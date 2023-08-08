Украина хочет свой День благодарения - 08.08.2023 Украина.ру
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Украина хочет свой День благодарения
Украина хочет свой День благодарения - 08.08.2023 Украина.ру
Украина хочет свой День благодарения
На Украине предлагают учредить новый государственный праздник – День благодарения. Авторы соответствующего законопроекта намерены таким образом дать каждому гражданину официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать
2023-08-08T10:57
2023-08-08T10:57
новости
украина
день благодарения
праздники
сша
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Предлагается назначить День благодарения на 22 октября. Если предложение будет принято, это станет дополнительным выходным днем."Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему. Праздник National Make A Difference Day посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружению и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", - процитировало издание "РБК-Украина" слова авторов законопроекта.День благодарения отмечают во многих странах мира, но наиболее распространенная эта традиция в США. Этот день связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Главный его смысл - поблагодарить за урожай и все достижения нации в течение года.Американцы празднуют День благодарности 23 ноября, канадцы – в сентябре. На Украине с 2017 года неофициально отмечают праздник благодарности.Всемирный день благодарности (World Gratitude Day) отмечается 21 сентября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, день благодарения, праздники, сша
Новости, Украина, день благодарения, праздники, США

Украина хочет свой День благодарения

10:57 08.08.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
На Украине предлагают учредить новый государственный праздник – День благодарения. Авторы соответствующего законопроекта намерены таким образом дать каждому гражданину официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать
Предлагается назначить День благодарения на 22 октября. Если предложение будет принято, это станет дополнительным выходным днем.
"Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему. Праздник National Make A Difference Day посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружению и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", - процитировало издание "РБК-Украина" слова авторов законопроекта.
День благодарения отмечают во многих странах мира, но наиболее распространенная эта традиция в США. Этот день связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Главный его смысл - поблагодарить за урожай и все достижения нации в течение года.
Американцы празднуют День благодарности 23 ноября, канадцы – в сентябре. На Украине с 2017 года неофициально отмечают праздник благодарности.
Всемирный день благодарности (World Gratitude Day) отмечается 21 сентября.
 
НовостиУкраинадень благодаренияпраздникиСША
 
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