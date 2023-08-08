https://ukraina.ru/20230808/1048535651.html
Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова - 08.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
Российские подразделения смогли занять плацдарм на реке Оскол и серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T05:15
2023-08-08T05:15
2023-08-08T05:15
новости
купянское направление
вс рф
харьков
всу
наступление
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После форсирования Оскола у ВС РФ появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, рассказал Кнутов.Кнутов отметил, что ВС РФ серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Но это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.Поскольку Украина не перебрасывает на Купянск свои резервы, ВС РФ получили возможность продвижения. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048505959.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянское направление, вс рф, харьков, всу, наступление
Новости, Купянское направление, ВС РФ, Харьков, ВСУ, наступление
Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
Российские подразделения смогли занять плацдарм на реке Оскол и серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
После форсирования Оскола у ВС РФ появилась возможность выйти к Купянску и двигаться на Славянск, а это – серьезный звонок для киевского режима, рассказал Кнутов.
"Движение в сторону Купянска серьезное. Мы заняли плацдарм на противоположном берегу Оскола. Другое дело, что наступление не преследовало целью выхода к Купянску и продвижения на Харьков или Славянск", - подчеркнул эксперт.
Кнутов отметил, что ВС РФ серьёзно продвинулись на Купянском направлении. Но это не те силы, которыми можно взять город-миллионник. Расчет был на то, что Украина перебросит туда свои резервы.
Поскольку Украина не перебрасывает на Купянск свои резервы, ВС РФ получили возможность продвижения. И со временем мы сможем использовать этот плацдарм для проведения серьезной освободительной операции в Харьковской области, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь