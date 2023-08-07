Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск - 07.08.2023 Украина.ру
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Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск
Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск - 07.08.2023 Украина.ру
Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск
Бывший игрок сборной России, участник чемпионата мира 2002 года, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин отправился в зону специальной военной операции, передает 7 августа телеграм-канал Mash
2023-08-07T15:05
2023-08-07T15:05
футбол
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добровольцы
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Он подписал контракт с батальоном Española, составленным из болельщиков футбольных команд.По словам Соломатина, футболистам нужно начать помогать болельщикам, которые раньше тратили последние деньги на билеты, чтобы поддержать спортсменов, а сейчас защищают Родину.
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футбол, новости, сво, добровольцы, украина
футбол, Новости, СВО, добровольцы, Украина

Бывший игрок сборной России по футболу отправился защищать Артёмовск

15:05 07.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Учебно-тренировочный сбор национальной команды
Футбол. Учебно-тренировочный сбор национальной команды - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Бывший игрок сборной России, участник чемпионата мира 2002 года, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин отправился в зону специальной военной операции, передает 7 августа телеграм-канал Mash
Он подписал контракт с батальоном Española, составленным из болельщиков футбольных команд.

"[Соломатин] несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и прочее необходимое для пацанов из первого добровольческого отряда российских фанатов. А теперь решил стать одним из "испанцев". Подписал контракт, получил позывной Солома и отправился на позиции", - говорится в посте.

По словам Соломатина, футболистам нужно начать помогать болельщикам, которые раньше тратили последние деньги на билеты, чтобы поддержать спортсменов, а сейчас защищают Родину.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:20
Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВООтбывающий тюремный срок актер Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica заявил актер Иван Охлобыстин 13 июня
 
футболНовостиСВОдобровольцыУкраина
 
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