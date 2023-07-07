https://ukraina.ru/20230707/1047850448.html

Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология

Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология - 07.07.2023 Украина.ру

Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология

Чтобы новые регионы России были полностью интегрированы в государственную систему, России необходимо выстроить четкую идеологию, вернуть нравственно-этическое воспитание молодежи и уважение к исторической памяти

2023-07-07T16:59

2023-07-07T16:59

2023-07-07T16:59

интервью

харьковская область

идеология

россия (рф)

новые регионы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александр Слисаренко.– Александр, поговорим о гуманитарной и идеологической интеграции новых регионов. Какие задачи, с вашей точки зрения, стоят перед российскими властями в этой сфере?– Так сложилось, что уже не одно столетие коллективный запад пытается раздробить русские земли и поработить наш народ. Исконно русские земли, по живому отрывают от единого организма и проводят на их территории геноцид местного населения, уничтожая культуру, историю, веру и все социальные устои, которые были сформированы за много веков существования русской цивилизации.При этом населению насильно навязывается прозападный менталитет, с чуждыми нашему человеку ценностями и мировоззрением. Из человека-созидателя искусственно создают человека-потребителя, при этом навязывая ему ненависть ко всему русскому.– О каких исторических этапах идет речь?– В разное время были оторваны и одурманены русские земли Червоной, Карпатской и Чёрной Руси, а также Галицко-Волынского княжества. В свое время русские земли искусственно были включены в состав созданной Украинской ССР и после уничтожения советского государства, они были полноценно оторваны и превращены в псевдогосударство с названием "Украина".За тридцать с небольшим лет его существования произошло полное переформатирование сознания и порабощение людей прозападной коалицией. Основной период этого форматирования и порабощения пришёлся на "постмайданный" период, который начался в 2014 году, после того, как коллективный запад окончательно и полноценно захватил власть на Украине, в следствии осуществленного ими государственного переворота.Населению Украины внушали, что русские - слабо развитые, агрессивные и недалекие люди, которые якобы являются исконными врагами украинцев.Учитывая это, однозначный вывод очевиден: Украина, как отдельное государство, нам не нужна ни в каком виде. Так как это искусственно-созданное государство, образовавшееся на лжи и оболванивании миллионов русских людей.Оставить его – значит заложить, в очередной раз, бомбу замедленного действия, которой в любой момент смогут снова воспользоваться прозападные антироссийские силы. На сегодня выход только один: освобождение исконно русских земель и интегрирование новых регионов в состав Российской Федерации, с дальнейшим массовым идеологическим перевоспитанием всего населения, основанном на исторической правде и справедливости.– Как именно должна быть организована эта интеграция?– Необходимо поэтапно, с подробным описанием всех событий доносить до людей правду через все средства массовой информации в виде выступлений чиновников и политиков разных рангов, историков, известных медийных личностей. Создавать патриотические и исторические фильмы, музыкальные произведения и патриотические движения. Необходимо восстановить все исторические достопримечательности советского периода и периода Российской Империи.В том числе вернуть улицам и населенным пунктам их исторические названия, которыми они именовались до 2014 года. И самое основное, это в кратчайшие сроки запустить всю систему жизнеобеспечения, восстановить разрушенную инфраструктуру, создать населению максимально комфортные условия для жизни.Основное и самое важное, что нужно сделать для строительства большой России и интеграции в нее новых регионов – это создать свою современную, основанную на исторической правде, идеологию.– На каких идеях должна базироваться эта новая идеология?– Если обратиться к идеологии в СССР, то его основой было: самоотверженное служение своему народу и Отечеству; жизнь не для себя, а для других; не стремление к личной выгоде и обогащению, а труд во благо общества и своей страны; не лгать, соблюдать чистоту, уважать старших и относится к ним с уважением; культ здорового образа жизни.Также в СССР было правильно организовано единение всех национальностей. Все народы прекрасно сосуществовали и жили друг с другом в мире, дружбе и согласии.Основой же идеологии в дореволюционной царской России была так называемая триединая формула: православие, самодержавие, народность, высказанная [Сергеем] Уваровым в 1832 году.Православие, объединявшее в себе основные общечеловеческие ценности, не противоречило взглядам верующих других конфессий, широко представленных в стране.То есть во главе государства был царь-самодержец и все выполняли его волю через призму православия, которое учило борьбе с человеческими пороками и грехом, а также в первую очередь исполнению таких добродетелей, как любовь, терпимость и самопожертвование в отношении ближнего, в том числе если он другой веры и национальности.– Воспитание начиналось со школьных лет?– Конечно. Кроме точных и гуманитарных наук, в учебных заведениях царской России изучались такие предметы, как "Естественная история", "Закон Божий", "Логика", "Красноречие", "Нравоучение", что позволяло детям получить не только знания по общеобразовательным предметам, но и сформировать правильные морально-нравственные качества.Противопоставленная России западная идеология считает нормой пропаганду гомосексуализма, зоофилии, и прочих извращений: например, журналист Аристарх Космоплётов (Альберт Акопян) в своем блоге пишет, что для пользователей Facebook* в США теперь существуют новые возможности выбора пола, перечень которых там составляет, внимание, 54 наименования!Через СМИ во всем мире распространяется одинаковые мода, музыка, фильмы, книги, создается необходимый транскорпорациям информационный фон: стираются межнациональные отличия, люди забывают свою историю, свой быт, национальную одежду, веру, идеалы, национальные обряды и культуру.Именно поэтому идеология жизненно необходима современной России для сохранения ее национальной самобытности, для формирования надежного щита по защите от информационных и психологических атак врагов и от экстремистского воздействия, как извне, так и внутри страны.– Как избежать формального подхода к идеологии в России?– Для этого в первую очередь необходимо подвергнуть жесточайшему контролю Интернет, вплоть до запрета его пользования лицам, не достигшим 21 года, кроме, как для получения общеобразовательной и научной информации. Блокировать все сайты и приложения, которые пропагандируют культ насилия и разврата.Система образования также должна быть реформирована, должны быть введены дополнительные уроки, которые будут нести культурную, патриотическую и морально-нравственную нагрузку.Телевидение, радиовещание и литература должны быть подвергнуты жесточайшей цензуре. Весь их продукт должен нести и восхвалять только высокие морально-нравственные человеческие качества, такие как патриотизм, высоко-духовность, образованность, здоровый образ жизни, смелость, отвагу, любовь к Родине, Отечеству, к своим родным и близким.В обществе должен культивироваться здоровый образ жизни и здоровое питание, в плоть до того, что все дееспособные граждане обязаны будут заниматься тем или иным видом спорта, что в свою очередь должно так или иначе всячески поощряться со стороны руководства страны.Среди населения необходимо вести пропаганду окультуривания, направленную на приобщение граждан к посещению театров, филармоний, музеев, чтению книг исторической и классической литературы, ношению национальной классической одежды, игре на музыкальных инструментах и обучению классическим танцам.Цель всего этого - каждый человек должен быть знающим, думающим и созидающим. В результате мы получим сильную Россию с мощным идеологическим стержнем, способную защитить свои национальные и культурно-исторические интересы на международной арене, а также безболезненно и оправданно для себя и местного населения, интегрировать в ее состав новые регионы.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230707/1047865407.html

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https://ukraina.ru/20230629/1047659465.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, харьковская область, идеология, россия (рф), новые регионы