" (КБ Челомея) и Н-21 не дали положительных результатов – только при помощи "Зонда-5" удалось провезти вокруг Луны и вернуть на Землю двух среднеазиатских черепах. Ракета же Королёва-Мишина Н-1 просто не полетела.В декабре 1968 года "Аполлон-8" совершил орбитальный полёт вокруг Луны и стало понятно, что преодолеть отставание уже не выйдет. В октябре 1970 года советская лунная программа была закрыта.О возобновлении лунной программы Владимир Путин заявил во время посещения космодром "Восточный" 12 апреля прошлого года. Однако, президент только констатировал уже сказанное и сделанное – российская лунная программа была составлена Институтом космических исследований РАН по поручению Роскосмоса в 2014 году, но, судя по всему, инициативные работы, даже без надлежащего финансирования, не прекращались с 70-х.В 2018 году была опубликована концепция российской лунной программы, которая реализуется с 2021 года. В соответствии с ней, после 2035 года предполагается завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы и двух астрономических обсерваторий. Осуществляться программа будет в сотрудничестве с Китаем – в декабре прошлого года подписано соответствующее межправительственное соглашение.Пока программа развивается не слишком быстро. 15 сентября 2021 года было заявлено о прекращении проектирования сверхтяжёлой (грузоподъёмностью свыше 100 тонн) ракеты "Енисей". Впрочем, остановки программы не означает – ставка сделана на менее тяжёлые ракеты "Ангара-А5" (нагрузка до 38 тонн), три успешных запуска которой уже произведены.Полёт "Луны-25", после 47-летнего перерыва должен быть прорывом, который существенно увеличит интерес в программе и ускорит работы.P.S.: 30 сентября 2012 года РИА "Новости" сообщили, ссылаясь на вице-премьера Олега Уруского, что Владимир Зеленский поставил задачу запустить украинский модуль на Луну в 2024 году. Ждём заявлений украинских СМИ, что СВО была начата для недопущения украинского приоритета в этом вопросе...

https://ukraina.ru/20211205/1032788171.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, космос, роскосмос, луна, исследования, ракета