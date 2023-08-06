https://ukraina.ru/20230806/1048462974.html

Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками"

Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками" - 06.08.2023 Украина.ру

Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками"

В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские подразделения могли проходить по несколько областей в день. Но это было не совсем верно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-06T05:30

2023-08-06T05:30

2023-08-06T05:30

новости

наступление

россия

вс рф

ошибки

всу

украина

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В начале СВО российское командование рассчитывало большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и потерю боеспособности. За счет глубоких танковых прорывов ВС РФ позволяли себе проходить по несколько областей в день, рассказал блогер.Минимальный успех для украинской армии - если бы они смогли окружить Токмак и начали простреливать там коммуникации. Но ВСУ ничего не смогли сделать за два месяца "контрнаступа", отметил блогер.Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048434496.html

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2023

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новости, наступление, россия, вс рф, ошибки, всу, украина