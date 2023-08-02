Украина и Нигер: два полюса одной войны - 02.08.2023 Украина.ру
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Украина и Нигер: два полюса одной войны
Украина и Нигер: два полюса одной войны - 02.08.2023 Украина.ру
Украина и Нигер: два полюса одной войны
Самым гротескным, даже более чем символичным событием на Украине, стало помпезное эксгибиционистское выламывание советского герба из щита стоящей над Киевом Родины-матери
2023-08-02T11:55
2023-08-02T11:55
мнения
африка
украина
европа
франция
эммануэль макрон
переворот
элита
военные
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В социальных сетях уже достаточно подробно рассказали и описали эту мерзость, но есть детали, которые затерлись среди наших уже привычных протестов и возмущений.Если кто-то вдруг не заметил,с советским гербом они демонтировали еще колосья пшеницы, земной шар и солнечные лучи, оставляя после себя единственное творение, на которое способны – черную зияющую пустоту.Потом чернота будет традиционно прикрыта тряпкой цвета саламандры с тремя гнилыми холуйскими зубами. Клинья импортного металла покажут миру то, чем они подменили нашу историю.Если кто-то не понял, путь к щиту Родины-матери начинался из бандеровских схронов, чиновничьих кабинетов и тщеславия провинциальных интеллектуальных элит, способных на что угодно, кроме стыда.Говорить сегодня, что это нынешнее помешательство – результат исключительно майданного переворота, организованного зловредными инопланетянами, черной магией подменившие светлую душу нашего народа, вдруг потребовавшего от власти европейской демократии и кружевных трусиков – это уход от серьезного анализа причин десятилетий спячки нашего коллективного разума накануне драматических событий.И если кто-то еще сомневается, единственный шанс на спасение жизней украинцев и того, что осталось от демонтированной по частям за эти последние 30 лет существования Украины, состоит в скорейшем и полном уничтожении режима, безнаказанно на глазах у всех выламывающего из нашей памяти нашу настоящую историю.В нашей попытке понять смысл сегодняшних, развивающихся все более стремительно событий, совершенно очевидно, что развиваются они не только во времени, но и в пространстве.Понятно и то, что сегодня понятие национальных границ становится все более относительным и темы государственной независимости определяются не столько пограничными заставами или нотами официальных гимнов, сколько потоками капиталов, присутствием международных СМИ и всего нескольких десятков частных кампаний, недельный доход которых в десятки или сотни раз превышает годовой бюджет большинства государств, привыкших называть себя независимыми.В нескольких словах описать это новое время – очень непросто. Но вот некоторые штрихи к его портрету.Большинство сегодняшних государственных переворотов незаметны, современная пресса успешно выполняет в них роль танков и боевых самолётов – и при этом намного эффективнее. Пресса готовит покупателя и избирателя, и что бы она о себе ни писала, в этом – её единственная задача.Информационное пространство выстроено так, чтобы в нем утонул любой не умеющий плавать и видеть под водой.В эти дни внимание телезрителей "цивилизованного мира" на какое-то время оказалось отвлечено от Украины к драматическим событиям в Африке, где в последние годы нарастают протесты против зависимости от самой алчной из региональных колониальных империй и одного из столпов Евросоюза – Франции.Так, в прошлую среду военные свергли правительство Нигера – одной из беднейших стран даже Африки, что вызвало в ряде богатейших стран мира совершенно бешеную реакцию.Нам пока не известны истинные цели захвативших там власть военных. Но при этом достаточно хорошо понятно, чем являлось свергнутое правительство.Нигер – совершенно нищая страна, обладающая четвертыми на планете запасами урана. Нигер – главный поставщик урана во Францию, при том, что средняя продолжительность жизни почти 26 миллионов его жителей – 53 года, грамотность населения составляет 28%, показатель младенческой смертности – третий в мире.80% жителей Нигера, поставляющего 25% топлива для европейских АЭС, живут без электричества.Западноафриканский Экономический и Валютный Союз – региональное объединение продажных режимов, под руководством белых вождей США и Франции готовит сегодня вторжение в Нигер для "восстановления власти демократического правительства", представители которого уже попросили президент Франции Макрона начать освободительные бомбежки собственной страны.Пока миллионы привычно ограбленных Европой африканских детей умирают от голода, запрограммированные на борьбу с расизмом подчиненные людоедам социальные сети политкорректно блокируют название этой страны.Убивать чернокожих голодом, болезнями и оружием в цивилизованном мире по-прежнему более рукопожатно, чем называть их "неграми".Вчера военные Нигера объявили о прекращении поставок Франции золота и урана. Не хочу спешить с выводами и выдавать желаемое за действительное, но у меня – все больше симпатий к мятежным военным Нигера.Пока Украина успешно стремится к колониальной участи Африки, Африка, вся история которой – урок колониализма, не желает становиться Европой.Она хочет оставаться собой и ведет справедливую и неравную борьбу за право на собственную историю и память – именно то, что с таким энтузиазмом уже десятилетия разрушается в Украине.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230727/1048284968.html
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Олег Ясинский
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мнения, африка, украина, европа, франция, эммануэль макрон, переворот, элита, военные
Мнения, Африка, Украина, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, переворот, элита, военные

Украина и Нигер: два полюса одной войны

11:55 02.08.2023
 
© AFP2023 / -
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AFP2023 / -
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Самым гротескным, даже более чем символичным событием на Украине, стало помпезное эксгибиционистское выламывание советского герба из щита стоящей над Киевом Родины-матери
В социальных сетях уже достаточно подробно рассказали и описали эту мерзость, но есть детали, которые затерлись среди наших уже привычных протестов и возмущений.
Если кто-то вдруг не заметил,с советским гербом они демонтировали еще колосья пшеницы, земной шар и солнечные лучи, оставляя после себя единственное творение, на которое способны – черную зияющую пустоту.
Потом чернота будет традиционно прикрыта тряпкой цвета саламандры с тремя гнилыми холуйскими зубами. Клинья импортного металла покажут миру то, чем они подменили нашу историю.

Если кто-то не понял, путь к щиту Родины-матери начинался из бандеровских схронов, чиновничьих кабинетов и тщеславия провинциальных интеллектуальных элит, способных на что угодно, кроме стыда.
Говорить сегодня, что это нынешнее помешательство – результат исключительно майданного переворота, организованного зловредными инопланетянами, черной магией подменившие светлую душу нашего народа, вдруг потребовавшего от власти европейской демократии и кружевных трусиков – это уход от серьезного анализа причин десятилетий спячки нашего коллективного разума накануне драматических событий.

И если кто-то еще сомневается, единственный шанс на спасение жизней украинцев и того, что осталось от демонтированной по частям за эти последние 30 лет существования Украины, состоит в скорейшем и полном уничтожении режима, безнаказанно на глазах у всех выламывающего из нашей памяти нашу настоящую историю.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
В нашей попытке понять смысл сегодняшних, развивающихся все более стремительно событий, совершенно очевидно, что развиваются они не только во времени, но и в пространстве.
Понятно и то, что сегодня понятие национальных границ становится все более относительным и темы государственной независимости определяются не столько пограничными заставами или нотами официальных гимнов, сколько потоками капиталов, присутствием международных СМИ и всего нескольких десятков частных кампаний, недельный доход которых в десятки или сотни раз превышает годовой бюджет большинства государств, привыкших называть себя независимыми.
В нескольких словах описать это новое время – очень непросто. Но вот некоторые штрихи к его портрету.
Большинство сегодняшних государственных переворотов незаметны, современная пресса успешно выполняет в них роль танков и боевых самолётов – и при этом намного эффективнее. Пресса готовит покупателя и избирателя, и что бы она о себе ни писала, в этом – её единственная задача.
Информационное пространство выстроено так, чтобы в нем утонул любой не умеющий плавать и видеть под водой.
В эти дни внимание телезрителей "цивилизованного мира" на какое-то время оказалось отвлечено от Украины к драматическим событиям в Африке, где в последние годы нарастают протесты против зависимости от самой алчной из региональных колониальных империй и одного из столпов Евросоюза – Франции.
Так, в прошлую среду военные свергли правительство Нигера – одной из беднейших стран даже Африки, что вызвало в ряде богатейших стран мира совершенно бешеную реакцию.
Нам пока не известны истинные цели захвативших там власть военных. Но при этом достаточно хорошо понятно, чем являлось свергнутое правительство.
Нигер – совершенно нищая страна, обладающая четвертыми на планете запасами урана. Нигер – главный поставщик урана во Францию, при том, что средняя продолжительность жизни почти 26 миллионов его жителей – 53 года, грамотность населения составляет 28%, показатель младенческой смертности – третий в мире.
Мохамед Базум
27 июля, 07:21
Несвоевременная попытка переворота в НигереВ Нигере начался, но на данный момент не завершился, государственный переворот. По состоянию на 4 часа утра 27 июля президент Мохамед Базум блокирован в своей резиденции президентской гвардией. Мятежники настаивают на его отставке и гарантируют ему после этого иммунитет от какого-либо преследования.
80% жителей Нигера, поставляющего 25% топлива для европейских АЭС, живут без электричества.
Западноафриканский Экономический и Валютный Союз – региональное объединение продажных режимов, под руководством белых вождей США и Франции готовит сегодня вторжение в Нигер для "восстановления власти демократического правительства", представители которого уже попросили президент Франции Макрона начать освободительные бомбежки собственной страны.
Пока миллионы привычно ограбленных Европой африканских детей умирают от голода, запрограммированные на борьбу с расизмом подчиненные людоедам социальные сети политкорректно блокируют название этой страны.
Убивать чернокожих голодом, болезнями и оружием в цивилизованном мире по-прежнему более рукопожатно, чем называть их "неграми".
Вчера военные Нигера объявили о прекращении поставок Франции золота и урана. Не хочу спешить с выводами и выдавать желаемое за действительное, но у меня – все больше симпатий к мятежным военным Нигера.
Пока Украина успешно стремится к колониальной участи Африки, Африка, вся история которой – урок колониализма, не желает становиться Европой.
Она хочет оставаться собой и ведет справедливую и неравную борьбу за право на собственную историю и память – именно то, что с таким энтузиазмом уже десятилетия разрушается в Украине.
 
МненияАфрикаУкраинаЕвропаФранцияЭммануэль Макронпереворотэлитавоенные
 
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