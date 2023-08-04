Шойгу заявил о необходимости наносить упреждающий удар по противнику
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Необходимо наносить эффективный упреждающий улар по противнику в ходе ведения боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу 4 августа
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции.
Шойгу обратил внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.
"Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
Министр обороны поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций.