https://ukraina.ru/20230808/1048532736.html

"Земля раздора". Почему американцы пытались претендовать на российский остров Врангеля

"Земля раздора". Почему американцы пытались претендовать на российский остров Врангеля - 08.08.2023 Украина.ру

"Земля раздора". Почему американцы пытались претендовать на российский остров Врангеля

Российский остров Врангеля известен во всем мире как уникальный биосферный заповедник, расположенный далеко за полярным кругом.

2023-08-08T04:06

2023-08-08T04:06

2023-08-08T04:06

эксклюзив

украина

остров врангеля (россия)

арктика

сша

канада

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048419156_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_a51b5aea34b36e8bdd5f8a4089a3e80a.jpg

По данным палеонтологов, этот отдаленный участок суши был последним пристанищем вымерших на материке мамонтов. А в наше время здесь обитают многочисленные белые медведи и пасутся завезенные в советское время овцебыки.После развала СССР остров долгое время оставался необитаемым. Однако сейчас на нем снова появились российские полярники и военные. Потому что на эту далекую арктическую территорию до сих пытаются претендовать американские "ястребы", оспаривая ее законную принадлежность Российской Федерации.Эти претензии сформулированы в издании The Wall Street Journal. В этой авторитетной газете вышла статья под заголовком: "Россия оккупировала и американскую землю. США должны вернуть остров Врангеля, который захватила в 1924 году канонерка Ленина".Ее автором является Томас Дэнс – соучредитель инвестиционной компании Amberwave Partners, который занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам, и является членом правительственной Комиссии по арктическим исследованиямСтатью открывают дежурные упоминания Украины, а затем отставной чиновник излагает альтернативную американскую версию истории этого далекого северного острова.Согласно Томасу Дэнсу, она начинается c 1881 года, когда на этой территории высадились американцы во время неудачной миссии по спасению судна "Жанетта".А потом, спустя годы, этот остров якобы отобрали у США виноватые во всем на свете большевики."Продолжая свой незаконный конфликт с Украиной, Владимир Путин избегает неудобных вопросов из советского прошлого. А ведь Россия удерживает территорию США с 1924 года.Единственный раз за всю свою историю США уступили контроль над своей территорией враждебной державе. Ею стала мародерствующая сила другого Владимира – Ленина. С тех пор потерянные заполярные острова остаются под контролем России, и США должны потребовать их обратно.Сто лет назад большевики-ленинцы на канонерской лодке "Красный Октябрь" захватили острова у американских поселенцев. Их арестовали и держали в плену много лет, причем некоторые даже умерли в неволе. При Иосифе Сталине на остров ссылали диссидентов и пытали их там — в том числе шведского дипломата Рауля Валленберга", – рассказала своим читателям The Wall Street Journal.Эти утверждения искажают историческую правду практически в каждом пункте.Американцы не были первооткрывателями этой суровой земли. Согласно археологическим данным, на территории северного острова веками охотились эскимосы и чукчи, а среди европейцев о нем первыми услышали сибирские казаки.Мореход Иван Львов, который подробно описывал побережье Чукотки, нанес его на карту не позже 1707 года. После этого остров появлялся под разными названиями на разных картографических документах, составленных российскими географами.В частности, он отмечен на известной карте Михаила Ломоносова, который происходил из семьи поморов и был осведомлен об их морских путешествиях.В 1764 к берегам острова приплыл "геодезии сержант" Степан Андреев, а затем в этом районе побывали экспедиции Гавриила Сарычева, Осипа Биллингса и Фердинанда Врангеля – в честь которого он впоследствии и получил свое имя.Российские исследователи были осведомлены о первоначальном чукотском названии полярного острова. А главное, они знали, что на нем издавна проживали потомки казаков, породнившиеся с представителями коренного населения крайнего севера."Сия земля имеет жителей, которые называют ее Тикеген, а сами известны под именем хрохаев и состоят из двух племен. Некоторые из них бородатые и похожи на россиян, другие же чукотской породы", – писал об этом в 1823 году журнал "Сибирский Вестник", выходивший в Санкт-Петербурге.Западные капитаны устремились к острову только во второй половине XIX века. В 1866 году на нем высадился немец Эдуард Дальман, а через год там проплывал американский охотник на китов Томас Лонг.Именно он назвал северную землю именем российского адмирала Врангеля, признавая за ним приоритет в исследовании этого региона.На эту территорию претендовали разные страны, включая далекую Японию. Остров Врангеля получил в США прозвище "земля вражды", которое обыгрывало английское слово wrangle – ссора, раздор. Однако в результате он отошел именно к России.Договор 1867 года, заключенный между Российской империей и США, постановил: граница между двумя странами должна проходить по меридиану, который пересекал параллель, определяющую 65 градусов 30 минут северной широты – на равном расстоянии между островами Ратманова и Крузенштерна.Остров Врангеля находится значительно западнее этой линии. Поэтому, согласно нормам международного права, он стал российским владением. И в 1911 году правительство направило к его берегам ледокол "Вайгач", закрепляя за северной землей российский суверенитет.Попытка оспорить это статус-кво была предпринята лишь однажды – в 1921 году, когда канадец Вильялмур Стефанссон решил воспользоваться нестабильной ситуацией в Советской России, которая еще не оправилась от последствий Гражданской войны.Он направил на остров группу поселенцев, водрузивших на его берегах флаги Великобритании и Канады. Стефанссон сам называл этот проект авантюрой, и оказался полностью прав. Все высадившиеся поселенцы вскоре погибли от голода и морозов, за исключением единственной выжившей эскимоски.В 1923 году канадцы высадили на Врангеля еще одну группу, которую наверняка ожидала бы та же участь. Однако советское правительство следило за развитием ситуации и сумело оказать этому захвату противодействие.Дипломаты Максим Литвинов и Леонид Красин послали в Лондон ноту протеста, напоминая о том, что остров принадлежит Советской России.Заместитель министра иностранных дел Великобритании Артур Понсонби заявил: "Правительство его британского величества не имеет никаких претензий на остров Врангеля".И тогда, в 1924 году, уже после смерти Ленина, к острову подошла советская канонерка, которая, по сути дела, спасла обреченных на смерть зимовщиков.Вопреки мнению автора статьи в The Wall Street Journal, советские власти отправили этих людей в Канаду – через Китай, за исключением трех человек, которые умерли в пути от болезней.После этого на Врангеля появилась станция советских полярников, занимавшихся научными изысканиями.Сообщение о том, что на этой северной земле якобы находился тайный лагерь для диссидентов, где держали дипломата Рауля Валленберга, является вымыслом Ефима Мошинского – эмигранта с темным прошлым и крайне сомнительной репутацией.Он утверждал, что видел на острове шведского дипломата. На самом деле Валленберг скончался в 1947 году в Лубянской тюрьме, а на труднодоступном острове не было поселений для заключенных, и там никогда не встречали никакого Мошинского.Все это легко проверить, однако газета The Wall Street Journal не стала утруждать себя элементарным фактчекингом. Это объясняется просто – американский бизнес давно мечтает о богатствах полярного острова и хотел бы заполучить их даже без реальных исторических оснований."Остров Врангеля размером примерно со штаты Делавэр и Род-Айленд, вместе взятые — не просто бесплодная арктическая пустошь… Есть признаки, что в недрах острова Врангеля хранятся сокровища не меньшие: нефть, газ и другие полезные ископаемые", – рассказывает о причинах этого интереса статья Томаса Дэнса.Власти штата Аляска уже пытались оспаривать юрисдикцию ряда советских, а затем российских островов – Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты и Медного. Но в Белом Доме каждый раз отказывал в официальной поддержке этих претензий, признавая их ничтожность и осознавая все сопутствующие риски.Как напоминает сам Дэнс, тридцать лет назад Джозеф Байден лично руководил в Сенате обсуждением вопроса о принадлежности острова Врангеля, где отклонили требования Аляски, пытавшейся оспорить его российский суверенитет.Но времена меняются, а современная внешняя политика США целиком построена на эскалации международных отношений.Не исключено, что в Вашингтоне попытаются сыграть на обострение в арктической зоне, поставив вопрос о статусе заполярной "земли раздора". Хотя такие попытки будут являться шагом к прямому военному столкновению.

https://ukraina.ru/20221119/1040989887.html

https://ukraina.ru/20230804/1048453745.html

https://ukraina.ru/20230806/1048502873.html

остров врангеля (россия)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, остров врангеля (россия), арктика, сша, канада, великобритания