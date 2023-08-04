Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику - 04.08.2023 Украина.ру
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Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику
Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику - 04.08.2023 Украина.ру
Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику
Необходимо наносить эффективный упреждающий улар по противнику в ходе ведения боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу 4 августа
2023-08-04T10:35
2023-08-04T10:35
новости
россия
сергей шойгу
минобороны рф
удар
противник
сво
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции.Шойгу обратил внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.Министр обороны поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций.
https://ukraina.ru/20230804/1048459691.html
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новости, россия, сергей шойгу, минобороны рф, удар, противник, сво
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, удар, противник, СВО

Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику

10:35 04.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Необходимо наносить эффективный упреждающий улар по противнику в ходе ведения боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу 4 августа
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции.
Шойгу обратил внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.
"Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
Министр обороны поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций.
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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