У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО - 03.08.2023 Украина.ру
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У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО - 03.08.2023 Украина.ру
У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика, передает телеканал ТСН
2023-08-03T07:41
2023-08-03T07:41
контрнаступление
всу
алексей данилов
графики
снбо
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"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления - ред.) не существует. У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", - сказал Данилов.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану. Да и сам Данилов в конце июня подчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".Спустя полмесяца - уже 14 июля - Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.
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контрнаступление, всу, алексей данилов, графики, снбо
контрнаступление, ВСУ, Алексей Данилов, графики, СНБО

У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО

07:41 03.08.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика, передает телеканал ТСН
"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления - ред.) не существует. У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", - сказал Данилов.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану.
Да и сам Данилов в конце июня подчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".
Спустя полмесяца - уже 14 июля - Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
07:24
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУУкраинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 3 августа РИА Новости
 
контрнаступлениеВСУАлексей ДаниловграфикиСНБО
 
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