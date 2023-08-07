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Украинская Бессарабия: Аккерманская/Измаильская область

Украинская Бессарабия: Аккерманская/Измаильская область - 07.08.2023 Украина.ру

Украинская Бессарабия: Аккерманская/Измаильская область

В 90-е годы было популярно рисование карт федеративной Украины с историческими регионами ("федеральными землями"). В большинстве из них междуречье Днестра и Дуная выделялось из Одесской области в отдельный регион под названием "Южная Бессарабия" или "Буджак". Причём это не фантазия – там ведь была отдельная область

2023-08-07T08:00

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7 августа 1940 года в составе Украинской ССР на части территории Бессарабии, освобождённой от румынских оккупантов, была создана Аккерманская область. Впрочем, спустя четыре месяца её центр был перенесён в Измаил.Борьба между Советской Украиной и Молдавией за обладание Южной Бессарабией началась сразу после перехода всего междуречья Прута, Дуная и Днестра от Румынии к Советскому Союзу.Изначально руководство только что созданной Молдавской ССР рассчитывало, что в состав республики войдёт вся территория бывшей Бессарабской губернии Российской империи (с городами Измаил, Аккерман, Хотин).Однако этот план встретил сопротивление украинского руководства. Киев стремился получить компенсацию за вошедшее в состав МССР Левобережное Приднестровье (с центром в Тирасполе), где с 1924 года существовала Молдавская Автономная Республика в составе Украины.Кроме того, в этническом плане Бессарабия "недотягивала" до стандартов образования здесь союзной республики. Важнейшим критерием создания подобных административно-государственных образований, по мнению Иосифа Сталина, было численное преобладание "титульной" национальности. По последней переписи населения, в Российской империи доля молдавского населения в Бессарабии составляла 47,6%. Из-за включения в состав МССР преимущественно украинско-русского Приднестровья данный показатель становился ещё ниже.Понимая, видимо, уязвимость своих позиций в территориальном споре, руководство МССР в июле 1940 года предложило компромиссный вариант: передать Украине на юге Аккерманский уезд, оставив за собой основную часть Измаильского уезда.Логика такого шага определялась тем, что молдаване в Измаильском уезде имели относительное большинство (32,5%, при 24% русских и 20,3% украинцев). Обладание этой административной единицей обеспечивало доступ к речной артерии общеевропейского значения, имеющей незамерзающий выход в Чёрное море. Ещё со времён Российской империи Измаильский уезд славился развитым производством зерновых культур, садоводством, виноградарством и рыболовством.Однако украинские руководители ответили категорическим отказом. Председатель Верховного Совета УССР Михаил Гречуха обосновывал украинский статус Измаильского уезда тем, что русских и украинцев здесь проживало больше, чем молдаван. Кроме того, он настаивал, что Дунай будет наиболее эффективно использован речной и морской флотилией из Украины.Опираясь на эти аргументы, РСФСР также вполне могла бы претендовать на Южную Бессарабию.Ведь в двух причерноморских уездах в 1940 году русских было почти столько же, сколько молдаван, но больше, чем украинцев (24,5% против 17,2%). Третьей по численности группой населения (после русских и молдаван) юга Бессарабии были преимущественно русскоязычные болгары и гагаузы (17,5%).На момент своего существования Аккерманская (а впоследствии Измаильская) область была единственным регионом УССР, где русские были самой многочисленной этнической общностью.Днепровское речное пароходство, которое имел в виду М. Гречуха, являлось структурным подразделением Союзного Народного комиссариата речного флота. Советское Дунайское пароходство, ставшее градообразующим предприятием для Измаила во второй половине XX века, также имело общесоюзный статус.Однако какой-либо заинтересованности в Придунайском крае РСФСР не проявляла.2 августа 1940 года, в один день с официальным образованием Молдавской ССР (в центральной части Бессарабии и Левобережном Приднестровье), Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды были переданы Украине. 7 августа 1940 года законом, принятым Верховным Советом СССР, южно-бессарабские уезды были объединены в Аккерманскую область УССР. Причём Киев так торопился закрепить территориальные приобретения, что выпустил карты новых границ республики ещё до окончательного разграничения с МССР.В августе начался процесс детализации границы, определялась принадлежность отдельных приграничных населённых пунктов.Процесс разграничения завершился в ноябре и привёл к передаче Молдавии 6 населённых пунктов Измаильского уезда с населением 20,9 тыс. человек.Особый драматизм этому разграничению придало включение в состав МССР села Джурджулешты у места впадения в Дунай реки Прут (ныне — самая южная точка Республики Молдова). Расстояние от сельской околицы до вожделенного дунайского побережья тут составляет лишь около 800 метров. Но именно по северному побережью Дуная у села пролегла молдавско-украинская граница, отделив Джурджулешты и всю Молдавию от общеевропейской реки. В 1990-е годы вокруг данного участка границы вспыхнул территориальный спор между двумя республиками.Молдавская ССР смогла заполучить лишь северо-западную часть Измаильского уезда. Теперь ничто не мешало перенести столицу Южно-Бессарабского региона Украины в социально-экономический центр Подунавья, что и было сделано 7 декабря 1940 года. Перенос столицы одноимённой области в Измаил позволил закрепить украинскую принадлежность города на уровне Конституции СССР (поскольку она регламентировала областное деление союзных республик).Измаильская область раскинулась на площади 12,4 тыс. км, где проживали около 600 тыс. человек. Она просуществовала до 1954 года, когда её территория была передана Одесской области.Данное решение было утверждено Верховным Советом СССР 26 апреля 1954 года — в один день с принятием закона о передаче Крыма Украине. Существуют разные объяснения упразднения этой области, но поразительная синхронность этого шага с "крымским решением", схожесть этнической структуры Подунавья и Крыма даёт богатую пищу для размышлений.Молдавская СССР ещё не раз оспаривала статус Южной Бессарабии.В 1946 году на имя Сталина была подана докладная записка главы Компартии и председателя правительства Молдавии с просьбой о возвращении республике переданных Украине районов. Обращение аргументировалось отсутствием у МССР черноморских и дунайских портов, нехваткой посевных площадей, богатых рыбных водоёмов, месторождений строительных материалов, бурого угля. Всё это в изобилии имелось на бессарабских землях, отошедших Украине.Описание того, как проходило рассмотрение вопроса о республиканских границах на Пленуме ЦК КПСС, оставил Герасим Рудь — руководитель Совета Министров МССР в послевоенный период. "Доклад на Пленуме делал Н.С. Хрущёв. В докладе предлагалось утвердить границы такими, какие сейчас и существуют. Сталин ведет заседание. Спрашивает: "Все согласны с таким проведением границ?" В ответ слышится: "Да какая разница, Иосиф Виссарионович? Ведь это же административные границы. Мы же одно государство".Закрывая заседание, Сталин сказал: "Все свободны, молдавскую делегацию прошу остаться". Подошел к каждому из нас, спросил, сколько и как работаем, а потом сказал: "И вы согласны с таким проведением границы? Я вам даю одни сутки. Вы можете внести свои предложения. Центральный Комитет их рассмотрит". Далее рассказал о случаях, когда такие предложения были и как Центральный Комитет на них реагировал. И вот никто из нас не решился".В дальнейшем инициатива пересмотра границ исходила уже от отдельных должностных лиц МССР и общественных деятелей. В 1949 и 1958 годах эту идею перед союзным руководством безуспешно отстаивал член Совета Министров (а впоследствии председатель Верховного Совета) МССР Артём Лазарев. В 1985 году в Президиум Верховного Совета СССР обращалась группа молдавских писателей с просьбой пересмотреть решение 1940 года. Однако советская бюрократия в этом вопросе твёрдо стояла на стороне УССР.После распада Советского Союза, в период дружественных отношений с Российской Федерацией украинский статус Южной Бессарабии был незыблем. Однако в 2006 году Украина передала Молдавии 0,4 км. побережья Прута и Дуная, что позволило превратить порт Джурджулешты в международный.В Кишинёве (в скорее – в Бухаресте, который твёрдо настроен на ликвидацию молдавской государственности) это расценили как слабость Украины и вопрос государственной принадлежности юга Бессарабии становится там всё менее маргинальным.

https://ukraina.ru/20230511/1046023205.html

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https://ukraina.ru/20230713/1047896665.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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