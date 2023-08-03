ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны - 03.08.2023 Украина.ру
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ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны - 03.08.2023 Украина.ру
ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку террористической атаки Киева в Калужской области. Об этом сообщили 3 августа в Минобороны РФ
2023-08-03T08:59
2023-08-03T08:59
беспилотники
пво
минобороны рф
новости
киев
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"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".Губернатор региона Владислав Шапшав своем телеграм-канале указал, что на месте работают оперативные службы.
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беспилотники, пво, минобороны рф, новости, киев
беспилотники, ПВО, Минобороны РФ, Новости, Киев

ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны

08:59 03.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку террористической атаки Киева в Калужской области. Об этом сообщили 3 августа в Минобороны РФ
"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
Губернатор региона Владислав Шапшав своем телеграм-канале указал, что на месте работают оперативные службы.
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