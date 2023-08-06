https://ukraina.ru/20230806/1048474524.html

Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском

Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском - 06.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, чего боится Варшава и почему "Вагнер" не забыл про наёмников под Артёмовском

Появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с казаками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-06T06:40

2023-08-06T06:40

2023-08-06T06:40

новости

польша

чвк "вагнер"

наёмники

казаки

белоруссия

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Польша очень боится бойцов "Вагнера", которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире. Как только в Белоруссии, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, рассказал политолог.Поэтому даже ядерное оружие, способное за минуты может превратить Польшу в пыль, не кажется полякам таким страшным, как появление несколько тысяч рассерженных мужчин, которые могут вспомнить, что поляки делали под Артемовском, добавил Кочетков.Воспоминания из далекого прошлого пробудили в поляках ощущение тревожности. Потому что появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с донскими казаками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, чвк "вагнер", наёмники, казаки, белоруссия