Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками" - 06.08.2023 Украина.ру
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Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками"
Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками" - 06.08.2023 Украина.ру
Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками"
В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские подразделения могли проходить по несколько областей в день. Но это было не совсем верно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-06T05:30
2023-08-06T05:30
новости
наступление
россия
вс рф
ошибки
всу
украина
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В начале СВО российское командование рассчитывало большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и потерю боеспособности. За счет глубоких танковых прорывов ВС РФ позволяли себе проходить по несколько областей в день, рассказал блогер.Минимальный успех для украинской армии - если бы они смогли окружить Токмак и начали простреливать там коммуникации. Но ВСУ ничего не смогли сделать за два месяца "контрнаступа", отметил блогер.Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048434496.html
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новости, наступление, россия, вс рф, ошибки, всу, украина
Новости, наступление, Россия, ВС РФ, ошибки, ВСУ, Украина

Блогер Живов пояснил, почему России нельзя повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками"

05:30 06.08.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские подразделения могли проходить по несколько областей в день. Но это было не совсем верно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
В начале СВО российское командование рассчитывало большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и потерю боеспособности. За счет глубоких танковых прорывов ВС РФ позволяли себе проходить по несколько областей в день, рассказал блогер.
"ВСУ так же спланировали "контрнаступ" через год, рассчитывая на страх наших войск. Но они жестоко ошиблись. Они не смогли за два месяца добиться ни одного тактического успеха", - подчеркнул Живов.
Минимальный успех для украинской армии - если бы они смогли окружить Токмак и начали простреливать там коммуникации. Но ВСУ ничего не смогли сделать за два месяца "контрнаступа", отметил блогер.
Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 04:45
Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье Для полного контроля России над Черноморским побережьем ей необходимо разминировать обширный район от Николаева до Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
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