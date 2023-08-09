https://ukraina.ru/20230809/1048582116.html
"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео
"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о... Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T13:12
2023-08-09T13:12
2023-08-09T13:12
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сша
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африка
наступление
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о подходящей роли посредника в урегулировании украинского кризиса: 00:36 – Чего ждать от украинского кризиса осенью? 02:33 – О турецкой перспективе в роли посредника по Украине; 03:51 – Заморозка конфликта или неизбежность тлеющей стадии? 06:04 – О роли США в новом мире; 07:14 - В чём главная трагедия Украины? 10:27 - Нигер: что вслед за госпереворотом? 12:05 – Кто подталкивает Африку к России? 13:28 – Как вашингтонский истеблишмент борется с Дональдом Трампом.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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