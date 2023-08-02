https://ukraina.ru/20230802/1048397461.html
Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО - 02.08.2023 Украина.ру
Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-02T04:45
2023-08-02T04:45
2023-08-02T04:45
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Самые яростные и ожесточенные бои развернулись на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. ВСУ отправили в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, отметил эксперт.Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, уточнил эксперт.За всё время спецоперации такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Не исключено, что август может стать военно-политическим барометром, который покажет нам дальнейший ход кампании, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, вс рф, наступление, бригады, всу, новые регионы
Новости, СВО, ВС РФ, наступление, бригады, ВСУ, Новые регионы
Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Самые яростные и ожесточенные бои развернулись на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. ВСУ отправили в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.
Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, отметил эксперт.
"Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если мы сможем вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции", - подчеркнул Баранец.
Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, уточнил эксперт.
За всё время спецоперации такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Не исключено, что август может стать военно-политическим барометром, который покажет нам дальнейший ход кампании, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь