Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму мужчину, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб. Об этом 9 августа сообщил Центр общественных связей ФСБ
"Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры республики Крым по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении ведомства.
По информации следствия, СБУ завербовала мужчину в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области. Злоумышленник прошел подготовку и направился в Крым, где 23 июня 2023 года совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз.
В гараже фигуранта было обнаружено два килограмма взрывчатого вещества иностранного производства "С-4", два электродетонатора военного назначения "ЭДП", два электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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