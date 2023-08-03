https://ukraina.ru/20230803/1048440606.html
У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО - 03.08.2023 Украина.ру
У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика, передает телеканал ТСН
2023-08-03T07:41
2023-08-03T07:41
2023-08-03T07:41
контрнаступление
всу
алексей данилов
графики
снбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg
"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления - ред.) не существует. У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", - сказал Данилов.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану. Да и сам Данилов в конце июня подчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".Спустя полмесяца - уже 14 июля - Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.
https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_434:0:6849:4811_1920x0_80_0_0_967cf74991e7d6ac06ae5f1f6c9ac10a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, алексей данилов, графики, снбо
У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика, передает телеканал ТСН
"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления - ред.) не существует. У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", - сказал Данилов.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану.
Да и сам Данилов в конце июня подчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".
Спустя полмесяца - уже 14 июля - Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.