https://ukraina.ru/20230802/1048420293.html

Украина и Нигер: два полюса одной войны

Украина и Нигер: два полюса одной войны - 02.08.2023 Украина.ру

Украина и Нигер: два полюса одной войны

Самым гротескным, даже более чем символичным событием на Украине, стало помпезное эксгибиционистское выламывание советского герба из щита стоящей над Киевом Родины-матери

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:55

мнения

африка

украина

европа

франция

эммануэль макрон

переворот

элита

военные

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В социальных сетях уже достаточно подробно рассказали и описали эту мерзость, но есть детали, которые затерлись среди наших уже привычных протестов и возмущений.Если кто-то вдруг не заметил,с советским гербом они демонтировали еще колосья пшеницы, земной шар и солнечные лучи, оставляя после себя единственное творение, на которое способны – черную зияющую пустоту.Потом чернота будет традиционно прикрыта тряпкой цвета саламандры с тремя гнилыми холуйскими зубами. Клинья импортного металла покажут миру то, чем они подменили нашу историю.Если кто-то не понял, путь к щиту Родины-матери начинался из бандеровских схронов, чиновничьих кабинетов и тщеславия провинциальных интеллектуальных элит, способных на что угодно, кроме стыда.Говорить сегодня, что это нынешнее помешательство – результат исключительно майданного переворота, организованного зловредными инопланетянами, черной магией подменившие светлую душу нашего народа, вдруг потребовавшего от власти европейской демократии и кружевных трусиков – это уход от серьезного анализа причин десятилетий спячки нашего коллективного разума накануне драматических событий.И если кто-то еще сомневается, единственный шанс на спасение жизней украинцев и того, что осталось от демонтированной по частям за эти последние 30 лет существования Украины, состоит в скорейшем и полном уничтожении режима, безнаказанно на глазах у всех выламывающего из нашей памяти нашу настоящую историю.В нашей попытке понять смысл сегодняшних, развивающихся все более стремительно событий, совершенно очевидно, что развиваются они не только во времени, но и в пространстве.Понятно и то, что сегодня понятие национальных границ становится все более относительным и темы государственной независимости определяются не столько пограничными заставами или нотами официальных гимнов, сколько потоками капиталов, присутствием международных СМИ и всего нескольких десятков частных кампаний, недельный доход которых в десятки или сотни раз превышает годовой бюджет большинства государств, привыкших называть себя независимыми.В нескольких словах описать это новое время – очень непросто. Но вот некоторые штрихи к его портрету.Большинство сегодняшних государственных переворотов незаметны, современная пресса успешно выполняет в них роль танков и боевых самолётов – и при этом намного эффективнее. Пресса готовит покупателя и избирателя, и что бы она о себе ни писала, в этом – её единственная задача.Информационное пространство выстроено так, чтобы в нем утонул любой не умеющий плавать и видеть под водой.В эти дни внимание телезрителей "цивилизованного мира" на какое-то время оказалось отвлечено от Украины к драматическим событиям в Африке, где в последние годы нарастают протесты против зависимости от самой алчной из региональных колониальных империй и одного из столпов Евросоюза – Франции.Так, в прошлую среду военные свергли правительство Нигера – одной из беднейших стран даже Африки, что вызвало в ряде богатейших стран мира совершенно бешеную реакцию.Нам пока не известны истинные цели захвативших там власть военных. Но при этом достаточно хорошо понятно, чем являлось свергнутое правительство.Нигер – совершенно нищая страна, обладающая четвертыми на планете запасами урана. Нигер – главный поставщик урана во Францию, при том, что средняя продолжительность жизни почти 26 миллионов его жителей – 53 года, грамотность населения составляет 28%, показатель младенческой смертности – третий в мире.80% жителей Нигера, поставляющего 25% топлива для европейских АЭС, живут без электричества.Западноафриканский Экономический и Валютный Союз – региональное объединение продажных режимов, под руководством белых вождей США и Франции готовит сегодня вторжение в Нигер для "восстановления власти демократического правительства", представители которого уже попросили президент Франции Макрона начать освободительные бомбежки собственной страны.Пока миллионы привычно ограбленных Европой африканских детей умирают от голода, запрограммированные на борьбу с расизмом подчиненные людоедам социальные сети политкорректно блокируют название этой страны.Убивать чернокожих голодом, болезнями и оружием в цивилизованном мире по-прежнему более рукопожатно, чем называть их "неграми".Вчера военные Нигера объявили о прекращении поставок Франции золота и урана. Не хочу спешить с выводами и выдавать желаемое за действительное, но у меня – все больше симпатий к мятежным военным Нигера.Пока Украина успешно стремится к колониальной участи Африки, Африка, вся история которой – урок колониализма, не желает становиться Европой.Она хочет оставаться собой и ведет справедливую и неравную борьбу за право на собственную историю и память – именно то, что с таким энтузиазмом уже десятилетия разрушается в Украине.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230727/1048284968.html

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мнения, африка, украина, европа, франция, эммануэль макрон, переворот, элита, военные