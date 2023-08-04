Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику

Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины России не нужно повторять ошибки начала СВО, действуя на фронте "широкими мазками". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов