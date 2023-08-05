"Стоят твёрдо". Военный блогер о том, как десантники бьются с ВСУ за высоты в залитой свинцом Клещеевке
ВСУ бьются за Клещеевку с момента оставления Артемовска. Это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
ВСУ бились за Клещеевку с момента оставления Артемовска. Сейчас на юге посёлка находятся ВСУ, на севере – российские десантники. Там действительно идут тяжелые бои, рассказал эксперт.
Противник бьет по Клещеевке огромным количеством снарядов: кассетными и от РСЗО. На прошлой неделе ВСУ выпустили 18 пакетов "Града" за один день. Они буквально пытались залить свинцом российские позиции, указал блогер.
"Клещеевку оставлять нежелательно. Это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска. Противник несколько раз пытался войти в сам город, но всякий раз получал жесткий отпор", - отметил Живов.
Надо отдать должное противнику, что он именно в это место бьет с утроенной силой. ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Но десантники свои позиции все равно не оставили. В Клещеевке они стоят твердо. ВСУ будет очень тяжело отбить этот поселок, заключил собеседник издания.
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28 июля, 04:30"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку Если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для ВС РФ, но не приведет к окружению Артёмовска. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев