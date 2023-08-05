Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху - 05.08.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху
Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху - 05.08.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху
Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы. Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Украина.ру, 05.08.2023
2023-08-05T12:17
2023-08-05T12:17
интервью
россия
всу
артемовск
волноваха
купянск
резервы
харьковская область
владимир зеленский
нато
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Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы. Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий КнутовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тыс единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.- Юрий Альбертович, стоит ли нам радоваться этим новостям, притом, что противник с потерями не очень-то считается?- С потерями противник действительно не считается, притом, что эти потери катастрофические. Но даже не это главное.Дело в том, что Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого.Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону.Во время вильнюсского саммита НАТО уже был скандал. Зеленский поставил вопрос о возобновлении зерновой сделки, чтобы суда шли в сопровождении военных кораблей Альянса. НАТО ему ответил, что они не собираются развязывать Третью мировую войну, и потребовали результатов в наступлении.Зеленский тут же перешел к тактике международных террористов. Были нанесены удары с помощью управляемой зенитной ракете С-200 по центру Таганрога, дроны атаковали "Москва-Сити", а также был удар морским беспилотников по гражданскому конвою, который сопровождали наши военные корабли.Таким образом, Зеленский перешел к тактике по борьбе с мирным населением и мирными объектами. Но западной и украинской общественности докладывают, что "контрнаступ" идет по всей линии фронта, наносятся удары по Москве и завоевывается господство в Черном море.Зеленский – шоумен. Он умеет организовывать такого рода спектакли.- На что ВСУ еще способны с точки зрения реальной угрозы?- У противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить. А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США.- Если говорить однозначно, то выгодна ли нам текущая конфигурация фронта?- Да. Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы.Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем.Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева.- А если противник вдруг перестанет бросать в бой все свои резервы?- Тогда наступление прекратится. У ВСУ уже некому воевать, кроме стратегических резервов, которые они бросают в бой.Если атаки прекратятся, на Западе возникнет вопрос, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Зеленским совершенно по-другому. Зеленский это понимает, поэтому не останавливается.А наша задача – держаться и перемалывать остатки стратегических резервов.- Вы упомянули Купянское направление. Продвижение там есть, но оно пока не выглядит как наше полноценное наступление, которое вылилось бы в захват населенных пунктов.- Движение в сторону Купянска серьезное. Мы заняли плацдарм на противоположном берегу Оскола. Другое дело, что наступление не преследовало целью выхода к Купянску и продвижения на Харьков или Славянск. Это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.Поскольку Украина свои резервы туда не перебрасывает, мы постепенно продвигаемся. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области.- Возможна ли до конца августа ситуация, что мы вообще не будем получать с фронта серьезных известий?- Я не согласен с вами. Сегодняшние данные о 43 тысячах военнослужащих – это колоссальные потери для Украины. Это очень важно. Эти потери очень трудно будет восполнить.Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Дело же не в том, что они не захотели закрыть какой-то участок украинцами, а потому что на Украине не хватает мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой. Дефицит мужского населения начинает ощущаться крайне болезненно.На это мы и делаем ставку. Без серьезных потерь в личном составе мы пытаемся перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, всу, артемовск, волноваха, купянск, резервы, харьковская область, владимир зеленский, нато, русские, спецоперация
Интервью, Россия, ВСУ, Артемовск, Волноваха, Купянск, резервы, Харьковская область, Владимир Зеленский, НАТО, русские, Спецоперация

Юрий Кнутов: Россию ждет последний бой с крупным резервом, который ВСУ бросит на Артемовск и Волноваху

12:17 05.08.2023
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы. Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожили свыше 4,9 тыс единиц различного украинского вооружения. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.
- Юрий Альбертович, стоит ли нам радоваться этим новостям, притом, что противник с потерями не очень-то считается?
- С потерями противник действительно не считается, притом, что эти потери катастрофические. Но даже не это главное.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
Дело в том, что Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва нашей обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого.
Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. Изначально враг ставил целью пробить нашу оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса. Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым.
У Украины ничего не получилось. Поэтому она бросает эти корпуса, чтобы хотя бы пробить оборону.
Во время вильнюсского саммита НАТО уже был скандал. Зеленский поставил вопрос о возобновлении зерновой сделки, чтобы суда шли в сопровождении военных кораблей Альянса. НАТО ему ответил, что они не собираются развязывать Третью мировую войну, и потребовали результатов в наступлении.
Зеленский тут же перешел к тактике международных террористов. Были нанесены удары с помощью управляемой зенитной ракете С-200 по центру Таганрога, дроны атаковали "Москва-Сити", а также был удар морским беспилотников по гражданскому конвою, который сопровождали наши военные корабли.
Таким образом, Зеленский перешел к тактике по борьбе с мирным населением и мирными объектами. Но западной и украинской общественности докладывают, что "контрнаступ" идет по всей линии фронта, наносятся удары по Москве и завоевывается господство в Черном море.
Зеленский – шоумен. Он умеет организовывать такого рода спектакли.
- На что ВСУ еще способны с точки зрения реальной угрозы?
- У противника еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.
Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Враг бьет по нашим тылам и коммуникациям с целью лишить наши передовые войска подвоза резервов и ГСМ, пытаясь вынудить нас отступить или прорвать фронт.
На других направлениях ситуация стабильна, за исключением севера. После форсирования Оскола у нас появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима.
Но киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей. Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить. А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США.
- Если говорить однозначно, то выгодна ли нам текущая конфигурация фронта?
- Да. Нам нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а мы бы их сдерживали и обескровливали его резервы.
Мы сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем.
Повторюсь, наша основная задача до осени – полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева.
- А если противник вдруг перестанет бросать в бой все свои резервы?
- Тогда наступление прекратится. У ВСУ уже некому воевать, кроме стратегических резервов, которые они бросают в бой.
Если атаки прекратятся, на Западе возникнет вопрос, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Зеленским совершенно по-другому. Зеленский это понимает, поэтому не останавливается.
А наша задача – держаться и перемалывать остатки стратегических резервов.
- Вы упомянули Купянское направление. Продвижение там есть, но оно пока не выглядит как наше полноценное наступление, которое вылилось бы в захват населенных пунктов.
- Движение в сторону Купянска серьезное. Мы заняли плацдарм на противоположном берегу Оскола. Другое дело, что наступление не преследовало целью выхода к Купянску и продвижения на Харьков или Славянск. Это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.
Поскольку Украина свои резервы туда не перебрасывает, мы постепенно продвигаемся. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области.
- Возможна ли до конца августа ситуация, что мы вообще не будем получать с фронта серьезных известий?
- Я не согласен с вами. Сегодняшние данные о 43 тысячах военнослужащих – это колоссальные потери для Украины. Это очень важно. Эти потери очень трудно будет восполнить.
Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Дело же не в том, что они не захотели закрыть какой-то участок украинцами, а потому что на Украине не хватает мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой. Дефицит мужского населения начинает ощущаться крайне болезненно.
На это мы и делаем ставку. Без серьезных потерь в личном составе мы пытаемся перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей.
 
ИнтервьюРоссияВСУАртемовскВолновахаКупянскрезервыХарьковская областьВладимир ЗеленскийНАТОрусскиеСпецоперация
 
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