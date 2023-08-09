"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
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"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео
"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о... Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T13:12
2023-08-09T13:12
видео
россия
украина
сша
дональд трамп
турция
нигер
африка
наступление
вашингтон
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о подходящей роли посредника в урегулировании украинского кризиса: 00:36 – Чего ждать от украинского кризиса осенью? 02:33 – О турецкой перспективе в роли посредника по Украине; 03:51 – Заморозка конфликта или неизбежность тлеющей стадии? 06:04 – О роли США в новом мире; 07:14 - В чём главная трагедия Украины? 10:27 - Нигер: что вслед за госпереворотом? 12:05 – Кто подталкивает Африку к России? 13:28 – Как вашингтонский истеблишмент борется с Дональдом Трампом.
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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, турция, нигер, африка, наступление, вашингтон, владимир путин, эрдоган, видео
Видео, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Турция, Нигер, Африка, наступление, Вашингтон, Владимир Путин, Эрдоган

"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео

13:12 09.08.2023
 
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о подходящей роли посредника в урегулировании украинского кризиса:
00:36 – Чего ждать от украинского кризиса осенью?
02:33 – О турецкой перспективе в роли посредника по Украине;
03:51 – Заморозка конфликта или неизбежность тлеющей стадии?
06:04 – О роли США в новом мире; 07:14 - В чём главная трагедия Украины?
10:27 - Нигер: что вслед за госпереворотом?
12:05 – Кто подталкивает Африку к России?
13:28 – Как вашингтонский истеблишмент борется с Дональдом Трампом.
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАДональд ТрампТурцияНигерАфриканаступлениеВашингтонВладимир ПутинЭрдоган
 
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