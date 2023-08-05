https://ukraina.ru/20230805/1048493403.html
Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху
Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху - 05.08.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху
Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы. Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Украина.ру, 05.08.2023
2023-08-05T12:17
2023-08-05T12:17
2023-08-05T12:17
интервью
россия
всу
артемовск
волноваха
купянск
резервы
харьковская область
владимир зеленский
нато
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Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы. Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий КнутовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тыс единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.- Юрий Альбертович, стоит ли нам радоваться этим новостям, притом, что противник с потерями не очень-то считается?- С потерями противник действительно не считается, притом, что эти потери катастрофические. Но даже не это главное.Дело в том, что Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого.Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону.Во время вильнюсского саммита НАТО уже был скандал. Зеленский поставил вопрос о возобновлении зерновой сделки, чтобы суда шли в сопровождении военных кораблей Альянса. НАТО ему ответил, что они не собираются развязывать Третью мировую войну, и потребовали результатов в наступлении.Зеленский тут же перешел к тактике международных террористов. Были нанесены удары с помощью управляемой зенитной ракете С-200 по центру Таганрога, дроны атаковали "Москва-Сити", а также был удар морским беспилотников по гражданскому конвою, который сопровождали наши военные корабли.Таким образом, Зеленский перешел к тактике по борьбе с мирным населением и мирными объектами. Но западной и украинской общественности докладывают, что "контрнаступ" идет по всей линии фронта, наносятся удары по Москве и завоевывается господство в Черном море.Зеленский – шоумен. Он умеет организовывать такого рода спектакли.- На что ВСУ еще способны с точки зрения реальной угрозы?- У противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить. А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США.- Если говорить однозначно, то выгодна ли нам текущая конфигурация фронта?- Да. Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы.Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем.Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева.- А если противник вдруг перестанет бросать в бой все свои резервы?- Тогда наступление прекратится. У ВСУ уже некому воевать, кроме стратегических резервов, которые они бросают в бой.Если атаки прекратятся, на Западе возникнет вопрос, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Зеленским совершенно по-другому. Зеленский это понимает, поэтому не останавливается.А наша задача – держаться и перемалывать остатки стратегических резервов.- Вы упомянули Купянское направление. Продвижение там есть, но оно пока не выглядит как наше полноценное наступление, которое вылилось бы в захват населенных пунктов.- Движение в сторону Купянска серьезное. Мы заняли плацдарм на противоположном берегу Оскола. Другое дело, что наступление не преследовало целью выхода к Купянску и продвижения на Харьков или Славянск. Это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.Поскольку Украина свои резервы туда не перебрасывает, мы постепенно продвигаемся. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области.- Возможна ли до конца августа ситуация, что мы вообще не будем получать с фронта серьезных известий?- Я не согласен с вами. Сегодняшние данные о 43 тысячах военнослужащих – это колоссальные потери для Украины. Это очень важно. Эти потери очень трудно будет восполнить.Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Дело же не в том, что они не захотели закрыть какой-то участок украинцами, а потому что на Украине не хватает мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой. Дефицит мужского населения начинает ощущаться крайне болезненно.На это мы и делаем ставку. Без серьезных потерь в личном составе мы пытаемся перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, всу, артемовск, волноваха, купянск, резервы, харьковская область, владимир зеленский, нато, русские, спецоперация
Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы. Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тыс единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.
- Юрий Альбертович, стоит ли нам радоваться этим новостям, притом, что противник с потерями не очень-то считается?
- С потерями противник действительно не считается, притом, что эти потери катастрофические. Но даже не это главное.
Дело в том, что Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого.
Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.
У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону.
Во время вильнюсского саммита НАТО уже был скандал. Зеленский поставил вопрос о возобновлении зерновой сделки, чтобы суда шли в сопровождении военных кораблей Альянса. НАТО ему ответил, что они не собираются развязывать Третью мировую войну, и потребовали результатов в наступлении.
Зеленский тут же перешел к тактике международных террористов. Были нанесены удары с помощью управляемой зенитной ракете С-200 по центру Таганрога, дроны атаковали "Москва-Сити", а также был удар морским беспилотников по гражданскому конвою, который сопровождали наши военные корабли.
Таким образом, Зеленский перешел к тактике по борьбе с мирным населением и мирными объектами. Но западной и украинской общественности докладывают, что "контрнаступ" идет по всей линии фронта, наносятся удары по Москве и завоевывается господство в Черном море.
Зеленский – шоумен. Он умеет организовывать такого рода спектакли.
- На что ВСУ еще способны с точки зрения реальной угрозы?
- У противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.
Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.
На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.
Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить. А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США.
- Если говорить однозначно, то выгодна ли нам текущая конфигурация фронта?
- Да. Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы.
Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем.
Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева.
- А если противник вдруг перестанет бросать в бой все свои резервы?
- Тогда наступление прекратится. У ВСУ уже некому воевать, кроме стратегических резервов, которые они бросают в бой.
Если атаки прекратятся, на Западе возникнет вопрос, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Зеленским совершенно по-другому. Зеленский это понимает, поэтому не останавливается.
А наша задача – держаться и перемалывать остатки стратегических резервов.
- Вы упомянули Купянское направление. Продвижение там есть, но оно пока не выглядит как наше полноценное наступление, которое вылилось бы в захват населенных пунктов.
- Движение в сторону Купянска серьезное. Мы заняли плацдарм на противоположном берегу Оскола. Другое дело, что наступление не преследовало целью выхода к Купянску и продвижения на Харьков или Славянск. Это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.
Поскольку Украина свои резервы туда не перебрасывает, мы постепенно продвигаемся. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области.
- Возможна ли до конца августа ситуация, что мы вообще не будем получать с фронта серьезных известий?
- Я не согласен с вами. Сегодняшние данные о 43 тысячах военнослужащих – это колоссальные потери для Украины. Это очень важно. Эти потери очень трудно будет восполнить.
Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Дело же не в том, что они не захотели закрыть какой-то участок украинцами, а потому что на Украине не хватает мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой. Дефицит мужского населения начинает ощущаться крайне болезненно.
На это мы и делаем ставку. Без серьезных потерь в личном составе мы пытаемся перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей.