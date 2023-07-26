Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны - 26.07.2023 Украина.ру
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Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны
Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны - 26.07.2023 Украина.ру
Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны
Когда несколько дней назад появилась информация о том, что искусственный интеллект (ИИ) предложил Киеву сдаться России сейчас, чтобы не потерять 38% территории Украины, которая была под контролем до начала СВО, многие подумали: а он не так уж и глуп, этот ИИ.
2023-07-26T16:18
2023-07-26T16:49
мнения
раскол
эмиграция
самоубийство
украина
спецоперация
россия
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Во-первых, он ИИ точно просчитал один из вариантов судьбы Украины, которая в процессе спецвоенной операции (СВО) может потерять половину своей территории. В лучшем случае. А в худшем -- развалиться совсем. Потому что где 38% потерянных земель, там и вся остальная территория, которая может понадобиться России для обеспечения ее безопасности, что и явилось, собственно, причиной и поводом для проведения спецвоенной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Это та буферная территория, о которой как-то говорил президент России Владимир Путин.Ну а территориально это больше, чем традиционная Новороссия, восемь областей Украины, объединенных тем, что они никогда не были территорией Украины, а присоединились к ней лишь волей императорского дома Романовых. А потом большевиков, которые решили извлечь практическое содержание из новой нации – украинцев, которым они под политическое значение понятия украинства подложили этническую составляющую и, как заправские и так же политически практичные австро-венгры или поляки объявили братским, но все же не русским народом.Во-вторых, разваленная практически пополам Украина – это реальность уже сейчас. Хотя, в принципе, началось все с момента "изобретения" большевиками "украинского народа". Вот с того времени все и завертелось с украинской государственностью. Ее решили сохранить и укрепить в составе СССР. И она сегодня доставляет беды всем, в том числе, -- а может быть, и в первую очередь – самим украинцам. Потому что им, украинцам, сказали, что их самая большая ценность – это их же держава. А потом взяли, да и превратили эту державу в самоубийцу, инструмент в чужих руках, направленный на войну с Россией. А самих украинцев – в народ-заложник, который должен либо погибнуть в этой войне, либо сваливать из страны во все стороны в поисках лучшей жизни и вообще спасения этой жизни.В статье "Две Украины как новая политическая реальность" экс-глава политсовета партии "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук приводит подсчеты численности населения "нэньки": 19,4 млн. человек живут в Украине, а 17,9 млн. – это эмигранты и жители потерянных уже украинских земель, ставший частью России. "Не все выехавшие из Украины граждане выступают против режима Зеленского, некоторые даже поддерживают. Только вопрос — а почему они поддерживают его на безопасном расстоянии, а обратно не собираются? Лозунги можно провозглашать любые, но действия говорят сами за себя. И эти действия украинских граждан сформировали новую политическую реальность, когда половина жителей страны находится за ее пределами", -- написал Медведчук об очевидном.В-третьих, -- и это, кажется, самое главное! -- именно такую Украину, расколотую, но агрессивную, изначально и заказали тем, кто совершал госперевороты в ней под лозунгами украинского национализма и построения "Украинской Украины" (УУ). В 2014 году госпереворот в виде "Оранжевой революции" закончился неудачей, но уже он шел под лозунгами приоритетности всего украинского. В 2014-м госпереворот удался, для пущего закрепления его успехов страну ввергли в гражданскую войну и залили кровью.И когда раскол Украины стал очевиден, уже никто их кураторов, спонсоров и заказчиков госпереворота на Западе не стеснялся: дескать, мы вам заплатили деньги, привели вас к власти и к возможности безнаказанного разворовывания собственной страны -- будьте добры, расплачивайтесь, зря что ль поили и кормили падаль падалью с руки.И Украину буквально за считанные годы переформатировали в АнтиРоссию, превратили в полигон, плацдарм и инструмент войны против главного врага Запада – России. И бросили украинцев в бой.А чтобы несогласные украинцы не мешали такому использованию их Родины, их или зачистили внутри репрессиями и преследованиями вплоть до бессудных расправ и убийств, или выдавили из страны в эмиграцию, когда война началась. "…Именно изгнания "неправильной" части общества и добивались на государственном уровне идеологи неонацистской политики Украины во главе с Зеленским. И, как видим, им это удалось. Теперь стоит вопрос, что же получилось, и что с этим делать", -- утверждает Медведчук.И действительно очень похоже на то, что принудительная, если хотите, вынужденная эмиграция превратилась для неонацистского режима президента Владимира Зеленского и его кураторов на Западе в инструмент зачистки и превращения Украины в монолитный и покорный механизм, в безропотный инструмент войны.Все очень просто получилось: лишние несогласные удалены, а оставшиеся мобилизованы и загнаны в ВСУ. И армия бросается в "мясные штурмы", чтобы в "мясорубках" СВО делать главное – воевать с Россией, стараясь если и не нанести ей стратегическое поражения (это голубая мечта Запада), то хотя бы истощить и тем самым ослабить, сделать сговорчивой на переговорах.Все очень четко проверено и обсчитано на калькуляторе пользы и выгоды. Даже украинские эмигранты в Европу и Америку учтены – их там постараются как-то приспособить в качестве дешевой рабсилы. Если получится, конечно, но пока не получается: огромное число уехавших – патриоты, а эти не любит работать, эти хотят бороться за "нэньку". Горлом и на диване, но за солидную зарплату.Но не суть. Важно то, что ничего удивительного или неожиданного тут нет. Такова суть любого национализма, перерастающего в агрессивный нацизм или в неонацизм, в ксенофобию и расизм, которые лежат в основе любого нациократического государства, опирающегося на националистов.Говоря об украинских националистах, служащих сегодня Западу за счет Украины, всегда нужно помнить, что тут гносеология проста, как Божий день:- таковыми были их идеологические предшественники из Организации украинских националистов* (ОУН), которые, пойдя на службу Адольфу Гитлеру и его "Третьему рейху", в своих программных документах писали: если для торжества Украины нужно будет уничтожить половину украинцев, не надо этого бояться, нужно на это идти и уничтожать. Они и уничтожали;- уже при членах бандеровской части ОУН национализм перешел в стадию нацизма. А разница между ними проста: национализм – это пусть и извращенная, но любовь к своему, а вот нацизм – это агрессивная и безжалостная ненависть к чужим, в "вороги". Сейчас это и происходит;- украинский нацизм сегодня превратился в воинственный неонацизм в форме русофобии. Здесь уже не так любовь к Украине, как ненависть к России и всему русскому. И этой ненависти подчинено все, в том числе и жизнь самой Украины и, разумеется, украинцев. Именно этим объясняются все ужасы происходящего в Украине.А главное – в том, что вожделенная нациками Украинская держава под режимом Зеленского уже превращена в механизм убийства России и -- это самое мерзкое! -- самоубийства Украины. Ведь Украину используют в качестве одноразового инструмента, который либо сам сломается и исчезнет в борьбе, либо будет отброшен за ненадобностью. По циничному принципу сильных -- "оказанная услуга таковой больше не является".А если Украина без указанных ИИ 38% территории, ушедших в Россию, станет временным буфером между Западом и все той же Россией, то всё равно потом она опять будет брошена в войну против России и сгорит. А это и есть самоубийство Украины, если не будет изменен вектор развития страны.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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мнения, раскол, эмиграция, самоубийство, украина, спецоперация, россия
Мнения, раскол, эмиграция, самоубийство, Украина, Спецоперация, Россия

Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны

16:18 26.07.2023 (обновлено: 16:49 26.07.2023)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Когда несколько дней назад появилась информация о том, что искусственный интеллект (ИИ) предложил Киеву сдаться России сейчас, чтобы не потерять 38% территории Украины, которая была под контролем до начала СВО, многие подумали: а он не так уж и глуп, этот ИИ.
Во-первых, он ИИ точно просчитал один из вариантов судьбы Украины, которая в процессе спецвоенной операции (СВО) может потерять половину своей территории. В лучшем случае. А в худшем -- развалиться совсем. Потому что где 38% потерянных земель, там и вся остальная территория, которая может понадобиться России для обеспечения ее безопасности, что и явилось, собственно, причиной и поводом для проведения спецвоенной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Это та буферная территория, о которой как-то говорил президент России Владимир Путин.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Ну а территориально это больше, чем традиционная Новороссия, восемь областей Украины, объединенных тем, что они никогда не были территорией Украины, а присоединились к ней лишь волей императорского дома Романовых. А потом большевиков, которые решили извлечь практическое содержание из новой нации – украинцев, которым они под политическое значение понятия украинства подложили этническую составляющую и, как заправские и так же политически практичные австро-венгры или поляки объявили братским, но все же не русским народом.
Во-вторых, разваленная практически пополам Украина – это реальность уже сейчас. Хотя, в принципе, началось все с момента "изобретения" большевиками "украинского народа". Вот с того времени все и завертелось с украинской государственностью. Ее решили сохранить и укрепить в составе СССР. И она сегодня доставляет беды всем, в том числе, -- а может быть, и в первую очередь – самим украинцам.
Потому что им, украинцам, сказали, что их самая большая ценность – это их же держава. А потом взяли, да и превратили эту державу в самоубийцу, инструмент в чужих руках, направленный на войну с Россией. А самих украинцев – в народ-заложник, который должен либо погибнуть в этой войне, либо сваливать из страны во все стороны в поисках лучшей жизни и вообще спасения этой жизни.
В статье "Две Украины как новая политическая реальность" экс-глава политсовета партии "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук приводит подсчеты численности населения "нэньки": 19,4 млн. человек живут в Украине, а 17,9 млн. – это эмигранты и жители потерянных уже украинских земель, ставший частью России. "Не все выехавшие из Украины граждане выступают против режима Зеленского, некоторые даже поддерживают. Только вопрос — а почему они поддерживают его на безопасном расстоянии, а обратно не собираются? Лозунги можно провозглашать любые, но действия говорят сами за себя. И эти действия украинских граждан сформировали новую политическую реальность, когда половина жителей страны находится за ее пределами", -- написал Медведчук об очевидном.
Евгений Копатько - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 04:45
Социолог Копатько рассказал о последствиях массовой эмиграции с УкраиныПо данным опроса социологической компании RNB Group, если будет такая возможность, 40 процентов граждан Украины уедут из страны навсегда. Такое положение дел оставляет мало шансов, что в стране ситуация изменится к лучшему. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный социолог Евгений Копатько
В-третьих, -- и это, кажется, самое главное! -- именно такую Украину, расколотую, но агрессивную, изначально и заказали тем, кто совершал госперевороты в ней под лозунгами украинского национализма и построения "Украинской Украины" (УУ). В 2014 году госпереворот в виде "Оранжевой революции" закончился неудачей, но уже он шел под лозунгами приоритетности всего украинского. В 2014-м госпереворот удался, для пущего закрепления его успехов страну ввергли в гражданскую войну и залили кровью.
И когда раскол Украины стал очевиден, уже никто их кураторов, спонсоров и заказчиков госпереворота на Западе не стеснялся: дескать, мы вам заплатили деньги, привели вас к власти и к возможности безнаказанного разворовывания собственной страны -- будьте добры, расплачивайтесь, зря что ль поили и кормили падаль падалью с руки.
И Украину буквально за считанные годы переформатировали в АнтиРоссию, превратили в полигон, плацдарм и инструмент войны против главного врага Запада – России. И бросили украинцев в бой.
А чтобы несогласные украинцы не мешали такому использованию их Родины, их или зачистили внутри репрессиями и преследованиями вплоть до бессудных расправ и убийств, или выдавили из страны в эмиграцию, когда война началась.
"…Именно изгнания "неправильной" части общества и добивались на государственном уровне идеологи неонацистской политики Украины во главе с Зеленским. И, как видим, им это удалось. Теперь стоит вопрос, что же получилось, и что с этим делать", -- утверждает Медведчук.
И действительно очень похоже на то, что принудительная, если хотите, вынужденная эмиграция превратилась для неонацистского режима президента Владимира Зеленского и его кураторов на Западе в инструмент зачистки и превращения Украины в монолитный и покорный механизм, в безропотный инструмент войны.
Все очень просто получилось: лишние несогласные удалены, а оставшиеся мобилизованы и загнаны в ВСУ. И армия бросается в "мясные штурмы", чтобы в "мясорубках" СВО делать главное – воевать с Россией, стараясь если и не нанести ей стратегическое поражения (это голубая мечта Запада), то хотя бы истощить и тем самым ослабить, сделать сговорчивой на переговорах.
Все очень четко проверено и обсчитано на калькуляторе пользы и выгоды. Даже украинские эмигранты в Европу и Америку учтены – их там постараются как-то приспособить в качестве дешевой рабсилы. Если получится, конечно, но пока не получается: огромное число уехавших – патриоты, а эти не любит работать, эти хотят бороться за "нэньку". Горлом и на диване, но за солидную зарплату.
гиря
23 августа 2021, 14:05
Впервые создана гиря с искусственным интеллектом, она умеет кричать «Слава Украине!»Украинский спортсмен, изобретатель Андрей Турко представил первую в мире гирю с нейронной сетью, которая позволяет ей выкрикивать лозунг местных националистов - «Слава Украине!» Соответствующее видео на днях опубликовал YouTube-канал «Винница.info»
Но не суть. Важно то, что ничего удивительного или неожиданного тут нет. Такова суть любого национализма, перерастающего в агрессивный нацизм или в неонацизм, в ксенофобию и расизм, которые лежат в основе любого нациократического государства, опирающегося на националистов.
Говоря об украинских националистах, служащих сегодня Западу за счет Украины, всегда нужно помнить, что тут гносеология проста, как Божий день:
- таковыми были их идеологические предшественники из Организации украинских националистов* (ОУН), которые, пойдя на службу Адольфу Гитлеру и его "Третьему рейху", в своих программных документах писали: если для торжества Украины нужно будет уничтожить половину украинцев, не надо этого бояться, нужно на это идти и уничтожать. Они и уничтожали;
- уже при членах бандеровской части ОУН национализм перешел в стадию нацизма. А разница между ними проста: национализм – это пусть и извращенная, но любовь к своему, а вот нацизм – это агрессивная и безжалостная ненависть к чужим, в "вороги". Сейчас это и происходит;
- украинский нацизм сегодня превратился в воинственный неонацизм в форме русофобии. Здесь уже не так любовь к Украине, как ненависть к России и всему русскому. И этой ненависти подчинено все, в том числе и жизнь самой Украины и, разумеется, украинцев. Именно этим объясняются все ужасы происходящего в Украине.
А главное – в том, что вожделенная нациками Украинская держава под режимом Зеленского уже превращена в механизм убийства России и -- это самое мерзкое! -- самоубийства Украины. Ведь Украину используют в качестве одноразового инструмента, который либо сам сломается и исчезнет в борьбе, либо будет отброшен за ненадобностью. По циничному принципу сильных -- "оказанная услуга таковой больше не является".
А если Украина без указанных ИИ 38% территории, ушедших в Россию, станет временным буфером между Западом и все той же Россией, то всё равно потом она опять будет брошена в войну против России и сгорит. А это и есть самоубийство Украины, если не будет изменен вектор развития страны.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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"Пока идет война, то многое просто не замечается, а вот с ее завершением все украинцы увидят глубину проблем, поймут, в каком новом мире они оказались"

Михаил Чаплыгаукраинский политик и политолог
 
МнениярасколэмиграциясамоубийствоУкраинаСпецоперацияРоссия
 
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