Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология - 07.07.2023 Украина.ру
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Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология
Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология - 07.07.2023 Украина.ру
Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология
Чтобы новые регионы России были полностью интегрированы в государственную систему, России необходимо выстроить четкую идеологию, вернуть нравственно-этическое воспитание молодежи и уважение к исторической памяти
2023-07-07T16:59
2023-07-07T16:59
интервью
харьковская область
идеология
россия (рф)
новые регионы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александр Слисаренко.– Александр, поговорим о гуманитарной и идеологической интеграции новых регионов. Какие задачи, с вашей точки зрения, стоят перед российскими властями в этой сфере?– Так сложилось, что уже не одно столетие коллективный запад пытается раздробить русские земли и поработить наш народ. Исконно русские земли, по живому отрывают от единого организма и проводят на их территории геноцид местного населения, уничтожая культуру, историю, веру и все социальные устои, которые были сформированы за много веков существования русской цивилизации.При этом населению насильно навязывается прозападный менталитет, с чуждыми нашему человеку ценностями и мировоззрением. Из человека-созидателя искусственно создают человека-потребителя, при этом навязывая ему ненависть ко всему русскому.– О каких исторических этапах идет речь?– В разное время были оторваны и одурманены русские земли Червоной, Карпатской и Чёрной Руси, а также Галицко-Волынского княжества. В свое время русские земли искусственно были включены в состав созданной Украинской ССР и после уничтожения советского государства, они были полноценно оторваны и превращены в псевдогосударство с названием "Украина".За тридцать с небольшим лет его существования произошло полное переформатирование сознания и порабощение людей прозападной коалицией. Основной период этого форматирования и порабощения пришёлся на "постмайданный" период, который начался в 2014 году, после того, как коллективный запад окончательно и полноценно захватил власть на Украине, в следствии осуществленного ими государственного переворота.Населению Украины внушали, что русские - слабо развитые, агрессивные и недалекие люди, которые якобы являются исконными врагами украинцев.Учитывая это, однозначный вывод очевиден: Украина, как отдельное государство, нам не нужна ни в каком виде. Так как это искусственно-созданное государство, образовавшееся на лжи и оболванивании миллионов русских людей.Оставить его – значит заложить, в очередной раз, бомбу замедленного действия, которой в любой момент смогут снова воспользоваться прозападные антироссийские силы. На сегодня выход только один: освобождение исконно русских земель и интегрирование новых регионов в состав Российской Федерации, с дальнейшим массовым идеологическим перевоспитанием всего населения, основанном на исторической правде и справедливости.– Как именно должна быть организована эта интеграция?– Необходимо поэтапно, с подробным описанием всех событий доносить до людей правду через все средства массовой информации в виде выступлений чиновников и политиков разных рангов, историков, известных медийных личностей. Создавать патриотические и исторические фильмы, музыкальные произведения и патриотические движения. Необходимо восстановить все исторические достопримечательности советского периода и периода Российской Империи.В том числе вернуть улицам и населенным пунктам их исторические названия, которыми они именовались до 2014 года. И самое основное, это в кратчайшие сроки запустить всю систему жизнеобеспечения, восстановить разрушенную инфраструктуру, создать населению максимально комфортные условия для жизни.Основное и самое важное, что нужно сделать для строительства большой России и интеграции в нее новых регионов – это создать свою современную, основанную на исторической правде, идеологию.– На каких идеях должна базироваться эта новая идеология?– Если обратиться к идеологии в СССР, то его основой было: самоотверженное служение своему народу и Отечеству; жизнь не для себя, а для других; не стремление к личной выгоде и обогащению, а труд во благо общества и своей страны; не лгать, соблюдать чистоту, уважать старших и относится к ним с уважением; культ здорового образа жизни.Также в СССР было правильно организовано единение всех национальностей. Все народы прекрасно сосуществовали и жили друг с другом в мире, дружбе и согласии.Основой же идеологии в дореволюционной царской России была так называемая триединая формула: православие, самодержавие, народность, высказанная [Сергеем] Уваровым в 1832 году.Православие, объединявшее в себе основные общечеловеческие ценности, не противоречило взглядам верующих других конфессий, широко представленных в стране.То есть во главе государства был царь-самодержец и все выполняли его волю через призму православия, которое учило борьбе с человеческими пороками и грехом, а также в первую очередь исполнению таких добродетелей, как любовь, терпимость и самопожертвование в отношении ближнего, в том числе если он другой веры и национальности.– Воспитание начиналось со школьных лет?– Конечно. Кроме точных и гуманитарных наук, в учебных заведениях царской России изучались такие предметы, как "Естественная история", "Закон Божий", "Логика", "Красноречие", "Нравоучение", что позволяло детям получить не только знания по общеобразовательным предметам, но и сформировать правильные морально-нравственные качества.Противопоставленная России западная идеология считает нормой пропаганду гомосексуализма, зоофилии, и прочих извращений: например, журналист Аристарх Космоплётов (Альберт Акопян) в своем блоге пишет, что для пользователей Facebook* в США теперь существуют новые возможности выбора пола, перечень которых там составляет, внимание, 54 наименования!Через СМИ во всем мире распространяется одинаковые мода, музыка, фильмы, книги, создается необходимый транскорпорациям информационный фон: стираются межнациональные отличия, люди забывают свою историю, свой быт, национальную одежду, веру, идеалы, национальные обряды и культуру.Именно поэтому идеология жизненно необходима современной России для сохранения ее национальной самобытности, для формирования надежного щита по защите от информационных и психологических атак врагов и от экстремистского воздействия, как извне, так и внутри страны.– Как избежать формального подхода к идеологии в России?– Для этого в первую очередь необходимо подвергнуть жесточайшему контролю Интернет, вплоть до запрета его пользования лицам, не достигшим 21 года, кроме, как для получения общеобразовательной и научной информации. Блокировать все сайты и приложения, которые пропагандируют культ насилия и разврата.Система образования также должна быть реформирована, должны быть введены дополнительные уроки, которые будут нести культурную, патриотическую и морально-нравственную нагрузку.Телевидение, радиовещание и литература должны быть подвергнуты жесточайшей цензуре. Весь их продукт должен нести и восхвалять только высокие морально-нравственные человеческие качества, такие как патриотизм, высоко-духовность, образованность, здоровый образ жизни, смелость, отвагу, любовь к Родине, Отечеству, к своим родным и близким.В обществе должен культивироваться здоровый образ жизни и здоровое питание, в плоть до того, что все дееспособные граждане обязаны будут заниматься тем или иным видом спорта, что в свою очередь должно так или иначе всячески поощряться со стороны руководства страны.Среди населения необходимо вести пропаганду окультуривания, направленную на приобщение граждан к посещению театров, филармоний, музеев, чтению книг исторической и классической литературы, ношению национальной классической одежды, игре на музыкальных инструментах и обучению классическим танцам.Цель всего этого - каждый человек должен быть знающим, думающим и созидающим. В результате мы получим сильную Россию с мощным идеологическим стержнем, способную защитить свои национальные и культурно-исторические интересы на международной арене, а также безболезненно и оправданно для себя и местного населения, интегрировать в ее состав новые регионы.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230707/1047865407.html
https://ukraina.ru/20230508/1046033343.html
https://ukraina.ru/20230322/1044535751.html
https://ukraina.ru/20230629/1047659465.html
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Сергей Зуев
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интервью, харьковская область, идеология, россия (рф), новые регионы
Интервью, Харьковская область, идеология, Россия (РФ), Новые регионы

Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология

16:59 07.07.2023
 
© из личного архиваАлександр Слисаренко интервью
Александр Слисаренко интервью
© из личного архива
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Чтобы новые регионы России были полностью интегрированы в государственную систему, России необходимо выстроить четкую идеологию, вернуть нравственно-этическое воспитание молодежи и уважение к исторической памяти
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александр Слисаренко.
– Александр, поговорим о гуманитарной и идеологической интеграции новых регионов. Какие задачи, с вашей точки зрения, стоят перед российскими властями в этой сфере?
Так сложилось, что уже не одно столетие коллективный запад пытается раздробить русские земли и поработить наш народ. Исконно русские земли, по живому отрывают от единого организма и проводят на их территории геноцид местного населения, уничтожая культуру, историю, веру и все социальные устои, которые были сформированы за много веков существования русской цивилизации.
При этом населению насильно навязывается прозападный менталитет, с чуждыми нашему человеку ценностями и мировоззрением. Из человека-созидателя искусственно создают человека-потребителя, при этом навязывая ему ненависть ко всему русскому.
– О каких исторических этапах идет речь?
В разное время были оторваны и одурманены русские земли Червоной, Карпатской и Чёрной Руси, а также Галицко-Волынского княжества. В свое время русские земли искусственно были включены в состав созданной Украинской ССР и после уничтожения советского государства, они были полноценно оторваны и превращены в псевдогосударство с названием "Украина".
За тридцать с небольшим лет его существования произошло полное переформатирование сознания и порабощение людей прозападной коалицией. Основной период этого форматирования и порабощения пришёлся на "постмайданный" период, который начался в 2014 году, после того, как коллективный запад окончательно и полноценно захватил власть на Украине, в следствии осуществленного ими государственного переворота.
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Населению Украины внушали, что русские - слабо развитые, агрессивные и недалекие люди, которые якобы являются исконными врагами украинцев.
Учитывая это, однозначный вывод очевиден: Украина, как отдельное государство, нам не нужна ни в каком виде. Так как это искусственно-созданное государство, образовавшееся на лжи и оболванивании миллионов русских людей.
Оставить его – значит заложить, в очередной раз, бомбу замедленного действия, которой в любой момент смогут снова воспользоваться прозападные антироссийские силы.
На сегодня выход только один: освобождение исконно русских земель и интегрирование новых регионов в состав Российской Федерации, с дальнейшим массовым идеологическим перевоспитанием всего населения, основанном на исторической правде и справедливости.
– Как именно должна быть организована эта интеграция?
Необходимо поэтапно, с подробным описанием всех событий доносить до людей правду через все средства массовой информации в виде выступлений чиновников и политиков разных рангов, историков, известных медийных личностей.
Создавать патриотические и исторические фильмы, музыкальные произведения и патриотические движения. Необходимо восстановить все исторические достопримечательности советского периода и периода Российской Империи.
В том числе вернуть улицам и населенным пунктам их исторические названия, которыми они именовались до 2014 года. И самое основное, это в кратчайшие сроки запустить всю систему жизнеобеспечения, восстановить разрушенную инфраструктуру, создать населению максимально комфортные условия для жизни.
Основное и самое важное, что нужно сделать для строительства большой России и интеграции в нее новых регионов – это создать свою современную, основанную на исторической правде, идеологию.
– На каких идеях должна базироваться эта новая идеология?
Если обратиться к идеологии в СССР, то его основой было: самоотверженное служение своему народу и Отечеству; жизнь не для себя, а для других; не стремление к личной выгоде и обогащению, а труд во благо общества и своей страны; не лгать, соблюдать чистоту, уважать старших и относится к ним с уважением; культ здорового образа жизни.
Также в СССР было правильно организовано единение всех национальностей. Все народы прекрасно сосуществовали и жили друг с другом в мире, дружбе и согласии.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Основой же идеологии в дореволюционной царской России была так называемая триединая формула: православие, самодержавие, народность, высказанная [Сергеем] Уваровым в 1832 году.
Православие, объединявшее в себе основные общечеловеческие ценности, не противоречило взглядам верующих других конфессий, широко представленных в стране.
То есть во главе государства был царь-самодержец и все выполняли его волю через призму православия, которое учило борьбе с человеческими пороками и грехом, а также в первую очередь исполнению таких добродетелей, как любовь, терпимость и самопожертвование в отношении ближнего, в том числе если он другой веры и национальности.
– Воспитание начиналось со школьных лет?
Конечно. Кроме точных и гуманитарных наук, в учебных заведениях царской России изучались такие предметы, как "Естественная история", "Закон Божий", "Логика", "Красноречие", "Нравоучение", что позволяло детям получить не только знания по общеобразовательным предметам, но и сформировать правильные морально-нравственные качества.
Противопоставленная России западная идеология считает нормой пропаганду гомосексуализма, зоофилии, и прочих извращений: например, журналист Аристарх Космоплётов (Альберт Акопян) в своем блоге пишет, что для пользователей Facebook* в США теперь существуют новые возможности выбора пола, перечень которых там составляет, внимание, 54 наименования!
Через СМИ во всем мире распространяется одинаковые мода, музыка, фильмы, книги, создается необходимый транскорпорациям информационный фон: стираются межнациональные отличия, люди забывают свою историю, свой быт, национальную одежду, веру, идеалы, национальные обряды и культуру.
Именно поэтому идеология жизненно необходима современной России для сохранения ее национальной самобытности, для формирования надежного щита по защите от информационных и психологических атак врагов и от экстремистского воздействия, как извне, так и внутри страны.
Арестович украинцы коллаж
22 марта, 08:01
"У них вместо мозга идеальный газ!" Как идеологи нацистского режима овладели Украиной"Средний украинец, — рассуждал Арестович, — это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу. Внушаем. То есть у него вместо мозга идеальный газ. Вот крайне поучительное зрелище, я бы сказал"
– Как избежать формального подхода к идеологии в России?
Для этого в первую очередь необходимо подвергнуть жесточайшему контролю Интернет, вплоть до запрета его пользования лицам, не достигшим 21 года, кроме, как для получения общеобразовательной и научной информации. Блокировать все сайты и приложения, которые пропагандируют культ насилия и разврата.
Система образования также должна быть реформирована, должны быть введены дополнительные уроки, которые будут нести культурную, патриотическую и морально-нравственную нагрузку.
Телевидение, радиовещание и литература должны быть подвергнуты жесточайшей цензуре. Весь их продукт должен нести и восхвалять только высокие морально-нравственные человеческие качества, такие как патриотизм, высоко-духовность, образованность, здоровый образ жизни, смелость, отвагу, любовь к Родине, Отечеству, к своим родным и близким.
В обществе должен культивироваться здоровый образ жизни и здоровое питание, в плоть до того, что все дееспособные граждане обязаны будут заниматься тем или иным видом спорта, что в свою очередь должно так или иначе всячески поощряться со стороны руководства страны.
Среди населения необходимо вести пропаганду окультуривания, направленную на приобщение граждан к посещению театров, филармоний, музеев, чтению книг исторической и классической литературы, ношению национальной классической одежды, игре на музыкальных инструментах и обучению классическим танцам.
Цель всего этого - каждый человек должен быть знающим, думающим и созидающим. В результате мы получим сильную Россию с мощным идеологическим стержнем, способную защитить свои национальные и культурно-исторические интересы на международной арене, а также безболезненно и оправданно для себя и местного населения, интегрировать в ее состав новые регионы.
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Сало в Коране как свидетельство провала западной идеологииИдеологизированная система не может не провалиться, поскольку пытается втиснуть до конца не познаваемый божий мир, в прокрустово ложе очередной изобретённой отдельным человеком (или группой лиц) и не разделяемой даже большинством человечества (ещё не существовало идеологии, которую приняло бы большинство) идеологической схемы
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
 
ИнтервьюХарьковская областьидеологияРоссия (РФ)Новые регионы
 
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