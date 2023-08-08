Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России - 08.08.2023 Украина.ру
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Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России
Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России - 08.08.2023 Украина.ру
Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России
На Запорожском направлении Украина стала использовать силы из девятого резервного корпуса, а на Донецком – из десятого. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T05:30
2023-08-08T05:30
новости
вс рф
наступление
резервы
всу
донецк
угледар
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У Украины не получилось развить наступление, несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться пробить ими российскую оборону, пояснил эксперт.Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым, добавил уточнил специалист.По его словам, Угледарское направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по тылам и коммуникациям с целью лишить передовые российские войска подвоза резервов и ГСМ.На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у ВС появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048516755.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, наступление, резервы, всу, донецк, угледар, сво
Новости, ВС РФ, наступление, резервы, ВСУ, Донецк, Угледар, СВО

Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России

05:30 08.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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На Запорожском направлении Украина стала использовать силы из девятого резервного корпуса, а на Донецком – из десятого. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
У Украины не получилось развить наступление, несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться пробить ими российскую оборону, пояснил эксперт.
Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым, добавил уточнил специалист.

"У противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху", - подчеркнул Кнутов.

По его словам, Угледарское направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по тылам и коммуникациям с целью лишить передовые российские войска подвоза резервов и ГСМ.
На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у ВС появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 07:41
"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВОСоветник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", однако выразил уверенность в том, что задачи СВО должны быть выполнены, передает 7 августа РИА Новости
 
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