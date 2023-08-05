https://ukraina.ru/20230805/1048448132.html

"Стоят твёрдо". Военный блогер о том, как десантники бьются с ВСУ за высоты в залитой свинцом Клещеевке

"Стоят твёрдо". Военный блогер о том, как десантники бьются с ВСУ за высоты в залитой свинцом Клещеевке - 05.08.2023 Украина.ру

"Стоят твёрдо". Военный блогер о том, как десантники бьются с ВСУ за высоты в залитой свинцом Клещеевке

ВСУ бьются за Клещеевку с момента оставления Артемовска. Это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-05T04:30

2023-08-05T04:30

2023-08-05T04:30

новости

артёмовск (бахмут)

десантники

вс рф

бои

всу

новые регионы

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ВСУ бились за Клещеевку с момента оставления Артемовска. Сейчас на юге посёлка находятся ВСУ, на севере – российские десантники. Там действительно идут тяжелые бои, рассказал эксперт.Противник бьет по Клещеевке огромным количеством снарядов: кассетными и от РСЗО. На прошлой неделе ВСУ выпустили 18 пакетов "Града" за один день. Они буквально пытались залить свинцом российские позиции, указал блогер.Надо отдать должное противнику, что он именно в это место бьет с утроенной силой. ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Но десантники свои позиции все равно не оставили. В Клещеевке они стоят твердо. ВСУ будет очень тяжело отбить этот поселок, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048295160.html

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новости, артёмовск (бахмут), десантники, вс рф, бои, всу, новые регионы