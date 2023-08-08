https://ukraina.ru/20230808/1048535651.html

Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова

Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова - 08.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова

Российские подразделения смогли занять плацдарм на реке Оскол и серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T05:15

2023-08-08T05:15

2023-08-08T05:15

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После форсирования Оскола у ВС РФ появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, рассказал Кнутов.Кнутов отметил, что ВС РФ серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Но это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.Поскольку Украина не перебрасывает на Купянск свои резервы, ВС РФ получили возможность продвижения. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048505959.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянское направление, вс рф, харьков, всу, наступление