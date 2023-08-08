Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова - 08.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова - 08.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
Российские подразделения смогли занять плацдарм на реке Оскол и серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T05:15
2023-08-08T05:15
новости
купянское направление
вс рф
харьков
всу
наступление
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После форсирования Оскола у ВС РФ появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, рассказал Кнутов.Кнутов отметил, что ВС РФ серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Но это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.Поскольку Украина не перебрасывает на Купянск свои резервы, ВС РФ получили возможность продвижения. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048505959.html
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новости, купянское направление, вс рф, харьков, всу, наступление
Новости, Купянское направление, ВС РФ, Харьков, ВСУ, наступление

Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова

05:15 08.08.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские подразделения смогли занять плацдарм на реке Оскол и серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
После форсирования Оскола у ВС РФ появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, рассказал Кнутов.

"Движение в сторону Купянска серьезное. Мы заняли плацдарм на противоположном берегу Оскола. Другое дело, что наступление не преследовало целью выхода к Купянску и продвижения на Харьков или Славянск", - подчеркнул эксперт.

Кнутов отметил, что ВС РФ серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Но это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.
Поскольку Украина не перебрасывает на Купянск свои резервы, ВС РФ получили возможность продвижения. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиКупянское направлениеВС РФХарьковВСУнаступление
 
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