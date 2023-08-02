https://ukraina.ru/20230802/1048397461.html

Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО

Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО - 02.08.2023 Украина.ру

Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО

Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-02T04:45

2023-08-02T04:45

2023-08-02T04:45

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Самые яростные и ожесточенные бои развернулись на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. ВСУ отправили в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, рассказал Баранец.Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, отметил эксперт.Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, уточнил эксперт.За всё время спецоперации такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. Не исключено, что август может стать военно-политическим барометром, который покажет нам дальнейший ход кампании, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html

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новости, сво, вс рф, наступление, бригады, всу, новые регионы