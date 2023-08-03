https://ukraina.ru/20230803/1048445725.html

Проваленные тесты и наплыв взрослых мужчин. Как проходит вступительная кампания на Украине

Проваленные тесты и наплыв взрослых мужчин. Как проходит вступительная кампания на Украине - 03.08.2023 Украина.ру

Проваленные тесты и наплыв взрослых мужчин. Как проходит вступительная кампания на Украине

В начале августа на Украине подводят итоги вступительной кампании в вузы страны. Результаты уже ошеломили педагогов

2023-08-03T14:21

2023-08-03T14:21

2023-08-03T16:45

эксклюзив

украина

образование

вузы

педагоги

грамотность

образовательная реформа

абитуриенты

экзамен

студенты

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Результаты тестов стали своеобразным антирекордом Украины за все годы независимости. Чиновники обвиняют в падении грамотности вчерашних школьников, как обычно россиян. А абитуриенты и их родители винят некачественную реформу системы образования.С прошлого года на Украине для абитуриентов проводится Национальный мультипредметный тест (НМТ) — комплексный экзамен по украинскому языку, математике и еще одному предмету на выбор. Во время тестирования выпускники должны решить задания по трем предметам за 3 часа. По плану реформаторов, результаты теста компьютер должен был сразу же выдавать, но в итоге абитуриентам пришлось, как и ранее, ждать пару недель и искать свои имена в списках.На практике оказалось, что система зависла и просто не сохраняла ответы абитуриентов, а на экране высвечивалось «начинайте сначала». Времени на решение задач абитуриентам не добавили. Сбои в системе происходили во всей стране, касались практически каждого второго абитуриента. В итоге тысячи юношей и девушек провалили тест. Многие из них пытались подать жалобу через онлайн-платформу, но та вскоре сама начала давать сбои и закрылась.По словам педагогов, пытавшихся опротестовать результаты, чиновники Минобразования в личной беседе признают факт сбоев в системе, но официально их признавать отказываются. Родители уверены, что на их детях провели испытание несовершенной системы. Рассерженным родителям чиновники и преподаватели вузов советуют поступать на контрактную (платную) форму обучения, поэтому родители подозревают, что сбои в системе и отказ опротестовать результаты был вызван указанием «сбить» как можно больше потенциальных бюджетников.В Министерстве образования в этой проблеме, как водится, обвинили россиян — якобы из-за российских хакерских атак абитуриенты массово не могли сохранить свои ответы в подвисшей системе. При этом чиновники украинского министерства вряд ли смогут ответить на вопрос, зачем российским хакерам понадобилось «валить» на математике 17-летнюю девочку из Одессы, чтобы той в итоге пришлось платить за обучение?Итоги вступительной кампании 2023 показали результаты вдвое хуже, чем в прошлом году. В 2022 году максимальные 200 баллов по одному предмету получили 7462 выпускника, а в этом году — только 3227. Только 50 выпускников набрали 200 баллов по трем предметам, тогда как в прошлом году наивысший результат получили 510 человек.По математике не смогли сдать тест на минимальные для поступления 140 баллов 63% (в 2022 г. — 37%), по украинскому языку — 30%. Примечательно, что Украинский центр оценивания качества образования, который и разрабатывал систему оценивания, все равно поблагодарил международных партнеров, в тесном сотрудничестве с которыми эта система разрабатывалась и внедрялась.Свою роль, несомненно, сыграло и длительное онлайн-обучение. Сначала была пандемия, а затем после начала СВО украинские школы стали массово превращать в места расположения ВСУ.Украинский эксперт по вопросам образования Александр Кондратюк утверждает, что провальные результаты тестов должны сократить количество бюджетных мест, чтобы было, как на Западе. «С меньшим количеством бюджетных мест, с меньшим средним баллом, которые набирают дети, это значит, что поступит, например, только 13% на бюджет. И это уже будет как в Европе или США, хотя там и больше возможностей платить за образование», — говорит эксперт. Еще одной характерной чертой вступительной кампании стал наплыв мужчин среднего возраста. Сотни таксистов, электриков и блогеров вдруг почувствовали необходимость получить высшее образование — поступление на дневную форму обучения все-таки дает право на отсрочку от мобилизации. Вряд ли мы увидим киевских таксистов среди преподавателей украинской литературы в Коростене. Они преимущественно не стремятся поступить на бесплатную (бюджетную) форму обучения. Им не требуется сдача НМТ для поступления на контрактную форму обучения — на ряд специальностей достаточно только мотивационного письма.Такая возможность не попасть в окопы является вполне легальной и стоит зачастую дешевле взяток контрабандистам, переправляющих людей через западную границу. «Если студент нормально учится, никаких сюрпризов по мобилизации, как правило, не бывает. По крайней мере, нам об этом ничего не известно», — рассказывает ректор Технологического университета «ШАГ» Виталий Зайцев. «У нас есть студент 1976 года рождения. Думал, от мобилизации бежит. Но он прилежно учится, никаких претензий», — добавил Зайцев.Если в 2021 году на контракт поступили около 22 тысяч студентов-мужчин в возрасте 20-29 лет, то в 2022 году — больше 65,2 тысячи, то есть в три раза больше. В возрастной категории 30-39 лет — статистика похожая: в 2021 году таких студентов было всего около 2,2 тысячи, в прошлом году — уже 30,3 тысячи — в 15 раз больше. И если мужчины, которым за 40, ранее редко поступали в вузы, то в прошлом году их стало 15 тысяч, а в этом году, похоже, их количество еще возрастет вдвое.В конце концов, даже на самой скучной лекции лучше, чем под артиллерийским обстрелом и на минных полях. К тому же с прошлого года большинство занятий в вузах проходит на «удаленке». Рекорд по наплыву мужчин на контрактную форму обучения поставили Черновицкий национальный университет (увеличение на 239%) и Киевский университет культуры (300%). В последнем требования к студентам всегда были занижены — только плати.

https://ukraina.ru/20230802/1048435224.html

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