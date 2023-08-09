https://ukraina.ru/20230809/1048590085.html

Ключ к Арктике. Как и для чего создали единственный в мире флот ледоколов

Ключ к Арктике. Как и для чего создали единственный в мире флот ледоколов - 09.08.2023 Украина.ру

Ключ к Арктике. Как и для чего создали единственный в мире флот ледоколов

Освоение Арктики имеет ключевое значение для будущего, что осознают сегодня ученые, эксперты, экономисты и политики

2023-08-09T16:38

2023-08-09T16:38

2023-08-09T16:38

эксклюзив

украина

арктика

ледоколы

сша

углеводороды

природные ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/12/1045427975_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_2864e27b18b0a38681f0026cfadebb84.jpg

На шельфе Северного Ледовитого океана находятся огромные запасы природных ископаемых – прежде всего, нефти и газа. Еще недавно они казались недоступными, однако стремительное развитие технологий делает их добычу реальной и чрезвычайно рентабельной.Северный морской путь – самый быстрый логистический маршрут между Азией и Европой. Его длина составляет не более 14 тысячи километров, в то время как протяженность маршрута через Суэцкий канал превышает 23 тысячи километров, а в южных водах наблюдается активность пиратов.Однако, чтобы заниматься освоением и защитой региона, нужно иметь развитый ледокольный флот, которым располагает на сегодня только одна страна мира – Россия. Причем, в результате модернизации его ядро составляют мощные и эффективные в применении атомоходы.На сегодня их семь: проверенные временем суда "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач", а также новейшие атомные ледоколы проекта 22220 – "Арктика", "Сибирь" и "Урал", которые вошли в строй в течение последних лет – с 2020 до 2022-го года.Следующие ледоколы этого проекта – "Якутию" и "Чукотку" – планируют спустить на воду до 2026 года, со стапелей Балтийского судоремонтного завода в Санкт-Петербурге.По словам заместителя генерального директора "Росатома" Вячеслава Рукши, такие суда на 90% состоят из отечественного оборудования и материалов.До 2014 года в проекте участвовали предприятия из других стран – например, Харьковский турбинный завод. Однако потом судостроители взяли форсированный курс на импортозамещение. А это значит, что санкции не смогут затормозить реализацию амбициозной ледокольной программы.Новые атомные ледоколы оборудованы более мощными, безопасными и компактными реакторными установками "РИТМ-200", тепловой мощностью по 175 МВт, которые производят на "Атомэнергомаше". И это обеспечивает их плаванию уникальную автономность.Такие суда могут перезагружать топливо один раз за семь лет. При необходимости они способны в течение полугода не заходить в порты за припасами, работая практически непрерывно, благодаря вахтовой смене экипажа.Каждый атомоход представляет собой настоящий плавучий город и способен решать множество различных задач – проводить караваны судов, расчищать пространство для разработки новых месторождений, доставлять необходимые грузы, обеспечивая существование полярных поселков и или научных станций.При этом, несмотря на внушительные размеры, новейшие ледокольные суда проекта 22220 являются двухосадочными. То есть способны работать и на морских глубинах, и на фарватерах великих северных рек – Енисея, Оби и Лены, где сейчас тоже возрождается судоходство.Ни одна страна мира, включая наиболее развитые страны Европы и США, не имеют на сегодня ни одного ледокола такого класса. Американские военные ледоколы "Хили" и "Полар Стар" построены в прошлом веке – в 1996 и в 1976 годах, – обладают дизель-электрическими двигателями и не способны оказать атомоходам серьезную конкуренцию. Тем более, "Хили" не так давно перенес серьезный пожар в главной двигательной установке.Создавать подобные суда с нуля очень нелегко, потому что для этого требуется подготовить производственную и научную базу.Советский Союз успешно справился с этой многоплановой и сложной проблемой, работая над ее решением в течение многих десятилетий. Потому что руководство страны понимало: без создания ледокольного флота невозможно обживать Арктику.Американцы, напротив, не предавали мирным ледоколам большого значения, предпочитая строить гигантские атомные авианосцы. А сегодня в США считают, что такая позиция стала крупной стратегической ошибкой, называя атомные ледоколы ключом к сокровищам Арктики.Российские исследователи поняли это очень давно. Еще в 1684 году в Кронштадте спустили на воду первое в мире паровое судно ледокольного типа – винтовой буксир "Пайлот".Его создатель, изобретатель Михаил Бритнев, использовал наработки беломорских промысловиков-поморов, которые ходили в море на барках-кочах и утяжеляли их носовую часть, проламывая лед за счет веса своих судов."Этот маленький пароход сделал то, что казалось невозможным, он расширил время навигации осенью и зимой на несколько недель", – писал впоследствии адмирал Степан Макаров, предложивший концепцию создания ледокольного флота.Именно Макаров, опиравшийся на опыт исследовательских экспедиций в заполярных водах, стоял у истоков создания первых ледоколов арктического класса, получивших названия "Ермак" и "Святогор". Такие мощные суда использовались не только в водах внутреннего Балтийского моря. Они выдерживали длительные переходы в суровых условиях Северного Ледовитого океана, позволяя попасть на недоступные участки его акватории."Святогор", который впоследствии получил название "Красин" – потому что советский дипломат Леонид Красин помогал вернуть его из Англии после Гражданской войны – стал одним из самых известных судов в истории советского гражданского флота.В 1928 году он спас уцелевших членов экипажа дирижабля "Италия", потерпевшего крушение во время знаменитой воздушной экспедиции на Северный Полюс. А затем оказал помощь пассажирскому судну "Монте Сервантес", получившему пробоину в ледовых торосах.Советское правительство наградило ледокол орденом Трудового Красного Знамени, а после начала Второй мировой войны ему пришлось выполнять важнейшие боевые задания, обеспечивая проход морских конвоев с поставками по ленд-лизу.На "Красина" охотился немецкий линкор "Адмирал Шеер", подводные лодки адмирала Дёница и эскадрильи торпедоносцев люфтваффе. Однако его экипаж ушел от преследования и отразил воздушные атаки, ухитрившись сбить самолет противника.Конструкция этого судна многократно доказала свою успешность. Неудивительно, что "Святогор"–"Красин" стал образцом для создания первых советских атомоходов. Работавшие над ними инженеры тоже внимательно изучали достижения предшественников – тем более, ни одна страна мира не имела подобных достижений в ледокольном строительстве.Так возник современный ледокольный флот, который сшивал между собой обширные пространства советского севера – от Магадана до Мурманска, доказывая огромный потенциал Северного морского пути.А сейчас, когда на смену советским атомоходам пришли современные суда проекта 22220, этот флот становится главным стратегическим козырем в предстоящей борьбе за Арктику.

https://ukraina.ru/20230809/1048555847.html

https://ukraina.ru/20230806/1048502873.html

https://ukraina.ru/20230807/1048506460.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, арктика, ледоколы, сша, углеводороды, природные ресурсы