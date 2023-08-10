https://ukraina.ru/20230810/1048589032.html

Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны

Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны - 10.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны

ВСУ будут пытаться продавить российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат распиаренного наступления. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-08-10T07:30

2023-08-10T07:30

2023-08-10T07:30

новости

россия

украина

сво

оборона

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_d43b22db37af7dc9c8bd8deaa804d5c5.jpg

Еще несколько недель ВСУ будут пытаться пробить оборону ВС РФ просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Распиаренное наступление ВСУ так и не достигло своей цели, рассказал журналист.Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. К осени Россия укрепит рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас, добавил Скоробогатый.Журналист предположил, что Россия может принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на своих условиях с признанием наших новых границ. Также Россия может перейти в собственное наступление. "Мне кажется, оба плана находятся в разработке", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, оборона, наступление