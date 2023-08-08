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Украина хочет свой День благодарения

Украина хочет свой День благодарения - 08.08.2023 Украина.ру

Украина хочет свой День благодарения

На Украине предлагают учредить новый государственный праздник – День благодарения. Авторы соответствующего законопроекта намерены таким образом дать каждому гражданину официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать

2023-08-08T10:57

2023-08-08T10:57

2023-08-08T10:57

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Предлагается назначить День благодарения на 22 октября. Если предложение будет принято, это станет дополнительным выходным днем."Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему. Праздник National Make A Difference Day посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружению и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", - процитировало издание "РБК-Украина" слова авторов законопроекта.День благодарения отмечают во многих странах мира, но наиболее распространенная эта традиция в США. Этот день связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Главный его смысл - поблагодарить за урожай и все достижения нации в течение года.Американцы празднуют День благодарности 23 ноября, канадцы – в сентябре. На Украине с 2017 года неофициально отмечают праздник благодарности.Всемирный день благодарности (World Gratitude Day) отмечается 21 сентября.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, день благодарения, праздники, сша