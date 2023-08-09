https://ukraina.ru/20230809/1048582116.html

"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео

"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео - 09.08.2023 Украина.ру

"Люди, которые опоздали на поезд": Можегов о трагедии и нацидее Украины. Видео

Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о... Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T13:12

2023-08-09T13:12

2023-08-09T13:12

видео

россия

украина

сша

дональд трамп

турция

нигер

африка

наступление

вашингтон

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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о возможных изменениях в украинской повестке этой осенью, а также о подходящей роли посредника в урегулировании украинского кризиса: 00:36 – Чего ждать от украинского кризиса осенью? 02:33 – О турецкой перспективе в роли посредника по Украине; 03:51 – Заморозка конфликта или неизбежность тлеющей стадии? 06:04 – О роли США в новом мире; 07:14 - В чём главная трагедия Украины? 10:27 - Нигер: что вслед за госпереворотом? 12:05 – Кто подталкивает Африку к России? 13:28 – Как вашингтонский истеблишмент борется с Дональдом Трампом.

нигер

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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