Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками"
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские подразделения могли проходить по несколько областей в день. Но это было не совсем верно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
В начале СВО российское командование рассчитывало большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и потерю боеспособности. За счет глубоких танковых прорывов ВС РФ позволяли себе проходить по несколько областей в день, рассказал блогер.
"ВСУ так же спланировали "контрнаступ" через год, рассчитывая на страх наших войск. Но они жестоко ошиблись. Они не смогли за два месяца добиться ни одного тактического успеха", - подчеркнул Живов.
Минимальный успех для украинской армии - если бы они смогли окружить Токмак и начали простреливать там коммуникации. Но ВСУ ничего не смогли сделать за два месяца "контрнаступа", отметил блогер.
Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.
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