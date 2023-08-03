https://ukraina.ru/20230803/1048440606.html

У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО

У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО - 03.08.2023 Украина.ру

У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО

Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика, передает телеканал ТСН

2023-08-03T07:41

2023-08-03T07:41

2023-08-03T07:41

контрнаступление

всу

алексей данилов

графики

снбо

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"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления - ред.) не существует. У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", - сказал Данилов.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану. Да и сам Данилов в конце июня подчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".Спустя полмесяца - уже 14 июля - Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.

https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html

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контрнаступление, всу, алексей данилов, графики, снбо