https://ukraina.ru/20230807/1048533625.html

Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск

Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск - 07.08.2023 Украина.ру

Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск

Бывший игрок сборной России, участник чемпионата мира 2002 года, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин отправился в зону специальной военной операции, передает 7 августа телеграм-канал Mash

2023-08-07T15:05

2023-08-07T15:05

2023-08-07T15:05

футбол

новости

сво

добровольцы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102665/33/1026653364_0:82:2806:1660_1920x0_80_0_0_cc432761ddc6b82de59315ecd0fb60dd.jpg

Он подписал контракт с батальоном Española, составленным из болельщиков футбольных команд.По словам Соломатина, футболистам нужно начать помогать болельщикам, которые раньше тратили последние деньги на билеты, чтобы поддержать спортсменов, а сейчас защищают Родину.

https://ukraina.ru/20230613/1047165449.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

футбол, новости, сво, добровольцы, украина