Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Учебно-тренировочный сбор национальной команды
Бывший игрок сборной России, участник чемпионата мира 2002 года, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин отправился в зону специальной военной операции, передает 7 августа телеграм-канал Mash
Он подписал контракт с батальоном Española, составленным из болельщиков футбольных команд.
"[Соломатин] несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и прочее необходимое для пацанов из первого добровольческого отряда российских фанатов. А теперь решил стать одним из "испанцев". Подписал контракт, получил позывной Солома и отправился на позиции", - говорится в посте.
По словам Соломатина, футболистам нужно начать помогать болельщикам, которые раньше тратили последние деньги на билеты, чтобы поддержать спортсменов, а сейчас защищают Родину.