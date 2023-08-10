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Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны
Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны - 10.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны
ВСУ будут пытаться продавить российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат распиаренного наступления. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T07:30
2023-08-10T07:30
2023-08-10T07:30
новости
россия
украина
сво
оборона
наступление
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Еще несколько недель ВСУ будут пытаться пробить оборону ВС РФ просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Распиаренное наступление ВСУ так и не достигло своей цели, рассказал журналист.Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. К осени Россия укрепит рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас, добавил Скоробогатый.Журналист предположил, что Россия может принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на своих условиях с признанием наших новых границ. Также Россия может перейти в собственное наступление. "Мне кажется, оба плана находятся в разработке", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, оборона, наступление
Новости, Россия, Украина, СВО, Оборона, наступление
Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны
ВСУ будут пытаться продавить российскую оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат распиаренного наступления. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Еще несколько недель ВСУ будут пытаться пробить оборону ВС РФ просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Распиаренное наступление ВСУ так и не достигло своей цели, рассказал журналист.
Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. К осени Россия укрепит рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас, добавил Скоробогатый.
"Таким образом, план России, который она готовила с осени 2022 года (ставка на оборону и выигрыш времени для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение), сработал. Вопрос заключается в том, что будет дальше", - подчеркнул эксперт.
Журналист предположил, что Россия может принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на своих условиях с признанием наших новых границ. Также Россия может перейти в собственное наступление. "Мне кажется, оба плана находятся в разработке", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь