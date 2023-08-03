Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный" - 03.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный"
Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный" - 03.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный"
В 2014 году Севастополь и Крым вернулись в состав России, но противник никогда не оставит в покое полуостров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T04:32
2023-08-03T04:32
новости
крым
спецназ
диверсии
всу
россия
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SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, рассказал Дандыкин.Британцам нужно минимум два месяца, чтобы обучить 2 тысячи украинских боевиков таким операциям. Но захват Крыма практически невозможен учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.Возможно, украинская пропаганда хочет использовать высадку десанта в Крыму для медийного эффекта. Но в 2014 году Украина недолго гордилась "киборгами" в Донецком аэропорту. А в прошлом году "хваленые нацисты с татуировками" с позором сдались в Мариуполе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230717/1048071632.html
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новости, крым, спецназ, диверсии, всу, россия
Новости, Крым, спецназ, диверсии, ВСУ, Россия

Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный"

04:32 03.08.2023
 
© commons.wikimedia.orgКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© commons.wikimedia.org
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В 2014 году Севастополь и Крым вернулись в состав России, но противник никогда не оставит в покое полуостров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, рассказал Дандыкин.
Британцам нужно минимум два месяца, чтобы обучить 2 тысячи украинских боевиков таким операциям. Но захват Крыма практически невозможен учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.
"Сколько у них полегло при штурме острова Змеиный? Сколько погибло при попытке переправиться через Днепр? Это были не простые бойцы. Это был спецназ", - подчеркнул Дандыкин.
Возможно, украинская пропаганда хочет использовать высадку десанта в Крыму для медийного эффекта. Но в 2014 году Украина недолго гордилась "киборгами" в Донецком аэропорту. А в прошлом году "хваленые нацисты с татуировками" с позором сдались в Мариуполе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 17:19
Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"Генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов объяснил, как будут защищать Крымский мост и что нужно делать, чтобы остановить диверсии ВСУ на гражданских объектах России
 
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