Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод - 09.08.2023 Украина.ру
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Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод
Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод - 09.08.2023 Украина.ру
Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму мужчину, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб. Об этом 9 августа сообщил Центр общественных связей ФСБ
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:25
новости
крым
задержание
диверсанты
подрыв
газопровод
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По информации следствия, СБУ завербовала мужчину в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области. Злоумышленник прошел подготовку и направился в Крым, где 23 июня 2023 года совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз.В гараже фигуранта было обнаружено два килограмма взрывчатого вещества иностранного производства "С-4", два электродетонатора военного назначения "ЭДП", два электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20230707/1047864129.html
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новости, крым, задержание, диверсанты, подрыв, газопровод
Новости, Крым, задержание, диверсанты, подрыв, газопровод

Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод

10:25 09.08.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму мужчину, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб. Об этом 9 августа сообщил Центр общественных связей ФСБ
"Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры республики Крым по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении ведомства.
По информации следствия, СБУ завербовала мужчину в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области. Злоумышленник прошел подготовку и направился в Крым, где 23 июня 2023 года совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз.
В гараже фигуранта было обнаружено два килограмма взрывчатого вещества иностранного производства "С-4", два электродетонатора военного назначения "ЭДП", два электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина России в Республике Крым
7 июля, 10:34
Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 7 июля сообщает ФСБ России
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
4 августа, 14:13
Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
 
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Заголовок открываемого материала
10:25Хранил в гараже еще 2 кг взрывчатки: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод
10:24Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде
10:22В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобов
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