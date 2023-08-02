Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО - 02.08.2023 Украина.ру
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Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО - 02.08.2023 Украина.ру
Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-02T04:45
2023-08-02T04:45
новости
сво
вс рф
наступление
бригады
всу
новые регионы
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Самые яростные и ожесточенные бои развернулись на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. ВСУ отправили в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, отметил эксперт.Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, уточнил эксперт.За всё время спецоперации такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Не исключено, что август может стать военно-политическим барометром, который покажет нам дальнейший ход кампании, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html
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новости, сво, вс рф, наступление, бригады, всу, новые регионы
Новости, СВО, ВС РФ, наступление, бригады, ВСУ, Новые регионы

Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО

04:45 02.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦентр миротворчества и безопасности во Львовской области
Центр миротворчества и безопасности во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Самые яростные и ожесточенные бои развернулись на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. ВСУ отправили в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.
Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, отметил эксперт.
"Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если мы сможем вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции", - подчеркнул Баранец.
Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, уточнил эксперт.
За всё время спецоперации такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Не исключено, что август может стать военно-политическим барометром, который покажет нам дальнейший ход кампании, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Херсон
Вчера, 10:30
Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУСейчас в противостоянии с Украиной начинается схватка, которая по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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04:30Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
04:15"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"
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19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
19:05Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа
19:00Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"
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