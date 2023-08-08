https://ukraina.ru/20230808/1048537560.html

Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России

Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России - 08.08.2023 Украина.ру

Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России

На Запорожском направлении Украина стала использовать силы из девятого резервного корпуса, а на Донецком – из десятого. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T05:30

2023-08-08T05:30

2023-08-08T05:30

новости

вс рф

наступление

резервы

всу

донецк

угледар

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6b98a944d3a262a079c20486bad101aa.jpg

У Украины не получилось развить наступление, несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться пробить ими российскую оборону, пояснил эксперт.Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым, добавил уточнил специалист.По его словам, Угледарское направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по тылам и коммуникациям с целью лишить передовые российские войска подвоза резервов и ГСМ.На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у ВС появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048516755.html

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, наступление, резервы, всу, донецк, угледар, сво