https://ukraina.ru/20230807/1048505959.html

Игорь Телегин: Украинская власть хотела, чтобы мы сидели по норам и не высовывались, но не получилось

Игорь Телегин: Украинская власть хотела, чтобы мы сидели по норам и не высовывались, но не получилось - 07.08.2023 Украина.ру

Игорь Телегин: Украинская власть хотела, чтобы мы сидели по норам и не высовывались, но не получилось

О ликвидации последствий атаки на Каховскую ГЭС, украинском терроре на освобожденных территориях, а также о патриотизме и героизме изданию "Украина.ру"... Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T13:49

2023-08-07T13:49

2023-08-07T13:51

интервью

каховская гэс

спецоперация

херсон

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О ликвидации последствий атаки на Каховскую ГЭС, украинском терроре на освобожденных территориях, а также о патриотизме и героизме изданию "Украина.ру" рассказал, и.о. руководителя департамента внутренней и внешней политики Херсонской военно-гражданской администрации, руководитель Херсонского областного отделения Боевого братства Игорь Телегин- Игорь Евгеньевич, какие задачи сегодня выполняет Херсонское областное отделение Боевого братства?- Боевое братство – это оголенный нерв России, поскольку, как говорят профессионалы, это организация в теме. В повестке дня сегодня патриотизм, СВО, военная обстановка. Потому ребята, которые прошли через "горячие точки", повоевали, продолжают выполнять свой долг. Присягу я принимал всего раз и срока давности она не имеет. Поэтому наша задача, как обозначил президент, - денацификация и демилитаризация. Этим занимаются ребята на фронте. А внутри и особенно на территориях, где идут боевые действия, нужно работать с народом. Прежде всего – с молодежью. Этим и занимаемся.Не секрет, что "ждунов" осталось немало. С ними тоже надо работать. Это не какие-то прожженные нацисты, как фанатики из "Азова". Такие либо уехали, либо воюют на той стороне. Здесь же остались те, кто ждет обещанной проевропейской Украины. То есть не сама Украина им нужна, а то, что пообещал Евросоюз.Я много общаюсь с молодежью и вот одна девочка спросила, что толку от прихода России, если у нее отняли "Макдоналдс". Они с друзьями туда ходили. Там было дешево, быстро и вкусно. "А "Макдоналдс" чей?" - спросил я. Американский. Я говорю: ты где живешь? Она: я из Херсона. "Под обстрелы "хаймарсами" в Херсоне попадала?" - спрашиваю. Выясняется, что и сама попадала, и соседка ее вместе с собачкой под обстрелом погибла. "А "хаймарсы" чьи?" - спрашиваю. Американские. Разве вкусно было, когда ракета в дом прилетела? А булку, как сказал президент Белоруссии Лукашенко, мы сами разрезать можем.Девочка покраснела. Молчит. "Убедительно рассказал?" - спрашиваю. "Мне стыдно. Я этого не понимала", - отвечает. Попросил всех подняться и ей поаплодировать. Вот простой пример того, как мы с молодежью работаем. Можно говорить долго и пафосно, но молодежь эти ужасы видела своими глазами.Есть "ждуны" и среди тех, кто постарше. Кто-то фермером был, кто-то бизнесом занимался. А вот, мол, россияне пришли и беду принесли. Серьезно? Беду принесли?А вот служил я когда-то в группировке советских войск в Германии. Вы же знаете, почему там наши войска находились? И вот уже перед дембелем повели нас на экскурсию в лагерь "Равенсбрюк". Лагерь для женщин и детей, где не было военнопленных.Первое, что мы увидели, был огромный такой каменный каток с длинной металлической ручкой. Не знаю, сколько тонн он весил, но около двухсот женщин и детей тащили его за ручку и укатывали дорогу.Тех, кто болел, не лечили. Их отправляли якобы на прогулку. Там прямо на улице стены из красного кирпича и проход шириной в два или два с половиной метра. А в стенах бойницы. Люди шли на прогулку, а их расстреливали автоматчики. Просто утилизировали больных, от которых для них уже толку не было.А дальше нас повели в крематорий. Там белая плитка на стенах и четыре камеры. И дверцы полукруглые, как в сказках про Бабу Ягу. Открываю, а оттуда выезжают носилочки. И большой короб рядом стоит. Зачем? Экскурсовод показывал фото: стоит немец в кожаном фартуке и берет у девочки куклу, снимает одежду и складывает в этот короб. Потом сажает ребенка на носилки и отправляет в печку. А с другой стороны – солдатская баня.Так вот это, дорогие мои, нацизм и есть. Это не просто разговоры о том, что какая-то нация лучше, а какая-то хуже. И не Гитлер все это придумал. Придумали это англо-саксонцы, которые сегодня распространяют нацизм среди нас, пытаются нас запугать. И "хаймарсы", летящие по мирным городам, нужны не для того, чтобы уничтожить, а чтобы запугать людей. Чтобы показать отведенное для нас место. Показать, что мы люди второго сорта. Что они выше и лучше. Куда там "москаляку"? Это же не просто слова.Нацизм – это когда с одной стороны горит ребенок, а с другой спокойно моется солдат. Вы можете себе такое представить?- К сожалению, на десятом году конфликта могу представить и не такое.- Вот это мы и пытаемся объяснять. То, что ждущие "Макдоналдс", получают "хаймарс". То, что нас пытаются уничтожить. Тысячу лет назад они считали, что России быть не должно, и сейчас так считают. Потому и выбрали Бандеру, руками которого убивали русских. И сейчас руками украинцев они пытаются убивать нас.Именно этому противостоят наши ребята на фронте. Они не дают прийти и убить нас. А эти придут. Они ж не воюют автомат в автомат, как солдатам положено. Вот разговаривали с одним пленным с Галичины. Тот, не таясь сообщил, что ему пообещали землю и рабов.- Удивительно, как "невинная шутка" про двух рабов трансформировалась в откровенный нацизм…- Это вовсе не шутка. По началу они якобы шутили, якобы нам на зло. А в итоге имеем то, что имеем: прилеты в центр города и горы трупов. И воспринимается это ими нормально. Вот так мы ходим по школам, рассказываем молодежи. Плюс – взаимодействуем с войсками. Фронту нужны были лодки – ребята находили.- То есть и по волонтерской линии работаете, и как политруки?- Как комиссары. Делимся опытом.- Вы упомянули лодки. Нужда в них стала особенно острой после уничтожения противником Каховской ГЭС, когда не на чем было эвакуировать гражданских. Расскажете об этом?- Вы знаете, на войне приходится действовать по обстановке. Тут планируй или не планируй, а противоречия всегда вылезут. На карте рисуют одно, по факту – совсем другое. Никто не ожидал, что ударят по Каховской ГЭС. У всех, конечно, был шок.Поскольку я еще возглавляю департамент внутренней политики, моя задача – мониторить и координировать всех глав районов. Волонтеры – это немножко другое. Это люди, которые достают какие-то вещи и помогают другим от чистого сердца. Наша задача – координировать, не допустить паники. Потому, что паника на войне смертельно опасна.Мне сообщили, что вода поднялась на метр и пошла вниз, начала топить поселки. Первой со мной связалась заместитель главы Голопристанского муниципального округа Юля Черемисина. Плакала в трубку. Она, казалось бы, закаленная под обстрелами, но плакала. Говорила, что у них всего две маломерные лодки на два-три человека, а вода поднялась до шести метров и люди сидят на крышах.Приехали МЧСники и развели руками. На тот момент у них плавсредств не было. Это уже потом подвезли. Надо что-то думать. Связался с Геннадием Георгиевичем Недялко. Это глава Голой Пристани и очень смелый человек. Посоветовались. А где-то за месяц до этого у рыбаков взяли лодки и отвезли ребятам на фронт.Позвонил в Рыбинспекцию. Сказали, что есть два больших катера, но кто-то же должен взять на себя ответственность. "Я возьму", - говорю. Один катер в Скадовске, второй – в Геническе. Надо как-то доставлять. Связался с комендатурой, а те дали все пароли, предупредили блокпосты, организовали "зеленый коридор".Потащили мы эти лодки на Голую Пристань, собрали команду из пяти человек, которая должна была эвакуировать людей. Седьмого числа людей начали снимать с крыш. Кого-то снимали уже в критическом состоянии. На второй день ребята снимали людей с двухэтажных домов. Прямо с животными люди стояли на балконах.Тут волонтеры начали подвозить какие-то лодки, МЧС очень сильно включилось в работу. Стал заканчиваться бензин – поехали на заправку. А с правого берега по нам бьют. Ребята под обстрел попадают. Наш Миша Немчинов получил ранение. Там рана – семь сантиметров. Осколком рубануло. Тем не менее, задачу он свою выполнил.- Погодите-погодите! Это важный момент. Вы утверждаете, что украинская артиллерия препятствовала эвакуации людей?- Конечно! С первого дня, как начало топить, они стали крыть артиллерией. Чтоб вы понимали, Голая Пристань, Олешки в пределах досягаемости минометного огня. Работала ствольная артиллерия, работали минометы. Говорю же: вот это нацизм и есть. Это не война автомата против автомата. Били по мирным людям.- Мы знаем, что в результате покушения, вы тоже получили ранение. Расскажите об этом и об атмосфере, царившей в Херсоне на первом этапе СВО.- Войска зашли в Херсон второго марта 2022 года. Боев особых не было. Был бой за Антоновский мост, но бой скоротечный. Там было человек тридцать-сорок фанатиков с коктейлями Молотова. Пытались жечь броню, но с ними разобрались.- Это те, что в посадке сидели?- Да, вот этот случай. Боев за город, как таковых, не было. Войска заняли плацдарм и пошли дальше – на Посад-Покровское. А в самом Херсоне случилось то, что бывает, когда в городе нет власти. Полиция уехала, СБУ разбежалось, всю власть просто сдуло. Началось мародерство, и мужики стали защищать свои дома.В каждом дворе формировались отряды самообороны, мародеров отлавливали. А 25 марта меня пригласили ребята, которые приехали наводить здесь порядок. Попросил время на размышления, а они говорят, что времени нет. Ситуация трудная. На следующее утро собралось нас восемь человек – администрация. Моя задача – внутренняя политика.Мне сразу объяснили, что это самое опасное и сложное направление. С чего начинать? Непонятно. Вышел на улицу – страшно, люди запуганы. Попробовали через коменданта выдать людям пайки, а те боялись подойти за ними. И вот как проводить референдум, если люди запуганы? Сели, поговорили. Тогда еще Кирилл вернулся покойный. Из тех, кто формировал администрацию, троих уже нет в живых. Ковалева нет, Савлученко – нет, Стремоусова – нет. В Киеве хотели не дать нам сформировать администрацию. Началась охота. Нас просто убивали.Первого помощника Владимира Васильевича расстреляли в машине, Валеру Кулешова – тоже. Был такой лидер общественного мнения. Следом погиб Дима Савлученко. Его тоже в машине. Они хотели не дать нам провести референдум. Теракты, обстрелы Херсона. Пока доставала обычная артиллерия, нас били из ГРАДов, а когда их отогнали, стали использовать "хаймарсы". Хотели запугать население, чтобы мы сидели по норам или разбегались.- А еще была серия СМЕРЧей…- Да-да, это был ужас. А нам нужно было проводить референдум. Сели мы с Кириллом Стремоусовым. Говорю: надо говорить с людьми через лидеров общественного мнения. Предложил создать общественный совет. Кирилл сперва не понял. Кирилл был у нас таким Че Геварой. Очень яркая личность. Но в итоге решили, что идея хорошая. Начал заниматься.К 26 апреля уже начала работать администрация. Параллельно назначали глав муниципальных округов, районов, ВГА. С каждым надо было побеседовать. Я нашел восемь человек – лидеров общественных организаций. Они тоже боялись. "А кто обеспечит нашу безопасность? А дадут ли оружие?" - спрашивали. Я сказал, что не дадут. Тем не менее, надо идти к людям, поскольку у нас есть шанс исправить все, что наворотили за тридцать лет. Пока мы молчали, деды наши в могилах вертелись. За что они кровь проливали? Двадцать миллионов за что полегло? Есть шанс немножко реабилитироваться.Так и разговаривал с людьми. С каждым. Восемь человек, потом четырнадцать, а потом мы сумели сплотить общественный совет и пришли к губернатору – все готово. Издал он указ и начали работать, 44 человека.Я писал методички, как разговаривать с напуганными людьми. Советовал не лить воду, а сразу давать конкретику, а детальнее уже сам расписывал.Собрали первых глав, которых назначили. Администрация была в здании апелляционного суда. Говорят, что методички работают. Потом Пенсионный фонд, потом мы с Кириллом придумали гуманитарный центр на Ушакова, где кинотеатр "Украина".По началу народ пайки брать у военных боялся, но общественный совет говорил с ними глаза в глаза и потихоньку пошли. Дальше – паспортные столы. Украина все это отслеживала и нас убивали. Меня отследили, заложили СВУ, начиненное шариками. Шел домой, бахнуло. Тяжелая контузия, ранение в спину. Меня взрывом отбросило, но чудом выжил.Примерно так в Херсоне референдум проводили…и 87 процентов. Как говорил Лобановский, - результат на табло. На Владимира Васильевича дважды покушались. Потом все-таки сволочь эта смогла его отравить. Губернатор об этом не рассказывает, но вот мы рассказываем. А в марте мне гранату к колесу привязали. Спас охранник стоянки. Говорит: у тебя сливали бензин, посмотри! Гляжу – проволока на левом диске. Заглядываю, а там "эфка" привязана. "Усы" отвели, кольцо торчит, а от него проволока тянется к другому колесу. Это было первое покушение. Те, что были при Украине, в расчёт не беру.В общем, после взрыва месяц в больнице пролежал, пришел в себя, похоронил мать, а потом нас эвакуировали 20 октября. Уже в Геническе собрал ребят-афганцев, создали Боевое братство, провели отчетно-выборную конференцию, учредительное собрание, закатали рукава и дальше работаем.Это не какие-то громкие слова. Это то, что вы видите по факту. Подключилась Юнармия. Они с нами в связке. Вывозим на полигон, обучаем. Ребята молоды. Глаза горят. Молодежь начинает впитывать патриотизм и это дорогого стоит. Вот так проводили референдум, а сейчас на повестке выборы.- Мы постоянно говорим о важности патриотизма, но чем конкретно, по-вашему, он так важен?Помните Луция Аннея Сенеку? Был такой философ и политик, приведший Нерона к власти. Так вот он говорил, что для корабля, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. Именно поэтому важны ориентиры. Если они сотрутся, то как же мы будем врага побеждать? На кого мы будем равняться? Так важно это или нет?- Важно.Все говорят о героях, но мало кто задумывается о значении этого слова. Кто такие герои? Герой – такой же человек, как мы с вами. Только он принял решение отдать свою жизнь за жизни других людей. Героизм – это высшая степень человеколюбия. Поймем это и ориентиры навсегда останутся с нами.

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, каховская гэс, спецоперация, херсон