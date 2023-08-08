https://ukraina.ru/20230808/1048546506.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 08.08.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Водород для производства электроэнергии в Германии по-прежнему дороже газа, и перелом может наступить только в 2030 году, когда страна планирует в два раза увеличить объем производства электролизеров.

2023-08-08T04:31

2023-08-08T04:31

2023-08-08T04:47

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"Водородное будущее" европейской экономики пока откладываетсяНесмотря на шумиху вокруг экологически чистых источников энергии, европейские производители, как крупные, так и мелкие, неохотно переходят на использование водорода, сообщает американское агентство Bloomberg.Крупные и мелкие энергоёмкие производства в Европе пострадали от роста цен на энергоносители, поэтому власти пообещали разработать альтернативы, чтобы сохранить конкурентное преимущество на рынке. Однако переводить производство на использование водорода оказалось неконкурентоспособно дорого.По оценкам Британской конфедерации керамики, европейские производители неохотно переходят на использование водорода из-за высоких цен на него. Организация тестирует использование водорода для обжига керамики, но не заключала никаких контрактов на закупку больших объемов этого энергоносителя.Существует большая неопределенность в отношении долгосрочных перспектив использования водорода, учитывая новизну рынка, отметила глобальный руководитель корпоративного банкинга Citigroup по переходу на экологически чистую энергию Кэти Шепард. Промышленные производители в Европе стоят перед дилеммой: если они заключат долгосрочные контракты, то для них будет установлена фиксированная цена водорода на следующие 20 лет. В то же время отрасль будет расти, и технологии будут удешевляться.По оценкам аналитической компании BloombergNEF, водород для производства электроэнергии в Германии по-прежнему дороже газа. В 2023 году стоимость водорода составляет 214,3 долларов за МВт·ч, природного газа – $159,4/МВт·ч. Перелом тенденции ожидается к 2030 году, когда стоимость водорода снизится до $140,2/МВт·ч, а природного газа будет составлять $151,2 /МВт·ч. Далее, по прогнозу BloombergNEF, разрыв стоимости продолжит увеличиваться: в 2035 году водород будет стоить $117,3/МВт·ч, природный газ – $134,2/МВт·ч, в 2040-м водород $107,7/МВт·ч, природный газ – $119,7/МВт·ч.Аналитики уточняют, что эти данные относятся к краткосрочным предельным затратам на производство электроэнергии на существующих газовых турбинах с комбинированным циклом по сравнению с мощностью недавно построенных водородных парогазовых установок.По словам водородного аналитика BloombergNEF Адитья Бхашьяма, ныне средняя стоимость производства водорода без учета транспортировки и хранения составляет около 4-5 долларов за килограмм в таких странах, как Испания, Италия и Германия, что ведёт к удешевлению ветряной и солнечной энергии. К 2030 году затраты на производство водорода по всему миру могут снизиться на 57%, а в Европе его стоимость может опуститься до 2 долларов за килограмм, поскольку оборудование и возобновляемая энергия, используемые для электролиза воды, становятся дешевле.При этом Bloomberg также приводит немало скептических комментариев экспертов. В частности, старший водородный аналитик компании Rystad Energy Марина Домингес отметила, что хотя большинство водородных проектов в Европе будут направлены на декарбонизацию транспортного и промышленного секторов экономики, но около 82% из них остаются без контрактов на выкуп будущей продукции (т.н. offtake-контрактов).Глава отдела исследований промышленности и энергетического перехода в HSBC Holdings Ширли Маклафлин считает, что сегодня водород не является настоящим товаром, хотя и предпринимались попытки установить рыночную цену. А управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Эсбен Хегнсхольт заявил, что для масштабного внедрения водорода в промышленности должен быть стимул, инициированный государством, – причем, в зависимости от страны, это может быть как кнут, так и пряник.Несмотря на то, что водород становится центральной частью европейских планов по экологически чистой энергетике, реальных инвестиций пока очень мало, отмечает Bloomberg. К примеру, Германия недавно обновила свою водородную стратегию, чтобы в два раза увеличить объем производства электролизеров к 2030 году, но эти цели рассматриваются как нереалистичные.Агентство упоминает факторы, сдерживающие развитие водородной энергетики. Во-первых, производство, транспортировка, хранение и потребление водорода связаны с большими сложностями – в связи с его летучестью, взрывоопасностью и коррозионной активностью.Кроме того, действующее оборудование для транспортировки природного газа и генерации электроэнергии не способно работать с водородом в чистом виде, речь может идти о водородсодержащем газе (метано-водородной смеси), при этом технологии конечного использования водородной энергии ещё не отработаны.Наконец, при производстве зеленого водорода методом электролиза за счет электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников, требуются большие объемы пресной воды. Это может оказать негативное воздействие на ее доступность в мире, да и в целом влияние производства зеленого водорода на климат планеты досконально не оценено, отмечает Bloomberg.Китайская госкомпания удвоит поставки нефти из РоссииКитайский государственный нефтепереработчик Shaanxi Yanchang Petroleum Group в этом году, как ожидается, удвоит закупки восточносибирской нефти до около 1 миллиона тонн, сообщило 7 августа британское агентство Reuters.Компания планирует позднее в августе запустить новую установку для переработки нефти мощностью 50 тысяч баррелей в сутки на своём нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в не имеющей выхода к морю северной провинции Шэньси, что позволит повысить пропускную способность завода, сообщили источники агентства.Китайские НПЗ – как государственные, так и частные, – из хаба нефтепереработки в восточной провинции Шаньдун проявляют большой интерес к экспортируемой из российского дальневосточного порта Козьмино легкой нефти сорта ВСТО (ESPO). Это уже привело к росту цен на российское сырье до многомесячных максимумов.Представитель НПЗ Yanchang сказал агентству, что в этом году завод, скорее всего, будет перерабатывать больше импортной нефти, но не стал комментировать её происхождение. По данным торговых источников, завод Yanchang приобрел три партии ВСТО с поставкой в порт Циндао в августе и сентябре 2023 года. Из этого порта Yanchang перевозит сырую нефть по железной дороге, путь до города Юйлинь в провинции Шэньси занимает около суток.По словам другого трейдера, помимо закупок для обновленной нефтеперерабатывающей установки, у Yanchang также остались квоты на покупку нефти, которые нужно использовать до конца года.Как отметило в связи с вышеизложенной информацией российское издание "Коммерсантъ", по словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы. На фоне введенного странами Запада эмбарго на российскую нефть и ценового потолка закупать ее стали Индия и Китай. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай.Россия уступила Алжиру лидерство по поставкам СПГ в ИспаниюВ июле 2023 года Испания приобрела 8764 ГВт·ч, или 605 тысяч тонн произведенного в России сжиженного природного газа (СПГ), что эквивалентно 834 миллионам кубометров газа в обычном состоянии. Об этом в ежемесячном бюллетене, вышедшем 5 августа, сообщила компания Enagas.На газ, поставленный из России, пришлось 27,6% от общего объема приобретенного Испанией СПГ. Это второе место по объемам поставок, тогда как в июне 2023 года Россия занимала первое. На первом же месте в июле оказался Алжир, чей трубопроводный газ и СПГ обеспечили 28,7% поставок газа в Испанию, третье место заняли США с 12,4%. Всего Испания в июле закупила 31740 ГВт·ч СПГ, что эквивалентно 3,02 миллиарда кубометров природного газа.За период с января по июль 2023 года Испания импортировала 236 508 ГВт·ч (22,5 млрд кубометров) газа. Лидером по поставкам стал Алжир, обеспечивший 25% поставок. Россия на втором месте с 21,1% (49 909 ГВт·ч или 4,75 млрд кубометров), на третьем месте США с 19,1%.В середине июня 2023 года глава компании TotalEnergies Паткри Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупать СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. По словам Пуянне, за 2022 год страны ЕС импортировали 15 миллионов тонн СПГ из России, что является почти 1/6 частью от их общих потребностей, которые оценивают в 100 млн т.Испания в прошлом году увеличила объем закупок СПГ, произведенного в России, на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022-м Россия заняла четвёртое место по объемам поставок СПГ в Испанию после США, Алжира и Нигерии.Между НОВАТЭКом и испанской Naturgy Energy Group (ранее Gas Natural Fenosa) действует 24-летний контракт, подписанный в 2013-м, на закупку 2,5 млн т СПГ/год, что эквивалентно 3,2 млрд кубометров природного газа в год.Испания также принимает грузы от других трейдеров российского СПГ. К примеру, танкер-газовоз Flex Artemis c грузом СПГ от компании Gunvor, который завернула Аргентина, сославшись на санкции, был принят Испанией. Сервисы отслеживания судов показали, что как минимум часть партии судно спокойно выгрузило 2 августа на испанском терминале Sagunto LNG.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

зарубежье, эксклюзив, энергетика, россия, германия, сша