https://ukraina.ru/20230803/1048436094.html

Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный"

Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный" - 03.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, где Россия устроит спецназу ВСУ новый "остров Змеиный"

В 2014 году Севастополь и Крым вернулись в состав России, но противник никогда не оставит в покое полуостров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T04:32

2023-08-03T04:32

2023-08-03T04:32

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SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, рассказал Дандыкин.Британцам нужно минимум два месяца, чтобы обучить 2 тысячи украинских боевиков таким операциям. Но захват Крыма практически невозможен учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.Возможно, украинская пропаганда хочет использовать высадку десанта в Крыму для медийного эффекта. Но в 2014 году Украина недолго гордилась "киборгами" в Донецком аэропорту. А в прошлом году "хваленые нацисты с татуировками" с позором сдались в Мариуполе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230717/1048071632.html

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новости, крым, спецназ, диверсии, всу, россия