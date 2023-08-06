Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском - 06.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском
Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском - 06.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском
Появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с казаками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-06T06:40
2023-08-06T06:40
новости
польша
чвк "вагнер"
наёмники
казаки
белоруссия
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Польша очень боится бойцов "Вагнера", которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире. Как только в Белоруссии, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, рассказал политолог.Поэтому даже ядерное оружие, способное за минуты может превратить Польшу в пыль, не кажется полякам таким страшным, как появление несколько тысяч рассерженных мужчин, которые могут вспомнить, что поляки делали под Артемовском, добавил Кочетков.Воспоминания из далекого прошлого пробудили в поляках ощущение тревожности. Потому что появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с донскими казаками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, чвк "вагнер", наёмники, казаки, белоруссия
Новости, Польша, ЧВК "Вагнер", наёмники, казаки, Белоруссия

Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском

06:40 06.08.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с казаками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Польша очень боится бойцов "Вагнера", которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире. Как только в Белоруссии, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, рассказал политолог.
Поэтому даже ядерное оружие, способное за минуты может превратить Польшу в пыль, не кажется полякам таким страшным, как появление несколько тысяч рассерженных мужчин, которые могут вспомнить, что поляки делали под Артемовском, добавил Кочетков.
"Большая Россия, может быть, ничего им (полякам. - Ред.) и не сделает. Но они боятся конкретную группу людей, которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире – их так воспринимают не только российские обыватели, но и Запад", - подчеркнул политолог.
Воспоминания из далекого прошлого пробудили в поляках ощущение тревожности. Потому что появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с донскими казаками, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиПольшаЧВК "Вагнер"наёмникиказакиБелоруссия
 
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