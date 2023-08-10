Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны - 10.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны
Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны - 10.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны
ВСУ будут пытаться продавить российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат распиаренного наступления. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T07:30
2023-08-10T07:30
новости
россия
украина
сво
оборона
наступление
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Еще несколько недель ВСУ будут пытаться пробить оборону ВС РФ просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Распиаренное наступление ВСУ так и не достигло своей цели, рассказал журналист.Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. К осени Россия укрепит рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас, добавил Скоробогатый.Журналист предположил, что Россия может принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на своих условиях с признанием наших новых границ. Также Россия может перейти в собственное наступление. "Мне кажется, оба плана находятся в разработке", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html
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новости, россия, украина, сво, оборона, наступление
Новости, Россия, Украина, СВО, Оборона, наступление

Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны

07:30 10.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ будут пытаться продавить российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат распиаренного наступления. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Еще несколько недель ВСУ будут пытаться пробить оборону ВС РФ просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Распиаренное наступление ВСУ так и не достигло своей цели, рассказал журналист.
Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. К осени Россия укрепит рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас, добавил Скоробогатый.
"Таким образом, план России, который она готовила с осени 2022 года (ставка на оборону и выигрыш времени для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение), сработал. Вопрос заключается в том, что будет дальше", - подчеркнул эксперт.
Журналист предположил, что Россия может принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на своих условиях с признанием наших новых границ. Также Россия может перейти в собственное наступление. "Мне кажется, оба плана находятся в разработке", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 13:27
Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и ВеликобританииПассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска
 
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