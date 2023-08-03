https://ukraina.ru/20230803/1048441238.html

ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны

ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны - 03.08.2023 Украина.ру

ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку террористической атаки Киева в Калужской области. Об этом сообщили 3 августа в Минобороны РФ

2023-08-03T08:59

2023-08-03T08:59

2023-08-03T08:59

беспилотники

пво

минобороны рф

новости

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_d15eff131619b76a0c0f20eb6284c2b1.jpg

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".Губернатор региона Владислав Шапшав своем телеграм-канале указал, что на месте работают оперативные службы.

https://ukraina.ru/20230802/1048419026.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, пво, минобороны рф, новости, киев